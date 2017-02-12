تقرير رقابي يكشف قيام مبارك بتحويل 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة صبيحة الثورة

– February 12, 2017

اضطرابات‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬لأسباب‭ ‬اقتصادية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬رقابى‭ ‬ثم‭ ‬تسريبه‭ ‬فى‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لتنحي‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬محمد‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬ان‭ ‬مبارك‭ ‬امر‭ ‬بتحويل‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬باسماء‭ ‬مستعارة‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬25‭/‬1‭/‬2010‭ ‬وانه‭ ‬قام‭ ‬بتهريب‭ ‬امواله‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬فى‭ ‬بنك‭ ‬باركليز‭ ‬باسم‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬البريطانى‭ ‬السابق‭. ‬واضاف‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬مبارك‭ ‬امتلك‭ ‬ثروة‭ ‬عقارية‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بينما‭ ‬تمتلك‭ ‬سوزان‭ ‬مبارك‭ ‬ثروة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬3‭-‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬فيما‭ ‬استولى‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬على‭ ‬75‭ ‬طن‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬وحولها‭ ‬الى‭ ‬حسابه‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ .‬وفيما‭ ‬فشلت‭ ‬كل‭ ‬جهود‭ ‬المشكله‭ ‬فى‭ ‬استرداد‭ ‬ثروة‭ ‬مبارك‭ ‬وعائلته‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬رفضت‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدستورية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬والذى‭ ‬يسمح‭ ‬بالتصالح‭ ‬مع‭ ‬المتهمين‭ ‬فى‭ ‬قضايا‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬مقابل‭ ‬رد‭ ‬المبالغ‭ ‬التى‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬بطريق‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬مضافا‭ ‬اليه‭ ‬غرامات‭ ‬،‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائى‭ ‬ان‭ ‬جهاز‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬يعمل‭ ‬بالقانون‭ ‬المعدل‭ ‬فى‭ ‬اجراءات‭ ‬التصالح‭ ‬وهو‭ ‬ماسوف‭ ‬للمحكمه‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬التصالح‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬تلقى‭ ‬90‭ ‬طلبا‭ ‬للتصالح‭ ‬وشكل‭ ‬لجنة‭ ‬فنية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬لتقييم‭ ‬ثروات‭ ‬المتهمين‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬لجنة‭ ‬الخبراء‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬سوف‭ ‬تستدعى‭ ‬مبارك‭ ‬وعائلته‭ ‬لاستجوابهم‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بتقارير‭ ‬الرقابة‭ ‬الاداريي‭ ‬ومباحث‭ ‬الاموال‭ ‬العامه‭ ‬حول‭ ‬تضخم‭ ‬ثرواتهم‭ .‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكدت‭ ‬حركه‭ ‬اسفين‭ ‬ياريس‭ ‬الموالية‭ ‬لمبارك‭ ‬ان‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬اثبتت‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬خسرت‭ ‬الرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬والذى‭ ‬حقق‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬حكمه‭ ‬الاستقرار‭ ‬والرخاء‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬تدفع‭ ‬الان‭ ‬ثمن‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬والتى‭ ‬قادها‭ ‬بعض‭ ‬المرتزقة‭ ‬لتفتيت‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭ ‬واكدت‭ ‬الحركة‭ ‬ان‭ ‬ماتشهده‭ ‬مصر‭ ‬الان‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬وازمات‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬مبارك‭ ‬هى‭ ‬اكبر‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬خسرت‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬امينا‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬حكمه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬سيناوية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاحتقان‭ ‬الشديد‭ ‬تسود‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬السلع‭ ‬الاساسية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬ثمنها‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭ ‬السياسيين‭ ‬الى‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬عصيان‭ ‬مدني‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬وطالبوا‭ ‬نائبي‭ ‬سيناء‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬د‭/‬حسام‭ ‬رفاعى‭ ‬ورحمة‭ ‬بكير‭ ‬بالتدخل‭ ‬السريع‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬قبل‭ ‬تفاقمها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬عبدالله‭ ‬قنديل‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفه‭ ‬التجاريه‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬احتجاز‭ ‬سيارة‭ ‬محملة‭ ‬باربعة‭ ‬اطنان‭ ‬من‭ ‬الارز‭ ‬والعدس‭ ‬والزيت‭ ‬قبل‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬سيناء‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الاهالى‭ ‬متهما‭ ‬وزير‭ ‬التموين‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬مصيلحى‭ ‬بالمسئولية‭ ‬عن‭ ‬الازمة‭ ‬مطالبا‭ ‬بمراعاة‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ .‬

و‭ ‬طالب‭ ‬عمر‭ ‬الكاشف‭ ‬احد‭ ‬الاعضاء‭ ‬المنسحبين‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الشعبية‭ ‬بالعريش‭ ‬والتى‭ ‬دعت‭ ‬الى‭ ‬العصيان‭ ‬المدنى‭ ‬للشباب‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬الانسياق‭ ‬الى‭ ‬الدعوات‭ ‬الهدامة‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬سيناء‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬انتقد‭ ‬الخبير‭ ‬الامني‭ ‬العميد‭ ‬محمود‭ ‬القطرى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬العصيان‭ ‬المدنى‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬الامنية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الدعوة‭ ‬تعنى‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬اهالى‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬الاوضاع‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدى‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬تعاون‭ ‬شيوخ‭ ‬القبائل‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬وهو‭ ‬مايمثل‭ ‬اكبر‭ ‬تهديد‭ ‬للمنظومة‭ ‬الامنية‭ ‬فى‭ ‬سيناء