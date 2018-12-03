آفات السيطرات – ثامر مراد

كلما شاهدتُ برنامج يتناول الحالة المعاشية للمواطن العراقي المسكين كلما شعرتُ بالأحباط واليأس الدفين. وأنا أتابع زيارة رئيس الوزراء لعلوة الرشيد النموذجية شعرت بفرح نسبي – إن صح التعبير- لأنني وجدت أن مسؤول الدولة الأول يتفقد حالة البؤساء العراقيين بطريقة تدل على وجود أمل بسيط من أن الدولة ستبدأ مشوار ناجح في متابعة أحوال الرعية بصورة عامة وهذا شيء يُفرح حقاً. لم يجلب إنتباهي أي شي في الزيارة وأنا أتابعها بدقة إلا حدث بسيط لكنه حدث كبير جدا في سياقات العمل اليومية وعلاقته بحياة المواطن العراقي البسيط الدخل وحتى كبير الدخل.

حينما توقف رئيس الوزراء عند مكتب معين وراح يتحدث مع شاب واقف بالقرب من ذلك المكتب وطرح عليه السؤال المهم جداً ”

من هو المستفيد من حركة قدوم البضائع الى هذا المكان ” تردد الشاب قليلاً لكنه استطرد قائلا ” آفات السيطرات الكمركية هي المستفيدة من قدوم البضائع لأنها تفرض أتاوات على البضائع الداخلة وهذا يؤدي الى تحميل البضاعة ثمن آخر وبالنهاية المواطن المسكين يتحمل كل تلك الأخفاقات وأنتهاكات أصول العمل ” .

نظر اليه رئيس الوزراء بألم وهو يقول ” إن شاء الله ستنتهي كل تلك الآفات” . إذا لم تتدخل الجهات العليا في تنظيم ومراقبة تلك السيطرات فسيستمر الحال على ماهو عليه وستكون هناك امبراطوريات في السيطرات والكمارك بسبب ماتجنيه من مدخولات غير شرعية تفرضها على حركة حياة البضائع وكل شيء يدخل من تلك البوابات.

من يدري لعل رئيس الوزراء سيكون صادقا في قوله وستسير الحياة من جديد بطريقة انسيابية وعندها سيرتاح المواطن البسيط من دفع اموال زائدة تفرض على جميع البضائع. سلاما ايها الفقراء في كل العراق.