آخر مساعدي ستيفن هوكينغ يشرح أحدث نظرياته الفيزيائية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬الباحث‭ ‬البلجيكي‭ ‬الشاب‭ ‬توماس‭ ‬هيرتوغ‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬مكتب‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬البريطاني‭ ‬ستيفن‭ ‬هوكينغ‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬نشأ‭ ‬بينهما‭ ‬انسجام‭ ‬فوري،‭ ‬وكان‭ ‬لقاؤهما‭ ‬هذا‭ ‬بداية‭ ‬تعاون‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬نشأة‭ ‬الكون‭.‬‮ ‬

حصل‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج،‭ ‬عندما‭ ‬استدعى‭ ‬ستيفن‭ ‬هوكينغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أصبح‭ ‬مشهوراً‭ ‬عالمياً‭ ‬توماس‭ ‬هيرتوغ‭ ‬ليصبح‭ ‬أحد‭ ‬طلاب‭ ‬الدكتوراه‭ ‬لديه‭.‬

يروي‭ ‬هيرتوغ‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬اليوم‭ ‬استاذاً‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬في‭ ‬لوفان‭: “‬نشأ‭ ‬انسجام‭ ‬بيننا‭”‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الانسجام‭ ‬لم‭ ‬ينقطع‭ ‬إطلاقاً‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬عالم‭ ‬الكونيات‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بمرض‭ ‬شاركو‭ ‬فقد‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الكلام‭.‬

عمل الاثنان‭ ‬معاً‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مدى‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬وبلورا‭ ‬رؤية‭ ‬جديدة‭ ‬غيّرت‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬ينظر‭ ‬بها‭ ‬العلم‭ ‬إلى‭ ‬الكون،‭ ‬وكانت‭ ‬نظرية‭ ‬هوكينغ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬76‭ ‬عاماً‭.‬

ويتناول‭ ‬توماس‭ ‬هيرتوغ‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬بكاملها‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ “‬أصل‭ ‬الزمن‭” ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬ربيع‮ ‬2023‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يتحدث‭ ‬المؤلف‭ ‬عن‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬معلمه‭ ‬وصديقه‭. ‬ويخبر‭ ‬كيف‭ ‬شعر‭ ‬هوكينغ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بأن‭ ‬كتابه‭ “‬تاريخ‭ ‬موجز‭ ‬للزمن‭” ‬الذي‭ ‬بيعت‭ ‬منه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬نسخة،‭ ‬كُتب‭ ‬على‭ ‬أساس‭ “‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬خاطئة‭”.‬‮ ‬

الكون‭ ‬يتبع‭ ‬تصميماً

ما‭ ‬لبث‭ ‬هوكينغ‭ ‬أن‭ ‬أثار‭ ‬مع‭ ‬هيرتوغ‭ ‬المسألة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشغل‭ ‬باله،‭ ‬فقال‭ ‬له‭ ‬بواسطة‭ ‬جهاز‭ ‬الكلام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستخدمه‭ ‬للتحدث‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬صوت‭ ‬الروبوت‭ “‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الكون‭ ‬الذي‭ ‬نراقبه‭ ‬يتبع‭ ‬تصميماً‭ ‬ما‭”.‬

ويشرح‭ ‬هيرتوغ‭ ‬أن‭ “‬قوانين‭ ‬الفيزياء‭ ‬مثالية‭ ‬لجعل‭ ‬الكون‭ ‬صالحاً‭ ‬للسكن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أتضح‭”.‬

وتمتد‭ ‬سلسلة‭ ‬الظروف‭ ‬المواتية‭ ‬للعيش‭ ‬من‭ ‬التوازن‭ ‬الدقيق‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للذرات‭ ‬تكوين‭ ‬الجزيئات‭ ‬اللازمة‭ ‬للكيمياء،‭ ‬إلى‭ ‬توسع‭ ‬الكون‭ ‬نفسه‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬بظهور‭ ‬بنى‭ ‬شاسعة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المجرات‭.‬

ويضيف‭ ‬العالِم‭ “‬منذ‭ ‬ولادته‭ ‬العنيفة،‭ ‬ظهر‭ ‬الكون‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تركيبة‭ ‬مكيّفة‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬لنمو‭ ‬الحياة،‭ ‬ولو‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مليارات‭ ‬السنين‭”‬‭.‬

