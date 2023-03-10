رسالة المسيب

آفاق فراتية في عددها الرابع

صدر حديثاً في مدينة المسيَّب العدد الرابع من مجلة (آفاق فراتية) ، وهي مجلة دورية تعنى بالتراث والثقافة المعاصرة، وقد حفلت صفحاتها كالعادة بمجموعة من الموضوعات القيمة، ففي باب البحوث والدراسات نشرت: (اقتصاديات الكلام) للمفكر الدكتور عبد الجبار الرفاعي، و(السلخ والغصب والسرقة) للأستاذة الدكتور ابتسام الصفار، و(تحقيق نصوص التراث) للأستاذ الدكتور هادي حسن حمودي، و(منهجية المؤرخ عبد الرزاق الحسني) للدكتور نجاح كبة، و(بيانو بغداد) للكاتب علي عبد الأمير عجام. وفي باب أعلام وسير نشرت: (عبد الحميد الراضي) للأستاذ الدكتور سعيد عدنان، و(عدنان آل طعمة) للأستاذ الدكتور محسن القزويني، و(عبد الكريم راضي جعفر) للدكتور مصطفى لطيف عارف. وفي باب ذكريات نشرت: (يومي الأول في الصحافة) للصحفي الرائد محسن حسين جواد، وجاء في باب قراءات نشرت عرضاً لكتاب (العليون من الشعراء) للشيخ عبد الأمير النجار، وفي باب مكتبات نشرت ما كتبه الأستاذ ظاهر المحسن عن (المكتبة المركزية في جامعة الكوفة)، وفي باب الشعر قصيدة (عروس الفرات) للشاعر توفيق حنون، وفي باب القصة (زيارة غامضة) للقاصة سنية عبد عون رشو، وحفلت أبوابها الثابتة، وهي (نصوص أدبية، كتب، ومسيبيات، وأعلام معاصرون، وفنون، ومحطات ثقافية، وإصدارات حديثة، وغيرها) بموادها العديدة المتنوعة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المجلة لا تعرض للبيع في المكتبات التجارية، وإنما توزع جميع نسخها المطبوعة – على سبيل الإهداء – إلى الجهات العلمية القريبة مكانياً مثل المكتبات العامة والجامعية والمراكز الثقافية والتراثية وما شابه ذلك، وإلى الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي، وهو ما يحقق أهدافها في خدمة الثقافة ، ويطابق شعارها (سفيرة المسيَّب الثقافية). ويمكن الحصول على نسختها الرقمية والاستمتاع بقراءتها والاستفادة منها..

جواد عبد الكاظم محسن