الأطفال الذين يعيشون مع مدخني السجائر الإلكترونية قد يعتقدون أن التدخين جيد

– February 12, 2017

لوس‭ ‬انجليس‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يدخنون‭ ‬لكن‭ ‬يعيشون‭ ‬وسط‭ ‬بالغين‭ ‬يدخنون‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ربما‭ ‬يبدأون‭ ‬في‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬التدخين‭ ‬شيء‭ ‬جيد‭. ‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬واضع‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬صحة‭ ‬البالغين‭ ‬إن‭ ‬تدخين‭ ‬التبغ‭ ‬وسط‭ ‬الشباب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تراجع‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قبول‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬قد‭ ‬يروج‭ ‬لقبول‭ ‬السجائر‭ ‬التقليدية‭ ‬ويغير‭ ‬الاتجاه‭. ‬

وقال‭ ‬كلفين‭ ‬تشوي‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجتمع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬عمل‭ ‬بجد‭ ‬لتعليم‭ ‬الشعب‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬التدخين‭ ‬وقد‭ ‬لاحظنا‭ ‬تحولا‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬انتشار‭ ‬التدخين‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬تشوي‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬لصحة‭ ‬الأقلية‭ ‬والفوارق‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬بيثيسدا‭ ‬بماريلاند‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تغير‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أو‭ ‬تدحض‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬إجراء‭ ‬الدراسة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إجابة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزود‭ ‬النقاش‭ ‬بمعلومات‭.‬‮»‬‭ ‬

وتابع‭ ‬تشوي‭ ‬‮«‬توضح‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلنا‭ ‬إليها‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الشباب‭ ‬للسجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والذين‭ ‬لم‭ ‬يدخنوا‭ ‬سجائر‭ ‬قط‭ ‬مرتبط‭ ‬بنظرة‭ ‬البالغين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التدخين‭ ‬مقبول‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬مرتبط‭ ‬بالانفتاح‭ ‬على‭ ‬تجربه‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬كيف‭ ‬يؤدي‭ ‬استخدام‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭. ‬وحلل‭ ‬تشوي‭ ‬وزملاؤه‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬مسح‭ ‬فلوريدا‭ ‬للتبغ‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬المتوسطة‭ ‬والعليا‭ ‬في‭ ‬765‭ ‬مدرسة‭ ‬بفلوريدا‭. ‬وقال‭ ‬تشوي‭ ‬إن‭ ‬الدراسة‭ ‬محدودة‭ ‬لأنها‭ ‬شملت‭ ‬ولاية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ونقطة‭ ‬زمنية‭ ‬واحدة