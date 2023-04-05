آبل تريد الالتحاق بسباق الميتافيرس رغم تراجع الاهتمام به

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬شركة‭ “‬آبل‭” ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬خوذة‭ ‬للواقع‭ “‬المختلط‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬المعزز‭ ‬والافتراضي‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬كانت‭ ‬متوقعة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تراجعَت‭ ‬حماسة‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمستهلكين‭ ‬لعالم‭ “‬ميتافيرس‭” ‬الافتراضي‭ ‬الموازي‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬عليه‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭.‬

وأعادت‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬تيم‭ ‬كوك‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ “‬جي‭ ‬كيو‭”‬،‭ ‬إطلاق‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭.‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬معلومة‭ ‬ملموسة،‭ ‬أشاد‭ ‬كوك‭ ‬بمزايا‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ “‬إضافة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭” ‬من‭ ‬أجل‭ “‬تحسين‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬والاتصال‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭”.‬

وأضاف‭ “‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بفكرة‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬البيئة‭ ‬القابلة‭ ‬للتحسين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالعالم‭ ‬الرقمي‭”.‬

ويتوقع‭ ‬مراقبون‭ ‬ومحللون‭ ‬كثر‭ ‬تقديم‭ “‬آبل‭” ‬خوذة‭ ‬للواقعين‭ ‬المعزز‭ ‬والافتراضي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬سنوياً‭ ‬للمطورين‭.‬

وبحسب‭ ‬تكهنات‭ ‬دانيال‭ ‬آيفز‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬ويدبوش‭ ‬سيكيوريتيز‭”‬،‭ ‬فإن‭ “‬آبل‭” ‬ستطرح‭ “‬نظارات‭” ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬بسعر‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬دولار‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصل‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬لـ‭”‬آبل‭” ‬بتعزيز‭ ‬منظومتها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات،‭ ‬وفق‭ ‬المحلل‭.‬

ويقول‭ ‬آيفز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬انتقادات،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬نظن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬صائب‭ ‬استراتيجيا‭ ‬لـ‭+‬آبل‭+”.‬

وكان‭ ‬الخبراء‭ ‬يتوقعون‭ ‬طرح‭ “‬آبل‭” ‬خوذة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمرها‭ ‬السنوي‭ ‬للمطورين‭. ‬وكان‭ ‬تيم‭ ‬كوك‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ “‬إمكانات‭ ‬كثيرة‭” ‬في‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬الواقعين‭ ‬الافتراضي‭ ‬والمعزز،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬الرؤيا‭.‬

وفي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬كان‭ ‬يُروّج‭ ‬للميتافيرس‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بوصفه‭ ‬مستقبل‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بعد‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية‭ ‬والأجهزة‭ ‬المحمولة،‭ ‬بدفع‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬ميتا‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬عمالقة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لم‭ ‬تفض‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬واسع‭ ‬لهذا‭ ‬المفهوم‭ ‬بما‭ ‬يتخطى‭ ‬عالم‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬ذات‭ ‬المجالات‭ ‬الانغماسية،‭ ‬مع‭ ‬تقنيات‭ ‬واقع‭ ‬افتراضي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونها‭.‬

وبيّنت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شركة‭ ‬بايبر‭ ‬ساندلر‭ ‬أن‭ ‬29‭% ‬من‭ ‬المراهقين‭ ‬الأميركيين‭ ‬يملكون‭ ‬خوذة‭ ‬واقع‭ ‬افتراضي‭ (‬في‭ ‬مقابل‭ ‬87‭% ‬لديهم‭ ‬جهاز‭ ‬آي‭ ‬فون‭)‬،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬14‭% ‬فقط‭ ‬يستخدمونها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أسبوعياً‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬يلحظ‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬منذ‭ ‬الخريف‭.‬

وكانت‭ ‬خوذ‭ “‬كويست‭” ‬المصنعة‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬ميتا‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬السوق‭ ‬نهاية‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ “‬كاونتربوينت‭”. ‬لكن‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬شركات‭ ‬عملاقة‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تضررت‭ ‬بفعل‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬اضطرت‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لفيسبوك‭ ‬وإنستغرام‭ ‬إلى‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬الموظفين،‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬طالت‭ ‬سهامها‭ ‬أيضاً‭ ‬قسم‭ ‬الميتافيرس‭.‬

وأعلنت‭ ‬غوغل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وقف‭ ‬مبيعات‭ ‬نظارات‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ “‬غوغل‭ ‬غلاس‭” ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬تُذكر‭.‬

واضطرت‭ ‬الشركتان‭ ‬المتنافستان‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تركيز‭ ‬جهودهما‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬طفرة‭ ‬كبرى‭ ‬منذ‭ ‬نجاح‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬الممولة‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬مايكروسوفت‭.‬

‭- “‬التحكم‭ ‬بالتكنولوجيا‭” -‬

ويقول‭ ‬المحلل‭ ‬المستقل‭ ‬روب‭ ‬إندرله‭ “‬بعدما‭ ‬خسرت‭ ‬فيسبوك‭ ‬هذا‭ ‬الكمّ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬يبدو‭ ‬مستغرباً‭ ‬إطلاق‭ ‬خوذة‭ ‬جديدة‭ ‬للمستهلكين‭”‬،‭ ‬لكن‭ “‬قد‭ ‬يكون‭ ‬القطار‭ ‬موجودا‭ ‬على‭ ‬السكة‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬وقفه‭”.‬

وصرّح‭ ‬تيم‭ ‬كوك‭ ‬في‭ ‬مقابلته‭ ‬مع‭ “‬جي‭ ‬كيو‭”‬،‭ “‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعلناه،‭ ‬كنا‭ ‬نواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التشكيك‭ ‬باستمرار‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬آبل‭” ‬ترغب‭ ‬في‭ “‬التحكم‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬الأساسية‭” ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬المنتج،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ “‬تجميع‭ ‬قطع‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يهمنا‭”.‬

وستحاول‭ “‬آبل‭” ‬طرح‭ ‬نسختها‭ ‬الخاصة‭ ‬وحمل‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬اللحاق‭ ‬بها،‭ ‬بحسب‭ ‬تكهنات‭ ‬كارولينا‭ ‬ميلانيزي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬كرييتيف‭ ‬ستراتيجيز‭”.‬

وتشير‭ ‬المحللة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ميتا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬شكل‭ ‬انغماسي‭ ‬من‭ ‬فيسبوك،‭ ‬مع‭ ‬نموذج‭ ‬اقتصادي‭ ‬يستند‭ ‬على‭ ‬الإعلانات،‭ ‬فيما‭ ‬تبيع‭ “‬آبل‭” ‬أجهزة‭ ‬فاخرة‭ ‬وعالماً‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المطورة‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬المستخدمين،‭ ‬من‭ ‬الترفيه‭ ‬إلى‭ ‬المدفوعات‭.‬

وتتوقع‭ ‬ميلانيزي‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ “‬آبل‭” ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬نسخاً‭ ‬بالواقع‭ ‬المعزز‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬أو‭ ‬حفلات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيقات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭.‬