وزير الدفاع البريطاني يتوقع في أربيل خلاص العراق من داعش في 2017

– February 12, 2017

إحترازات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬توقعاً‭ ‬لقصف‭ ‬كاتيوشا‭ ‬والصدر‭:‬دماء‭ ‬شهدائنا‭ ‬لن‭ ‬تذهب‭ ‬سدى

بغداد‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتخذت‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬اجراءات‭ ‬احترازية‭ ‬عديدة‭ ‬تجنبا‭ ‬للخسائر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انطلقت‭ ‬موجة‭ ‬كاتيوشا‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬نشبت‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وثوات‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬اطلاقها‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬واصابة‭ ‬تسعة‭ ‬وسبعين‭ ‬بعضهم‭ ‬بجروح‭ ‬بليغة‭ .‬فيما‭ ‬توقع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬أربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬أن‭ ‬يتخلص‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬

وقال‭ ‬مايكل‭ ‬فالون‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مسرور‭ ‬لرؤية‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬محررا،‭ ‬ولأن‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬ستنطلق‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

وتمكنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭.‬

وأشاد‭ ‬فالون‭ ‬بعمل‭ ‬القوات‭ ‬البريطانية،‭ ‬قائلا‭ ‬انها‭ ‬استهدفت‭ ‬300‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬وانها‭ ‬قدمت‭ ‬الدعم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬والاستشارات،‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬العراقية،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬7‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬البشمركة‭ (‬القوات‭ ‬الكردية‭). ‬وتواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬معاركها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬اليوم‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬محدودة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬التي‭ ‬اعقبت‭ ‬هجومه‭ ‬الواسع‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2017‮»‬‭ ‬

لكن‭ ‬فالون‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬استعادة‭ ‬الرقة،‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬ينشط‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ايضا،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‮»‬‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المجاور‭ ‬للعراق‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الغاء‭ ‬جهاز‭ ‬مكلف‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬اتهامات‭ ‬بانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ارتكبها‭ ‬عسكريون‭ ‬بريطانيون‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬قال‭ ‬فالون‭ ‬إن‭ ‬ممارسات‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬اتضحت‭ ‬انها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬نزيهة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬تم‭ ‬انشاء‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬المزاعم‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬العمالية‭ ‬السابقة‭. ‬وهو‭ ‬يحقق‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬675‭ ‬قضية‭ ‬بينها‭ ‬مزاعم‭ ‬قتل‭. ‬فيما‭ ‬تصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬زعماء‭ ‬شيعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬قتلى‭ ‬وهم‭ ‬شرطي‭ ‬وخمسة‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الموالين‭ ‬لزعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭. ‬وأصيب‭ ‬174‭ ‬متظاهرا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬وأنصار‭ ‬الصدر‭ ‬الذين‭ ‬احتشدوا‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتغيير‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬محلية‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭. ‬واندلعت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬المتظاهرون‭ ‬عبور‭ ‬جسر‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬التي‭ ‬احتشدوا‭ ‬فيها‭ ‬والمنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬شديدة‭ ‬التحصين‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭ ‬والسفارات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬قال‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬دماء‭ ‬شهدائنا‭ ‬لن‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‮»‬‭ ‬ووعد‭ ‬برد‭ ‬سلمي‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬إن‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

ونفى‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لجماعة‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬سرايا‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬إن‭ ‬الصواريخ‭ ‬أطلقت‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬البلديات‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أتباع‭ ‬الصدر‭. ‬كما‭ ‬يلقي‭ ‬الصدر‭ ‬باللائمة‭ ‬على‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬فشل‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬احتواء‭ ‬تقدم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬وقتها‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬وقائدا‭ ‬أعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬له‭ ‬المالكي‭ ‬اتهم‭ ‬الحزب‭ ‬الصدر‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬اسمه‭ ‬صراحة‭ ‬‮«‬بإشغال‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬بفتنة‭ ‬لإعاقة‭ ‬الجهود‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬داعش‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬زعيم‭ ‬شيعي‭ ‬متشدد‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هو‭ ‬الشيخ‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وقوفه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حرية‭ ‬التظاهر‭ ‬فإنه‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬لعدم‭ ‬السماح‭ ‬للأحداث‭ ‬بالخروج‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة‭ ‬لتقود‭ ‬إلى‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭.‬