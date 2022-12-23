آخر عيد ميلاد لمستشفى الألعاب في مدريد 

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مع‭ ‬معطفه‭ ‬الأبيض‭ ‬ومفك‭ ‬البراغي‭ ‬كمشرط،‭ ‬يفحص‭ ‬أنطونيو‭ ‬مارتينيز‭ ‬ريفاس‭ ‬سيارة‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ “‬مستشفى‭ ‬الألعاب‭”‬‭ ‬في‭ ‬مدريد،‭ ‬وهو‭ ‬مشغل‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬سيغلق‭ ‬أبوابه‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬كان‭ ‬يتولى‭ ‬خلالها‭ ‬تصليح‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭.‬

وبتركيز‭ ‬بالغ‭ ‬يظهر‭ ‬جلياً‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬نظاراته،‭ ‬ينشغل‭ “‬الطبيب‭” ‬البالغ‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬تصليح‭ ‬الألعاب‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬سيكون‭ ‬موجوداً‭ ‬فيه‭ ‬داخل‭ ‬ورشته،‭ ‬فهذا‭ ‬الرجل‭ ‬الشغوف‭ ‬بعمله‭ ‬سيتقاعد‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يحارب‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬لإحدى‭ ‬الزبونات‭ “‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬أنا‭ ‬مَن‭ ‬سيتولون‭ ‬معالجتي‭”. ‬وتعطي‭ ‬طاولة‭ ‬تصليح‭ ‬الألعاب‭ ‬المُضاءة‭ ‬بنيون‭ ‬باهت‭ ‬والمحاطة‭ ‬بالأدوات‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار،‭ ‬انطباعاً‭ ‬عن‭ ‬ورشته‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬مغارة‭ ‬علي‭ ‬بابا،‭ ‬إذ‭ ‬تتكدّس‭ ‬فيها‭ ‬الألعاب‭ ‬على‭ ‬الرفوف‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السقف‭. ‬وورشته‭ ‬هي‭ ‬أيضاً‭ ‬بمثابة‭ ‬آلة‭ ‬سفر‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬تحوي‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الألعاب‭ ‬من‭ ‬دمى‭ ‬وألعاب‭ ‬لوحية‭ ‬تقليدية‭ ‬وخيول‭ ‬خشبية،‭ ‬مُرسلة‭ ‬كلّها‭ ‬من‭ ‬زبائن‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وحتى‭ ‬البرتغال‭ ‬والأوروغواي‭.‬

ويقول‭ ‬الرجل‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬تعلّم‭ ‬هذه‭ ‬الحرفة‭ ‬التي‭ “‬لا‭ ‬تُدرَّس‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬معهد‭”‬من‭ ‬والده‭ “‬كنّا‭ ‬الوحيدين‭ ‬اللذين‭ ‬كرّسنا‭ ‬نفسينا‭ ‬لتصليح‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الألعاب‭” ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬ويلاحظ‭ ‬أنطونيو‭ ‬مارتينيز‭ ‬ريفاس‭ ‬أنّ‭ ‬أكثر‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يرتادون‭ ‬ورشته‭ ‬هم‭ ‬مَن‭ ‬يشعرون‭ ‬بالحنين‭ ‬تجاه‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يتسلّون‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬طفولتهم‭”. ‬ويتابع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقاطعه‭ ‬أحد‭ ‬الزبائن‭ ‬إنّ‭ “‬البعض‭ ‬يطلب‭ ‬منّي‭ ‬ألا‭ ‬أحدث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬وأن‭ ‬أحاول‭ ‬تبديل‭ ‬المواد‭ ‬بأخرى‭ ‬مماثلة‭ ‬لأنّهم‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنّ‭ ‬الأمر‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ +‬روحية‭ ‬اللعبة‭+”. ‬وارتاد‭ ‬ديفيد‭ ‬هينوجال‭ (‬40‭ ‬عاماً‭) ‬الورشة‭ ‬لتصليح‭ ‬دمية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قرد‭ ‬تصرخ‭ ‬عند‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬بطنها‭.‬

ويقول‭ ‬باسماً‭ “‬إنها‭ ‬هدية‭ ‬أحضرتها‭ ‬إلى‭ ‬حماتي‭”‬،‭ ‬خلال‭ ‬إحدى‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك،‭ “‬ونحن‭ ‬متعلّقون‭ ‬بها‭ ‬جداً‭”.‬‮ ‬

