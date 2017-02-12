وزير الدفاع البريطاني يتوقع في أربيل خلاص العراق من داعش في 2017
إحترازات في المنطقة الخضراء توقعاً لقصف كاتيوشا والصدر:دماء شهدائنا لن تذهب سدى
بغداد – أربيل – الزمان
اتخذت المنطقة الخضراء اجراءات احترازية عديدة تجنبا للخسائر في حال انطلقت موجة كاتيوشا جديدة في اعقاب الازمة التي نشبت بين التيار الصدري وثوات حماية المنطقة الخضراء التي تسبب اطلاقها الرصاص على المتظاهرين في مقتل خمسة من التيار الصدري واصابة تسعة وسبعين بعضهم بجروح بليغة .فيما توقع وزير الدفاع البريطاني السبت خلال زيارة له الى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن يتخلص العراق من تنظيم داعش في العام 2017.
وقال مايكل فالون خلال مؤتمر صحافي في أربيل «أنا مسرور لرؤية شرق الموصل محررا، ولأن عملية استعادة غرب الموصل ستنطلق قريبا».
وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من استعادة شرقي الموصل في اطار عملية واسعة انطلقت في 17 تشرين الاول/اكتوبر.
وأشاد فالون بعمل القوات البريطانية، قائلا انها استهدفت 300 هدف في الموصل والمناطق المحيطة بها، وانها قدمت الدعم، ولا سيما في مجال التدريب والاستشارات، إلى نحو 40 الفا من أفراد القوات العراقية، بمن فيهم 7 الاف من البشمركة (القوات الكردية). وتواصل القوات العراقية معاركها بدعم من التحالف، ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي بات اليوم يسيطر على مناطق محدودة مقارنة بالفترة التي اعقبت هجومه الواسع في حزيران/يونيو 2014. وقال الوزير البريطاني «نتوقع أن يتم طرد داعش من المدن الرئيسية في العراق عام 2017»
لكن فالون اشار الى ان استعادة الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا حيث ينشط التحالف الدولي ايضا، قد تكون «أكثر تعقيدا بسبب الحرب الأهلية» الدائرة في هذا البلد المجاور للعراق. وردا على سؤال حول قرار الحكومة البريطانية الغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، قال فالون إن ممارسات هذا الجهاز اتضحت انها «غير نزيهة». وكان تم انشاء «فريق المزاعم التاريخية في العراق» في 2010 من جانب الحكومة العمالية السابقة. وهو يحقق حاليا في 675 قضية بينها مزاعم قتل. فيما تصاعدت حدة التوترات بين زعماء شيعة في العراق الأحد مع ارتفاع عدد قتلى احتجاجات في وسط بغداد أمس السبت إلى ستة قتلى وهم شرطي وخمسة من المتظاهرين الموالين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأصيب 174 متظاهرا على الأقل في الاشتباكات بين الشرطة وأنصار الصدر الذين احتشدوا للمطالبة بتغيير تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات قبيل انتخابات محلية مقررة في سبتمبر أيلول. واندلعت الاشتباكات عندما حاول المتظاهرون عبور جسر يربط بين ساحة التحرير التي احتشدوا فيها والمنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم العديد من المباني الحكومية والسفارات والمنظمات الدولية. وفي بيان ردا على مقتل عدد من أنصاره مساء أمس السبت قال الصدر «دماء شهدائنا لن تذهب سدى» ووعد برد سلمي.
وقال متحدث عسكري إن صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء مساء السبت دون وقوع إصابات.
ونفى الجناح العسكري لجماعة الصدر «سرايا السلام» في بيان إطلاق الصواريخ ردا على المتحدث العسكري الذي قال في بيانه إن الصواريخ أطلقت على الأرجح من منطقة البلديات التي تضم الكثير من أتباع الصدر. كما يلقي الصدر باللائمة على المالكي في فشل الجيش العراقي في احتواء تقدم تنظيم داعش عام 2014 إذ كان وقتها رئيسا للوزراء وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وفي بيان أصدره حزب الدعوة الذي ينتمي له المالكي اتهم الحزب الصدر دون أن يذكر اسمه صراحة «بإشغال الشعب العراقي بفتنة لإعاقة الجهود للتخلص من داعش».
وحذر زعيم شيعي متشدد مدعوم من إيران هو الشيخ قيس الخزعلي الصدر من التصعيد وقال إن على الرغم من وقوفه إلى جانب حرية التظاهر فإنه يؤكد على الحاجة لعدم السماح للأحداث بالخروج عن نطاق السيطرة لتقود إلى عواقب وخيمة.