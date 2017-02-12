هربوا من قنبلة حرب هتلر فنالوا مشاهدة نادرة لمتحف

– February 12, 2017

سالانيك‭ (‬اليونان‭)-(‬رويترز‭) – ‬تسببت‭ ‬قنبلة‭ ‬تعود‭ ‬للحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬كبيرة‭ ‬بمدينة‭ ‬سالانيك‭ ‬اليونانية‭ ‬الأحد‭ ‬لكنها‭ ‬منحت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬الذين‭ ‬تقطعت‭ ‬بهم‭ ‬السبل‭ ‬فرصة‭ ‬نادرة‭ ‬لزيارة‭ ‬متحف‭.‬

وأبطل‭ ‬متخصصون‭ ‬مفعول‭ ‬القنبلة‭ ‬بحلول‭ ‬الظهر‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خطيرة‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬السلطات‭ ‬لنقلها‭ ‬من‭ ‬مكانها‭ ‬إلى‭ ‬غربي‭ ‬وسط‭ ‬سالانيك‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬بالبلاد‭.‬

ويعيش‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬ألف‭ ‬ساكن‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬كيلومترين‭ ‬حول‭ ‬مكان‭ ‬القنبلة‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬للألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬واستادات‭ ‬ومقاه‭ ‬بالمنطقة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬السلم‭ ‬باليونان‭.‬

ورصدت‭ ‬القنبلة‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬250‭ ‬كيلوجراما‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬أمتار‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬حفر‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬للوقود‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬الإقليمي‭ ‬أبوستولوس‭ ‬تزيتزيكوستاس‭ ‬بعد‭ ‬إبطال‭ ‬مفعول‭ ‬القنبلة‭ ‬‮«‬تبدأ‭ ‬الآن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬لنقل‭ ‬القنبلة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الخطر‭ ‬قائما‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬المواطنون‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الإخلاء‭ ‬لحين‭ ‬استكمال‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬القنبلة‭.‬‮»‬

لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬والمهاجرين‭ ‬كان‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬زيارتهم‭ ‬لمتحف‭. ‬ويعيش‭ ‬هؤلاء‭ ‬وكثير‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬سابق‭ ‬قريب‭ ‬لورق‭ ‬التواليت‭. ‬ونقل‭ ‬المهاجرون‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬سالانيك‭ ‬الأثري‭ ‬الذي‭ ‬يشتهر‭ ‬بمعارضه‭ ‬الدائمة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تحفا‭ ‬من‭ ‬فنون‭ ‬العصر‭ ‬اليوناني‭ ‬القديم‭.‬

ويعيش‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬سوفتكس‭ ‬للاجئين‭ ‬بمنطقة‭ ‬صناعية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أوضاع‭ ‬وصفتها‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تشبه‭ ‬السجون‮»‬‭.‬

وهؤلاء‭ ‬المهاجرون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬ومهاجر‭ ‬تقطعت‭ ‬بهم‭ ‬السبل‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬دائمة‭ ‬ومؤقتة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬اليونان‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أغلقت‭ ‬دول‭ ‬البلقان‭ ‬حدودها‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬لمنع‭ ‬المرور‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬أوروبا‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬اليونانية‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬المتحف‭ ‬اليوم‭ ‬تمت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬وذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬اليوناني‭ ‬أنهم‭ ‬سيزورون‭ ‬أيضا‭ ‬البرج‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬سالانيك‭ ‬الذي‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬ويعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬معالم‭ ‬اليونان‭. ‬