البيت الأبيض يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة
غوتيريش من السعودية:الاسلاموفوبيا تغذي الارهاب
واشنطن – مرسي ابو طوق
الرياض – الزمان
أعلن البيت الابيض الاحد انه يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة بعد تعليق القضاء للمرسوم الأول الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب في 27 كانون الثاني/يناير واثار استهجانا حول العالم.وبعد تلقيه نكستين أمام القضاء بشأن مرسومه ضد الهجرة، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته بالفوز فينهاية المطاف، ولو أن هذا الإجراء الذي يعد من أبرز وعوده الانتخابية يواجه معركة شاقة.
وفي السعودية اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اثناء زيارة للسعودية الاحد ان «الاسلاموفوبيا» في اجزاء من العالم تغذي الارهاب، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في بعض الدول.
وجاءت تصريحات غوتيريش للصحافيين عقب محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وزير الداخلية الامير محمد بن نايف وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان. وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير «احد الامور التي تغذي الارهاب هو التعبير في بعض اجزاء من العالم عن مشاعر الاسلاموفوبيا والسياسات المعادية للاسلام وخطابات الكراهية الموجهة للاسلام».
واضاف «هذا افضل دعم يمكن ان يستغله داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) في دعايته».
وتزايد التوجه الشعبوي في اوروبا بعد تدفق موجة من المهاجرين على القارة معظمهم من المسلمين الفارين من الحرب في سوريا وغيرها من الدول.
وحول النزاع في سوريا قال غوتيريش «لن ننجح في مكافحة الارهاب في سوريا اذا لم يتم التوصل الى حل سياسي شامل للشعب السوري».
وادى النزاع الذي اندلع في اذار/مارس 2011 في سوريا الى مقتل اكثر من 310 الف شخص وتشريد نحو 4,8 ملايين.
ومن المقرر ان تبدأ الجولة التالية من مفاوضات السلام السورية برعاية الامم المتحدة في 20 شباط/فبراير في جنيف.
ووصل غوتيريش الى السعودية آتيا من تركيا وسيتوجه الى دبي الاثنين للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في اطار جولته في المنطقة.
وعلق القضاء مرتين خلال أسبوعين المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب بصورة مفاجئة وحظر فيه مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، إذ علق قاض فدرالي في سياتل مفاعيله في 3 شباط/فبراير، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس الماضي التعليق.
وأثارت هذه الصفعة المزدوجة غضب ترامب الذي ندد على الفور بـ»قرار سياسي» وتوعد بالرد عليه فكتب على تويتر «أراكم في المحكمة».
وكتب ترامب السبت على تويتر «نظامنا القضائي فيه خلل» آخذا عليه أنه يسمح بدخول لاجئين قادمين من «بلدان مشبوهة».
وقال مستشار الرئيس الاميركي ستيفن ميلر لقناة فوكس الاخبارية «ندرس جميع الخيارات المتاحة» على غرار التقدم باستئناف عاجل امام المحكمة العليا او اصدار مرسوم جديد.
واضاف المستشار الذي يقف وراء الاجراءات الاولى ضد الهجرة في ادارة ترامب «لا شك بتاتا في صلاحيات الرئيس» مؤكدا ان «الرئيس يملك سلطة (…) منع افراد معينين من دخول الاراضي».
وسبق ان تحدث ترامب الجمعة عن احتمال اصدار مرسوم جديد موضحا انه قد يعلن اجراءات جديدة «الاثنين او الثلاثاء».
واكد ميلر درس اجراءات اضافية منددا بشدة بقرار القاضي الفدرالي الذي علق تنفيذ مرسوم ترامب الاول بشأن الهجرة والذي هدف بحسب الرئيس الى وضع خطة جديدة لاجراء «تدقيق مشدد» في هويات طالبي تاشيرات الدخول.
صباح الاحد، اكد ترامب في تغريدة على تويتر ان 72% من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 3 و11 شباط/فبراير «في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة» اتوا من البلدان السبعة المحظورة (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، ملمحا الى ان تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرةيستغلها رعايا بلدان يعتبرها ترامب خطيرة.