ويوضح‭ ‬هيرتوغ‭ (‬47‭ ‬عاماً‭) ‬أن‭ ‬الجواب‭ “‬المألوف‭” ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬اللغز‭ ‬هو‭ ‬الكون‭ ‬المتعدد،‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬أصبحت‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وتسعى‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬إلى‭ ‬تفسير‭ ‬طبيعة‭ ‬الكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقارنتها‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأكوان‭ ‬الأخرى‭ “‬بلا‭ ‬حياة‭” ‬و‭”‬غير‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭”. ‬لكن‭ ‬هوكينغ‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الأكوان‭ ‬المتعددة‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ “‬مستنقع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المفارقات‭”. ‬ويشير‭ ‬هيرتوغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأكوان‭ ‬المتعددة‭ ‬وحتى‭ “‬تاريخ‭ ‬موجز‭ ‬للزمن‭” ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ “‬محاولات‭ ‬لوصف‭ ‬نشوء‭ ‬الكون‭ ‬وتطوره‭ ‬انطلاقاً‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يسميه‭ ‬ستيفن‭ +‬المنظور‭ ‬الإلهي‭+”.‬

ولجأ‭ ‬العالمان‭ ‬طوال‭ ‬15‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬غرابة‭ ‬نظرية‭ ‬الكَمّ‭ ‬لاقتراح‭ ‬نظرية‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬جديدة‭.‬

ظننتُ‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬انتهى

في‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬فقد‭ ‬هوكينغ‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الجهاز‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬الكلام،‭ ‬فتفاقمت‭ ‬عزلته‭. ‬ويقول‭ ‬هيرتوغ‭ “‬ظننتُ‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬انتهى‭”. ‬لكن‭ ‬الرجلين‭ ‬ابتكرا‭ ‬وسيلة‭ ‬للتواصل‭ ‬غير‭ ‬اللفظي‭ ‬اتسمت‭ ‬بطابع‭ “‬سحري‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭” ‬وتمكنّا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭.‬

كان‭ ‬هيرتوغ‭ ‬يقف‭ ‬أمام‭ ‬الفيزيائي‭ ‬ويطرح‭ ‬عليه‭ ‬أسئلة‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬عينيه‭. ‬وكانت‭ ‬لدى‭ ‬هوكينغ‭ “‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬تعابير‭ ‬الوجه،‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الموافقة‭ ‬بشدة‭ ‬إلى‭ ‬الحماسة‭ ‬الكبيرة‭”. ‬وكانت‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬وثيقة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ “‬استحالة‭ ‬التمييز‭” ‬بين‭ ‬الأفكار‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيرتوغ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬هوكينغ‭.‬

وكانت‭ ‬نظريتهما‭ ‬تتمحور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬الانفجار‭ ‬العظيم‭. ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الانفجار‭ ‬نتج‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬قواعد‭ ‬كانت‭ ‬موجودة،‭ ‬اعتبرا‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬الفيزياء‭ ‬نفسها‭ ‬تطورت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الكون‭.‬

ويشرح‭ ‬هيرتوغ‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬بالزمن‭ ‬بعيداً‭ ‬تُظهر‭ ‬أن‭ “‬قوانين‭ ‬الفيزياء‭ ‬تُصبح‭ ‬أكثر‭ ‬بساطة‭ ‬وتبدأ‭ ‬بالاختفاء‭”. ‬ويضيف‭ “‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬حتى‭ ‬البعد‭ ‬الزمني‭ ‬يتبخر‭”.‬

ويعتبران‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬الفيزياء‭ ‬كما‭ ‬الزمن‭ ‬تطورت‭ ‬بطريقة‭ ‬مشابهة‭ ‬للتطور‭ ‬البيولوجي،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬عنوان‭ ‬كتاب‭ ‬هيرتوغ‭ ‬يستلهم‭ ‬عنوان‭ ‬كتاب‭ ‬داروين‭ ‬‭”‬أصل‭ ‬الأنواع‭”.‬

‮ ‬ويصف‭ ‬هيرتوغ‭ “‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬والفيزياء‭” ‬بأنهما‭ “‬مستويان‭ ‬لعملية‭ ‬تطور‭ ‬عظيمة‭”. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إثبات‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬لأن‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬للكون‭ ‬تظل‭ “‬مخفية‭ ‬في‭ ‬ضباب‭ ‬الانفجار‭ ‬العظيم‭”.‬