(آسف لقتل معظم البشريّة).. معرض للذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعلن‭ ‬شاشة‭ ‬موصولة‭ ‬بنظام‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ “‬آسف‭ ‬لقتل‭ ‬معظم‭ ‬البشريّة،‭ ‬شخص‭ ‬مع‭ ‬ابتسامة‭ ‬وقبعة‭ ‬وشاربين‭”‬،‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬زائر‭ ‬يدخل‭ “‬متحف‭ ‬سوء‭ ‬الاصطفاف‭” ‬Misalignment‭ ‬Museum‭ ‬وهو‭ ‬معرض‭ ‬جديد‭ ‬مخصص‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬قلب‭ ‬الثورة‭ ‬التكنولوجية‭. ‬والكمبيوتر‭ ‬مبرمج‭ ‬‮ ‬للتعرف‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬خصائص‭ ‬لأي‭ ‬فرد‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬رؤيته‭ ‬والإفصاح‭ ‬عنها،‭ ‬مباغتا‭ ‬الزائرين‭ ‬الذين‭ ‬يجدونه‭ ‬مقلقا‭ ‬وطريفا‭ ‬في‭ ‬آن،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬معظم‭ ‬الأعمال‭ ‬المعروضة‭.‬

وأوضحت‭ ‬مديرة‭ ‬المعرض‭ ‬أودري‭ ‬كيم‭ ‬وهي‭ ‬تضحك‭ “‬مفهوم‭ ‬المتحف‭ ‬هو‭ ‬أننّا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬البشر،‭ ‬ثمّ‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬سيّء‭ ‬فاستحدث‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬نصبا‭ ‬تذكاريّا‭ ‬لهم،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬شعار‭ ‬المعرض‭ +‬آسف‭ ‬لقتل‭ ‬معظم‭ ‬البشرية‭+”. ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‭”‬العام‭” ‬هو‭ ‬مفهوم‭ ‬أكثر‭ ‬غموضا‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقالت‭ ‬أودري‭ ‬كيم‭ “‬إنّه‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأيّ‭ ‬شيء‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬البشر‭ … ‬وعلى‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬أيضا‭ … ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أداة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬نفسها‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجهيز‭ ‬الآلات‭ ‬بقدرات‭ ‬معرفية‭ ‬بشرية‭.‬

وتزخر‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬وتحديدا‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬بالشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬مختلف‭ ‬أصناف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ويحلم‭ ‬بعضها‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬مستقبلا‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬آلة‭ ‬كأنما‭ ‬مع‭ ‬شخص‭.‬

ولفتت‭ ‬أودري‭ ‬كيم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطموحات‭ ‬وهذه‭ ‬الجهود،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬واقعية‭ ‬أو‭ ‬واهمة،‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ “‬طاقة‭ ‬تدميرية‭” ‬قوية‭.‬

وهدفها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المؤقت‭ ‬الذي‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬دائما،‭ ‬هو‭ ‬الحض‭ ‬على‭ ‬التأمّل‭ ‬في‭ ‬المخاطر‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬المتأتية‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

عرضت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القاعة‭ ‬نسخة‭ ‬مقتبسة‭ ‬عن‭ “‬خلق‭ ‬آدم‭”‬،‭ ‬اللوحة‭ ‬الجدارية‭ ‬الشهيرة‭ ‬لمايكل‭ ‬أنجيلو،‭ ‬يرصد‭ ‬فيها‭ ‬‮ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬وهميّ‭ ‬قدما‭ ‬بنسبة‭ ‬يقين‭ ‬98‭% ‬وشخصا‭ ‬بنسبة‭ ‬84‭% ‬والله‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭%.‬

على‭ ‬مقربة،‭ ‬يعزف‭ ‬بيانو‭ ‬بدون‭ ‬عازف‭ ‬بشريّ‭ ‬موسيقى‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬برنامج‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬مقتبسة‭ ‬عن‭ ‬نمو‭ ‬بكتيريا‭ ‬مزروعة‭ ‬في‭ ‬مختبر‭.‬

ومن‭ ‬أعمال‭ ‬أودري‭ ‬كيم‭ ‬المفضّلة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬منحوتة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ “‬عناق‭ ‬بمشابك‭ ‬الورق‭”‬،‭ ‬تصوّر‭ ‬مجسّما‭ ‬نصفيّا‭ ‬لشخصين‭ ‬متعانقين،‭ ‬مصنوعا‭ ‬حصرا‭ ‬من‭ ‬مشابك‭ ‬الورق‭.‬

