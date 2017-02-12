كشف الوجه الحقيقي لبطل رواية جين أوستن

– February 12, 2017

لندن‭ -‬رويترز‭) – ‬رسم‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬الفن‭ ‬صورة‭ ‬للسيد‭ ‬دارسي‭ ‬بطل‭ ‬رواية‭ ‬جين‭ ‬أوستن‭ ‬الرومانسية‭ ‬الشهيرة‭ (‬برايد‭ ‬آند‭ ‬بريجدس‭) ‬أو‭ (‬كبرياء‭ ‬وتحامل‭) ‬لكن‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬يبدو‭ ‬مختلفا‭ ‬للغاية‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬للرجل‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭. ‬وخلص‭ ‬أكاديميون‭ ‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬بخصوص‭ ‬الشكل‭ ‬الأدق‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التاريخية‭ ‬للسيد‭ ‬دارسي‭ ‬بمناسبة‭ ‬سلسلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬تحتفي‭ ‬بأعمال‭ ‬الكاتبة‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أوستن‭ ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬رجل‭ ‬له‭ ‬كتفان‭ ‬مائلان‭ ‬وشعر‭ ‬أبيض‭ ‬وبشرة‭ ‬شاحبة‭ ‬ووجه‭ ‬بيضاوي‭ ‬رفيع‭ ‬وفم‭ ‬صغير‭. ‬ويختلف‭ ‬تصوير‭ ‬الجمال‭ ‬الذكوري‭ ‬في‭ ‬أدب‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬رسمتها‭ ‬نساء‭ ‬كثيرات‭ ‬للسيد‭ ‬دارسي‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دوره‭ ‬ممثلون‭ ‬بينهم‭ ‬السير‭ ‬لورانس‭ ‬أوليفييه‭ ‬وكولين‭ ‬فيرث‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬سينمائية‭ ‬وتلفزيونية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬القصة‭. ‬وقالت‭ ‬أماندا‭ ‬فيكري‭ ‬أستاذة‭ ‬التاريخ‭ ‬بجامعة‭ ‬كوين‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬أضيفت‭ ‬الجاذبية‭ ‬الجنسية‭ ‬لشخصية‭ ‬دارسي‭ ‬حتى‭ ‬تلائم‭ ‬جمهور‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬التستوستيرون‭ ‬ورومانسية‭ ‬الإغراء‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬الرجال‭ ‬ذوو‭ ‬الشعر‭ ‬الأبيض‭ ‬والفك‭ ‬الضيق‭ ‬والأرجل‭ ‬مفتولة‭ ‬العضلات‭ ‬كانوا‭ ‬يعتبرون‭ ‬جذابين‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬تناقص‭ ‬صارخ‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬كولين‭ ‬فيرث‭ ‬العابسة‭ ‬المكتئبة‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬الشخصية‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أذهاننا‭ ‬اليوم‭.‬‮»‬‭ ‬وسعت‭ ‬قناة‭ (‬دراما‭) ‬التلفزيونية‭ ‬لإجراء‭ ‬البحث‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬موسم‭ ‬سلسلة‭ (‬أوستن‭) ‬على‭ ‬شاشتها‭. ‬