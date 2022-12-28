آثار الموصل بين المقدس المدمّر وغيره المهمل

الموصل – حمدي العطار

الآثار لاي بلد يعني حاصل ضرب الحاضر بعمر الأثر. لذلك البعض يطلق عليها الجذر التاريخي للشعوب . والشعب بلا جذور يكون بلا حضارة وبلا مرجعية تاريخية ينافس فيها باقي شعوب العالم. ومن هنا أراد داعش والإرهاب وأعداء العراق أن يقلعوا الشعب العراقي من جذوره ومن أهم سر من اسرار قوته وهويته الوطنية فكان لتدمير الآثار مدخلا لهذا المنهج الشيطاني.

تركنا الكروب اليوم لأن دوشفري كان له زيارة سابقة الموصل وقام بزيارة بعض المواقع الأثرية ولا يمكن أن يمر عليها مرة أخرى. لذلك استأجرت سيارة تكسي وفرها لي الفندق مع السائق باسل وعلى الرغم من أن باسل تحصيله دراسي متواضع ( ابتدأ ية) إلا أنه يتقن اللغة الكردية وشيئا من اللغة الإنجليزية وثقافة سياحية عامة اكتسبها من عمله في نقل السياح الأجانب إلى الأماكن الأثرية في الموصل.

المدينة القديمة

لكل مدينة تاريخية هناك منطقة تمثل القديم ومنطقة تمثل الجديد. وغالبا ما تكون الآثار في المنطقة القديمة وعندما يوجد في المدينة نهر فتجد المنطقة القديمة قريبة من الأنهار لأن الأرزاق والمعيشة تأتي من الأنهار.

مسجد وقبر النبي شيت

بداية جولتنا من المدينة القديمة وزيارة مرقد وجامع النبي “شيت” وهو من مساجد الموصل التاريخية الأثرية ، بناه احمد باشا والي الموصل ويعد من تراث الموصل في العهد العثماني. والنبي شيت هو الإبن الثالث لادم ويعده البعض نبي الديانة الصابئية ورد في التوارة باسم شيت. عام 1206 تم بناء مسجد بجانب القبر وأصبح المكان يعرف باسم مسجد النبي شيت. وعرف ببناء مميز وبمعمار فني، مواد البناء من الجص وزين بالزخارف والايات القرآنية ثم ألحقت بالبناء مدرسة لحفظ القرآن.

هذا المبنى والبيوت القريبة منه تعرضت للدمار الشامل عن طريق تفجيرها بعبوات ناسفة من قبل داعش عند احتلاله مدينة الموصل عام 2014.

العمل مستمر بإعادة البناء والإعمار لهذا المكان والبيوت وعن سبب التأخير . يقولون ” المنظمات العالمية واليونسكو هي الجهات التي تعمل لإعادة البناء والإعمار وهي تصر أن تعيد القديم والأثري كما كان عليه وبنفس مواد البناء التي استعملت وهذا الشيء يؤخر عملية الاعمار.

جامع النوري

ويطلق عليه الجامع الكبير ويشتهر بمئذنته الحدباء وعمر الجامع 900عاما وهو ثاني جامع بني بعد الجامع الأموي .يسمى بجامع النوري نسبة لنور الدين زنكي وسمي بالجامع الأحدب بسبب ميلان. ولا علاقة لتسمية الموصل بالحدباء باسم الجامع .

فالموصل لها العديد من الأسماء تعني صلة الوصل التاريخية بين الشام والعراق ولأنها وصلت بين الجزيرة والعراق ولأنها وصلت بين دجلة والفرات. وسميت (الحدباء) لأن البيوت والمحال فيها ليست على مستوى واحد. وتاريخ انشاء الموصل يرجع إلى 1080 ق.م الآشوريين يطلقون عليها نينوى وأقاموا حولها القلاع. قلعة غرب دجلة في ( تل قليعات) و( تل التوبة) فتح المسلمون الموصل عام 638م وعين الخليفة عمر بن الخطاب ( عتبة بن فرقد السلمي) وتوالت عليها العصور (الأموي والعباسي) وفي العهد العثماني كانت الموصل إحدى الولايات الثلاث التابعة للخلافة العثمانية في اسطنبول مع بغداد والبصرة واحتلها الفرنسيون نهاية الحرب العالمية الأولى

مئذنة الجامع

وبالرجوع إلى مئذنة الحدباء في الجامع النوري فهي المنارة الطويلة ومطبوعة على الدينار العراقي فئة عشرة آلاف دينار سبب الميلان في المنارة فالتكهنات الدينية كثيرة لكن الرأي الهندسي يؤكد أن من بناها إبراهيم الموصلي تعمد ذلك لكي يقلل من الخسائر حال سقوطها لأنه في غرب المنارة كانت هناك بيوت كثيرة وان سقطت نحو الشرق فستقع على صحن الجامع وتقلل الخسائر وجعل فيها سلمين لتقليل ثقلها الكبير على القاعدة. وجرت محاولات عديدة لتثبيت المنارة .حتى جاء داعش عام 2014وقام بتفجير وهدم الجامع النوري بواسطة عبوات ناسفة مما أدى إلى تحطيم الجامع وسقوط المئذنة.عند زيارة موقع العمل لإعادة اعمار جامع النوري الكبير كانت اليونسكو هي من تتولى هذا الأمر.

كنيسة الساعة

معلم اثري مسيحي هي كنيسة اللاتين- الاباء الدومينكان وشعبيا تسمى ( كنيسة الساعة) كنيسة كاثــــــــوليكية وهي من اشهر الكنائس في الموصل قام تنظيم داعش بتفخيخها وتدميرها.

تم بناء الكنيسة عام 1866م استغرق البناء ست سنوات. برجها الشهير لم يكتمل إلا عام 1882م ويحتوي على ساعة ثمينة قدمت كهدية للاباء الدومينكان من زوجة الامبراطور الفرنسي نابليون الثاني عرفانا بخدماتهم في المدينة .

مسجد ومرقد النبي يونس

هو من مساجد الموصل الأثرية يقع على الــــــــسفح الغربي من تل التوبة والذي يسمى الآن تل يونس وتـــــــعرض للتدمير من قبل داعـــــــش واشتهر النبي يونس بأبتلاعـــــــه من قبل الحوت.

قلعة باشطابيا

تعد قلعة الموصل – باشطابيا – من أهم المعالم الأثرية وتقع في الجانب الأيمن من مدينة الموصل القديمة على ضفة نهر دجلة الأيسر ويعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري .

أما التسمية باشطابيا فهي من اللغة التركية باش تعني رئيس ، وطابيا تعني برج، هي قلعة البرج إلرئيسي لأنها تقع في أعلى نقطة في الموصل على ارتفاع 75 قدما , ولعبت القلعة دورا في حصار نادر شاه للموصل عام 1743م وكانت مركز لقيادة المعركة من جانب أهل الموصل.

وشملت جولتنا مناطق وأسواق الموصل القديمة ( باب الطوب، باب السراي، سوق الصفارين، سوق النجــــــف – رصيف الكتب- – سور الموصل) ومسـك الختام تناول وجـــــــبة من الكبة الموصلية.