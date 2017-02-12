إردوغان:العملية التركية مستمرة لحين تحرير الرقة

– February 12, 2017

نصر‭ ‬الله‭ ‬يؤيد‭ ‬المحادثات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا

بيروت‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يؤيد‭ ‬بقوة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قازاخستان‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬‭ ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬إجراء‭ ‬أو‭ ‬تدبير‭ ‬يُوقف‭ ‬نزف‭ ‬الدماء‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬مصالحة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬‮»‬‭ ‬ويقاتل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭.‬‭ ‬وخسر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مايربو‭ ‬عن‭ ‬الالف‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والاف‭ ‬الجرحى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دخل‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬حليفه‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ . ‬دعا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الاحد‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الى‭ ‬التنسيق‭ ‬معالحكومة‭ ‬السورية‭ ‬لاعادة‭ ‬النازحين‭ ‬الى‭ ‬مناطقهم‭ ‬بعدما‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬مساحات‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬آمنة‭ ‬وهادئة‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬القاه‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬اسبوع‭ ‬وفاة‭ ‬احد‭ ‬قادة‭ ‬الحزب،‭ ‬ان‭ ‬ملف‭ ‬النازحين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بات‭ ‬‮«‬ملفا‭ ‬ضاغطاً‮»‬‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬واجب‭ ‬اللبنانيين‭ ‬ان‭ ‬يتعاطوا‭ ‬انسانيا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬الاعتبارات‭ ‬السياسية‭ ‬وبمعزل‭ ‬عن‭ ‬المخاوف‮»‬‭ ‬ودعا‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تضع‭ ‬المكابرة‭ ‬جانباً‭ ‬وتقرر‭ ‬وتدرس‭ ‬جديا‭ ‬كيف‭ ‬تجري‭ ‬اتصالاً‭ ‬رسمياً‭.. ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬واحدة‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعالجه‭ ‬لبنان‭ ‬لوحده‭ ‬والتسول‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬مشكلتنا‮»‬‭.‬

ويرزح‭ ‬لبنان‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬ذو‭ ‬الامكانات‭ ‬الهشة‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬استضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬سوري‭ ‬،

وقال‭ ‬نصرالله‭ ‬ان‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬حاليا‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬نتعاون‭ ‬ليعود‭ ‬اغلب‭ ‬هؤلاء‭ ‬النازحين‭ ‬الى‭ ‬مدنهم‭ ‬وقراهم‭ ‬وبيوتهم‭ ‬والا‭ ‬يكونوا‭ ‬نازحين‭ ‬او‭ ‬لاجئين‭ ‬في‭ ‬الخيم‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬الطرقات‮»‬‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬‮«‬من‭ ‬موقع‭ ‬الاقناع‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الاجبار‮»‬‭.‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الهدفالنهائي‭ ‬للعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬وإنما‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرقة‭ .‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تشمل‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬وقطر‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬تطهير‭ ‬منطقة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬فور‭ ‬تطهير‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬تركيا‭ ‬قوة‭ ‬معادية‭.‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يراقب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬إن‭ ‬المعارضين‭ ‬المدعومين‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬تركية‭ ‬مكثفة‭ ‬قاتلوا‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬شمالي‭ ‬وجنوب‭ ‬غربي‭ ‬الباب‭ ‬الأحد‭.‬

وأضاف‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬تقدمت‭ ‬صوب‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وتسيطر‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مساحتها‭ ‬وكل‭ ‬ضواحيها‭ ‬الغربية‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬والقوات‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭ ‬حققت‭ ‬مكاسب‭ ‬كذلك‭ ‬جنوبي‭ ‬الباب‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬تادف‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬تبعد‭ ‬كيلومتر‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬إبراهيم‭ ‬كالين‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬إردوغان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬قدمت‭ ‬خطة‭ ‬مفصلة‭ ‬لإخراج‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬الرقة‭ ‬وأن‭ ‬مشاورات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تجري‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

و‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬ضرب‭ ‬33‭ ‬هدفا‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمليته‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬42‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬قُتلوا‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والاشتباكات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