وقد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬إسبانيا‭ ‬خصيصاً‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬ورشة‭ ‬أنطونيو‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬مَن‭ ‬عبر‭ ‬مسافات‭ ‬طويلة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الورشة‭ ‬جوليا‭ ‬فرنانديز‭ (‬60‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬برفقة‭ ‬زوجها‭. ‬وتقول‭ “‬علمنا‭ ‬أنّ‭ ‬ورشة‭ ‬تصليح‭ ‬الألعاب‭ ‬ستقفل‭ ‬أبوابها‭” ‬و‭”‬نرى‭ ‬أنّ‭ ‬زيارتها‭ ‬خطوة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭”.‬

وتؤكّد‭ ‬هذه‭ ‬المدرِّسة‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬في‭ ‬المشغل‭ ‬جهازاً‭ ‬قديماً‭ ‬لعرض‭ ‬الصور‭ ‬وحصاناً‭ ‬مصنوعاً‭ ‬من‭ ‬عجينة‭ ‬الورق‭ ‬مماثلاً‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬تلعب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬طفولتها‭ ‬أنّ‭ “‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬فنّ‭ ‬ويبعث‭ ‬شعوراً‭ ‬بالحنين‭”.‬

‭- ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬وألعاب‭ ‬الفيديو‭-‬

ويتأسف‭ ‬ديفيد‭ ‬هينوجال‭ ‬لإقفال‭ ‬الورشة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّها‭ “‬تشكل‭ ‬أسلوباً‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الألعاب،‭ ‬وعدم‭ ‬استهلاك‭ ‬كميات‭ ‬إضافية‭ ‬منها‭”.‬

ويقول‭ ‬أنطونيو‭ ‬مارتينيز‭ ‬ريفاس‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬نهاية‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬العائلي‭ ‬مع‭ ‬إقفاله‭ ‬الورشة‭ “‬علينا‭ ‬إعطاء‭ ‬قيمة‭ ‬للعبة‭ ‬لأنّ‭ ‬الوضع‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬فسنغرق‭ ‬بالنفايات‭”.‬

وعام‭ ‬1945،‭ ‬افتتح‭ ‬والده‭ ‬مصنعاً‭ ‬صغيراً‭ ‬للألعاب‭ ‬الحرفية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحوّل‭ ‬تدريجياً‭ ‬إلى‭ ‬مشغل‭ ‬تصليح‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬الألعاب‭ ‬البلاستيكية‭ ‬في‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وستيناته،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬إنتاجها‭.‬

ويتذّكر‭ ‬قائلاً‭ “‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬كنت‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬ثم‭ ‬أجلس‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬واجباتي‭ ‬المدرسية‭ ‬مع‭ ‬والدي‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬العمل،‭ ‬لأتعلّم‭ ‬المهنة‭” ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬أعمال‭ ‬يدوية‭ ‬وفن‭ ‬حرفي‭ ‬وأعمال‭ ‬ميكانيكية‭ ‬وكهربائية‭.‬

وواجه‭ ‬أنطونيو‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬أبيه‭ ‬في‭ ‬المهنة‭ ‬خلال‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬ولا‭ ‬يوظّف‭ ‬أحداً،‭ ‬انتشار‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالألعاب‭ ‬التقليدية‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الأطفال‭ ‬جميعهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬يلعبون‭ ‬حالياً‭ ‬بالأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬أو‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬أو‭ ‬‮ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭”.‬

ولم‭ ‬يرغب‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬أبنائه‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬العمل‭ ‬بعده،‭ ‬فيما‭ ‬توصّل‭ ‬المتدربون‭ ‬القلائل‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬المشغل‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ “‬غير‭ ‬مربحة‭”‬،‭ ‬بحسب أنطونيو‭ ‬الذي‭ ‬يلفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مردودها‭ ‬ضئيل‭ ‬و‭”‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬الساعة‭”.‬

ويشدد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ “‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتبقّى‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬عدّة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬الأحاسيس‭ ‬والحزن،‭ ‬لأنّ‭ ‬زبائن‭ ‬كثراً‭ ‬أصبحوا‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭”.‬‮ ‬

وفي‭ ‬خطوة‭ ‬تكريمية،‭ ‬وضع‭ ‬أصدقاؤه‭ ‬الذين‭ ‬يساعدونه‭ ‬أحياناً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬المشغل‭ ‬كُتب‭ ‬عليها‭ “‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تقريباً‭ ‬للبيع‭”.‬