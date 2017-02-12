وكالة الاستخبارات الاميركية تكرم ولي العهد السعودي

– February 12, 2017

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

سلم‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬الجديد‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬ميدالية‭ ‬تمنحها‭ ‬الوكالة‭ ‬تقديرا‭ ‬‮«‬للعمل‭ ‬الاستخباراتي‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭.‬

واوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬بومبيو‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬باول‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬سلم‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬الميدالية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬وكان‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬قاد‭ ‬بصفته‭ ‬نائبا‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬الذي‭ ‬نفذ‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بين‭ ‬2003‭ ‬و2007‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭. ‬وقد‭ ‬نجا‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬للتنظيم،‭ ‬لكنه‭ ‬اصيب‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬بومبيو‭ ‬سلم‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬‮«‬ميدالية‭ +‬جورج‭ ‬تينيت‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬للعمل‭ ‬الاستخباراتي‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ونظير‭ ‬إسهامات‭ ‬سموه‭ ‬غير‭ ‬المحدودة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬تسليم‭ ‬الميدالية‭ ‬تم‭ ‬بحضور‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭. ‬وتحمل‭ ‬الجائزة‭ ‬اسم‭ ‬جورج‭ ‬تينيت‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬1996‭ ‬الى‭ ‬2004‭ . ‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بعد‭ ‬تسلمه‭ ‬الميدالية‭ ‬‮«‬تقديره‭ ‬لوكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬تكريمه‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬علاقة‭ ‬تاريخية‭ ‬استراتيجية‭ ‬ولن‭ ‬ينجح‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يزرع‭ ‬إسفينا‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وأمريكا‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مجددا‭ ‬متانة‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وواشنطن‭ ‬منذ‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