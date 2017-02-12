البيت الأبيض يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة

– February 12, 2017

غوتيريش‭ ‬من‭ ‬السعودية‭:‬الاسلاموفوبيا‭ ‬تغذي‭ ‬الارهاب‭ ‬

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الاحد‭ ‬انه‭ ‬يدرس‭ ‬إصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬الهجرة‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬القضاء‭ ‬للمرسوم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬واثار‭ ‬استهجانا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬وبعد‭ ‬تلقيه‭ ‬نكستين‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬بشأن‭ ‬مرسومه‭ ‬ضد‭ ‬الهجرة،‭ ‬أبدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ثقته‭ ‬بالفوز‭ ‬فينهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وعوده‭ ‬الانتخابية‭ ‬يواجه‭ ‬معركة‭ ‬شاقة‭.‬

وفي‭ ‬السعودية‭ ‬اعتبر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬اثناء‭ ‬زيارة‭ ‬للسعودية‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاسلاموفوبيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬تغذي‭ ‬الارهاب،‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬المشاعر‭ ‬المعادية‭ ‬للمهاجرين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬غوتيريش‭ ‬للصحافيين‭ ‬عقب‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬وولي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬‮«‬احد‭ ‬الامور‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬الارهاب‭ ‬هو‭ ‬التعبير‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬مشاعر‭ ‬الاسلاموفوبيا‭ ‬والسياسات‭ ‬المعادية‭ ‬للاسلام‭ ‬وخطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الموجهة‭ ‬للاسلام‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬افضل‭ ‬دعم‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستغله‭ ‬داعش‭ (‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭) ‬في‭ ‬دعايته‮»‬‭.‬

وتزايد‭ ‬التوجه‭ ‬الشعبوي‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬بعد‭ ‬تدفق‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭.‬

وحول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قال‭ ‬غوتيريش‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

وادى‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬310‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وتشريد‭ ‬نحو‭ ‬4‭,‬8‭ ‬ملايين‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬الجولة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬السورية‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬في‭ ‬جنيف‭.‬

ووصل‭ ‬غوتيريش‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬آتيا‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وسيتوجه‭ ‬الى‭ ‬دبي‭ ‬الاثنين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للحكومات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وعلق‭ ‬القضاء‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬المرسوم‭ ‬الرئاسي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬ترامب‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬وحظر‭ ‬فيه‭ ‬مؤقتا‭ ‬الهجرة‭ ‬والسفر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إذ‭ ‬علق‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬في‭ ‬سياتل‭ ‬مفاعيله‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬ثم‭ ‬أبقت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬التعليق‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الصفعة‭ ‬المزدوجة‭ ‬غضب‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬ندد‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بـ»قرار‭ ‬سياسي‮»‬‭ ‬وتوعد‭ ‬بالرد‭ ‬عليه‭ ‬فكتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬أراكم‭ ‬في‭ ‬المحكمة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬نظامنا‭ ‬القضائي‭ ‬فيه‭ ‬خلل‮»‬‭ ‬آخذا‭ ‬عليه‭ ‬أنه‭ ‬يسمح‭ ‬بدخول‭ ‬لاجئين‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬‮«‬بلدان‭ ‬مشبوهة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬ميلر‭ ‬لقناة‭ ‬فوكس‭ ‬الاخبارية‭ ‬‮«‬ندرس‭ ‬جميع‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬التقدم‭ ‬باستئناف‭ ‬عاجل‭ ‬امام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬او‭ ‬اصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬جديد‭.‬

واضاف‭ ‬المستشار‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاولى‭ ‬ضد‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬بتاتا‭ ‬في‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرئيس‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬يملك‭ ‬سلطة‭ (…) ‬منع‭ ‬افراد‭ ‬معينين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الاراضي‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬تحدث‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬اصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬جديد‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬يعلن‭ ‬اجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬الاثنين‭ ‬او‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ميلر‭ ‬درس‭ ‬اجراءات‭ ‬اضافية‭ ‬منددا‭ ‬بشدة‭ ‬بقرار‭ ‬القاضي‭ ‬الفدرالي‭ ‬الذي‭ ‬علق‭ ‬تنفيذ‭ ‬مرسوم‭ ‬ترامب‭ ‬الاول‭ ‬بشأن‭ ‬الهجرة‭ ‬والذي‭ ‬هدف‭ ‬بحسب‭ ‬الرئيس‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬جديدة‭ ‬لاجراء‭ ‬‮«‬تدقيق‭ ‬مشدد‮»‬‭ ‬في‭ ‬هويات‭ ‬طالبي‭ ‬تاشيرات‭ ‬الدخول‭.‬

صباح‭ ‬الاحد،‭ ‬اكد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬72‭%‬‭ ‬من‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و11‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬قرار‭ ‬التعطيل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المحكمة‮»‬‭ ‬اتوا‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬السبعة‭ ‬المحظورة‭ (‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭)‬،‭ ‬ملمحا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تعليق‭ ‬المحكمة‭ ‬للقرار‭ ‬فتح‭ ‬ثغرةيستغلها‭ ‬رعايا‭ ‬بلدان‭ ‬يعتبرها‭ ‬ترامب‭ ‬خطيرة‭.‬