وروت‭ ‬المديرة‭ ‬أن‭ ‬المنحوتة‭ “‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تزداد‭ ‬قوة‭ ‬وترشيدا‭ ‬حتى‭ ‬بلوغ‭ ‬هدفها‭ ‬الوحيد‭ ‬الأوحد‭ ‬وهو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬تدمّر‭ ‬فيها‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‭ ‬لتُغرق‭ ‬العالم‭ ‬بمشابك‭ ‬الورق‭”.‬

وهي‭ ‬تهتم‭ ‬بتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وبعملية‭ “‬تلقين‭ ‬الآلة‭” ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬عملت‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬كروز‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادة‭.‬

وترى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ “‬مذهلة‭” ‬و‭”‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الحوادث‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الخطأ‭ ‬البشري‭”‬،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬تنطوي‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭.‬

وتسارعت‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬كلّ‭ ‬أنواع‭ ‬النصوص‭ ‬والصور‭ ‬بصورة‭ ‬آنية‭ ‬استجابة‭ ‬لطلبات‭ ‬المستخدمين‭.‬

وتملك‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬‮ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬مثل‭ ‬البشر‭ ‬متطورة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخدع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬مهندس‭ ‬لدى‭ ‬غوغل‭ ‬تم‭ ‬تسريحه‭ ‬لاحقا‭ ‬يؤكد‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بات‭ ‬له‭ “‬وعي‭”.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬يثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬قلقا‭ ‬معمما‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬‮ ‬الأساتذة‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬فروضا‭ ‬أنجزت‭ ‬بواسطة‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬أو‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬تستخدم‭ ‬أعمالهم‭ ‬لتوليد‭ ‬بعض‭ ‬النماذج،‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬مهن‭ ‬أخرى‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬تكافح‭ ‬جمعيات‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ضد‭ ‬انتهاكات‭ ‬الخصوصية‭ ‬مع‭ ‬تقنيات‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬مثلا،‭ ‬وتحيّز‭ ‬الخوارزميات‭ ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬سبل‭ ‬التمييز‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬في‭ ‬برمجيّات‭ ‬التوظيف‭ ‬مثلا‭.‬

كتابات

ويعرف‭ ‬سام‭ ‬ألتمان‭ ‬مؤسس‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ “‬تصبح‭ ‬فيها‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬من‭ ‬البشر‭”. ‬ويبدو‭ ‬له‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬أمرا‭ ‬حتميّا،‭ ‬ويعتقد‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نظّم‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ “‬سيرقّي‭ ‬البشرية‭”.‬

وخصص‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬لموضوع‭ “‬الديستوبيا‭”‬،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬آلة‭ ‬تعمل‭ ‬بواسطة‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭ ‬3‭”‬،‭ ‬النموذج‭ ‬اللغوي‭ ‬خلف‭ ‬برنامج‭ ‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي،‭ ‬فتولّد‭ ‬نصوصا‭ ‬‮ ‬مكتوبة‭ ‬بأحرف‭ ‬متّصلة‭ ‬وفق‭ ‬نماذج‭ ‬شكليّة‭ ‬معينة،‭ ‬تهاجم‭ ‬البشر‭ ‬وتبدي‭ ‬ريبة‭ ‬حيالهم‭.‬

بجانبها،‭ ‬يجري‭ ‬حوار‭ ‬متواصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬بين‭ ‬الفيلسوف‭ ‬سلافوي‭ ‬جيجك‭ ‬والمخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬فيرنر‭ ‬هرتزوغ‭ ‬بصوتين‭ ‬فائقي‭ ‬الواقعية‭ ‬مولّدين‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ويسلط‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ “‬التزوير‭ ‬الفائق‭ ‬الواقعيّة‭” ‬التي‭ ‬تولد‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬أو‭ ‬صورا‭ ‬أو‭ ‬أصواتا‭ ‬هدفها‭ ‬التلاعب‭ ‬بالرأي‭ ‬العام‭.‬

وفيما‭ ‬تجوب‭ ‬الصالة‭ ‬روبوتات‭ ‬تنظيف‭ ‬تعلوها‭ ‬مكانس‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬متقادم،‭ ‬تقول‭ ‬‮ ‬أودري‭ ‬كيم‭ “‬انطلقنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬المعروضة‭ ‬هنا‭ ‬تبدو‭ ‬الآن‭ ‬شبه‭ ‬بدائية‭” ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬التطور‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