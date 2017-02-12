تقرير رقابي يكشف قيام مبارك بتحويل 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة صبيحة الثورة
اضطرابات في سيناء لأسباب اقتصادية
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف تقرير رقابى ثم تسريبه فى الذكرى الخامسة لتنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عن الحكم ان مبارك امر بتحويل 50 مليار جنيه باسماء مستعارة صباح يوم 25/1/2010 وانه قام بتهريب امواله عبر حساب فى بنك باركليز باسم قائد سلاح الجو البريطانى السابق. واضاف التقرير ان مبارك امتلك ثروة عقارية تقدر بـ 35 مليار جنيه بينما تمتلك سوزان مبارك ثروة تتراوح بين 3-5 مليارات دولار فيما استولى جمال مبارك على 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزى وحولها الى حسابه فى امريكا .وفيما فشلت كل جهود المشكله فى استرداد ثروة مبارك وعائلته من الخارج رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تعديل قانون الكسب غير المشروع والذى يسمح بالتصالح مع المتهمين فى قضايا الاستيلاء على المال العام مقابل رد المبالغ التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع مضافا اليه غرامات ، اكد مصدر قضائى ان جهاز الكسب غير يعمل بالقانون المعدل فى اجراءات التصالح وهو ماسوف للمحكمه اذا تم الطعن على عقود التصالح واضاف المصدر ان الكسب غير المشروع تلقى 90 طلبا للتصالح وشكل لجنة فنية بالتنسيق مع البنك المركزى لتقييم ثروات المتهمين واكد المصدر ان لجنة الخبراء بوزارة العدل سوف تستدعى مبارك وعائلته لاستجوابهم ومواجهتهم بتقارير الرقابة الاداريي ومباحث الاموال العامه حول تضخم ثرواتهم .
فى المقابل اكدت حركه اسفين ياريس الموالية لمبارك ان السنوات الماضية اثبتت ان مصر خسرت الرئيس مبارك والذى حقق خلال سنوات حكمه الاستقرار والرخاء وان مصر تدفع الان ثمن ثورة يناير والتى قادها بعض المرتزقة لتفتيت مصر والمنطقة واكدت الحركة ان ماتشهده مصر الان من اضطرابات وازمات بعد رحيل مبارك هى اكبر شهادة على ان مصر خسرت هذا الرجل الذى كان امينا على مصر طوال سنوات حكمه من جهة اخرى كشفت مصادر سيناوية ل (الزمان) ان حالة من الاحتقان الشديد تسود منطقة شمال سيناء بسبب نقص السلع الاساسية فضلا عن ارتفاع ثمنها مما دفع عدد من النشطاء السياسيين الى الدعوة الى عصيان مدني والامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه وطالبوا نائبي سيناء فى البرلمان د/حسام رفاعى ورحمة بكير بالتدخل السريع لحل الازمة قبل تفاقمها ، فيما كشف عبدالله قنديل رئيس الغرفه التجاريه بشمال سيناء عن احتجاز سيارة محملة باربعة اطنان من الارز والعدس والزيت قبل وصولها الى سيناء مما يزيد من معاناة الاهالى متهما وزير التموين محمد على مصيلحى بالمسئولية عن الازمة مطالبا بمراعاة البعد الاجتماعي فى تلك المنطقة .
و طالب عمر الكاشف احد الاعضاء المنسحبين من اللجنة الشعبية بالعريش والتى دعت الى العصيان المدنى للشباب الى عدم الانسياق الى الدعوات الهدامة حفاظا على امن سيناء.
فى السياق ذاته انتقد الخبير الامني العميد محمود القطرى فى تصريحات خاصه من تداعيات الدعوة الى العصيان المدنى على الاوضاع الامنية فى سيناء مؤكدا ان تلك الدعوة تعنى عدم رضا اهالى سيناء عن الاوضاع مما قد يؤدى الى وقف تعاون شيوخ القبائل تعاونها مع الاجهزة الامنية وهو مايمثل اكبر تهديد للمنظومة الامنية فى سيناء