إردوغان:العملية التركية مستمرة لحين تحرير الرقة
نصر الله يؤيد المحادثات السياسية في سوريا
بيروت – اسطنبول – الزمان
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن حزب الله يؤيد بقوة وقف إطلاق النار في سوريا والذي تم الاتفاق عليه في قازاخستان. وأضاف « نحن مع كل إجراء أو تدبير يُوقف نزف الدماء ومع كل مصالحة في سوريا.» ويقاتل حزب الله إلى جانب القوات الحكومية السورية. وخسر حزب الله مايربو عن الالف من مقاتليه في حرب السنوات الست في سوريا والاف الجرحى بعد ان دخل الحرب الى جانب حليفه الرئيس السوري بشار الأسد . دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاحد الحكومة اللبنانية الى التنسيق معالحكومة السورية لاعادة النازحين الى مناطقهم بعدما باتت «مساحات كبيرة» في سوريا «آمنة وهادئة».
واعتبر في خطاب متلفز القاه في ذكرى اسبوع وفاة احد قادة الحزب، ان ملف النازحين السوريين في لبنان بات «ملفا ضاغطاً» مشيراً الى انه «من واجب اللبنانيين ان يتعاطوا انسانيا مع هذا الملف بمعزل عن الاعتبارات السياسية وبمعزل عن المخاوف» ودعا الحكومة اللبنانية الى أن «تضع المكابرة جانباً وتقرر وتدرس جديا كيف تجري اتصالاً رسمياً.. مع الحكومة السورية» من اجل «وضع خطة واحدة لان هذا امر لا يمكن ان يعالجه لبنان لوحده والتسول لن يحل مشكلتنا».
ويرزح لبنان البلد الصغير ذو الامكانات الهشة تحت وطأة استضافة أكثر من مليون نازح سوري ،
وقال نصرالله ان الخيارات المتاحة حاليا هي ان «نتعاون ليعود اغلب هؤلاء النازحين الى مدنهم وقراهم وبيوتهم والا يكونوا نازحين او لاجئين في الخيم او في الطرقات» مشددا على ان ذلك يجب ان يحصل «من موقع الاقناع وليس من موقع الاجبار».فيما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد إن الهدفالنهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا ليس مجرد السيطرة على مدينة الباب وإنما طرد تنظيم داعش من المنطقة بما في ذلك الرقة .
وقال إردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة رسمية تشمل البحرين والسعودية وقطر «الهدف النهائي هو تطهير منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع.»
وقال إن القوات التركية لا تنوي البقاء في سوريا فور تطهير المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا قوة معادية.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب في سوريا ومقره بريطانيا إن المعارضين المدعومين بضربات جوية تركية مكثفة قاتلوا التنظيم المتشدد شمالي وجنوب غربي الباب الأحد.
وأضاف المرصد أن القوات التركية تقدمت صوب المدينة من جهة الغرب في الأيام القليلة الماضية وتسيطر الآن على عشرة بالمئة من مساحتها وكل ضواحيها الغربية.
وتابع أن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها حققت مكاسب كذلك جنوبي الباب قرب بلدة تادف منذ يوم الجمعة ووصلت إلى منطقة تبعد كيلومتر ونصف من المدينة.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا قدمت خطة مفصلة لإخراج تنظيم داعش من الرقة وأن مشاورات استراتيجية تجري الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
و قال الجيش التركي الأحد إنه ضرب 33 هدفا لتنظيم داعش في مدينة الباب الإستراتيجية في شمال سوريا أمس السبت في إطار عمليته الحالية في المدينة.
وأضاف الجيش أن 42 من مقاتلي التنظيم المتشدد قُتلوا من جراء الضربات الجوية والاشتباكات على الأرض.