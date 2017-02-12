السرطان يتصدر اهتمامات أسبوع الموضة في نيويورك

– February 12, 2017

نيويورك‭-(‬رويترز‭) – ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬كانت‭ ‬تيفاني‭ ‬شوانتيس‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬تعلق‭ ‬محلولا‭ ‬يقطر‭ ‬بجسمها‭ ‬علاجا‭ ‬كيماويا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬محلي‭ ‬لعلاج‭ ‬السرطان‭ ‬بالمنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬هانتسفيل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ألاباما‭ ‬لعلاج‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬رئتيها‭. ‬ومساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬خطت‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬مرتدية‭ ‬رداء‭ ‬سهرة‭ ‬وردي‭ ‬اللوم‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬داليا‭ ‬ماكفي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عروض‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬تحولوا‭ ‬إلى‭ ‬عارضات‭ ‬وعارضين‭ ‬للأزياء‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬مبهجة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مانهاتن‭. ‬وقالت‭ ‬شوانتيس‭ ‬وهي‭ ‬تصفف‭ ‬شعرا‭ ‬مستعارا‭ ‬بندقي‭ ‬اللون‭ ‬كانت‭ ‬ترتديه‭ ‬في‭ ‬حجرتها‭ ‬بالفندق‭ ‬قبل‭ ‬العرض‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭. ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬جميلة‭.‬‮»‬‭ ‬وشخصت‭ ‬حالة‭ ‬شوانتيس‭ ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬أسرة‭ ‬بالإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القنوات‭ ‬الصفراوية‭ ‬والكبد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭. ‬وقالت‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬منهم‭ ‬كارتر‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬وماديسون‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬‮«‬رزقت‭ ‬بابنتي‭ ‬الصغيرة‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬فقط‭ ‬لذلك‭ ‬شعرت‭ ‬أنني‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬من‭ ‬زوجة‭ ‬وأم‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬إلى‭ ‬مريضة‭ ‬سرطان‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعتاد‭ ‬الذهاب‭ ‬للطبيب‭ ‬مرتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬معتادة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬بهذا‭ ‬السوء‭ ‬حتى‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬استطيع‭ ‬رعاية‭ ‬أطفالي‭.‬‮»‬

ولبضع‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬تبددت‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الذكريات‭ ‬المؤلمة‭. ‬فالعارضات‭ ‬اللائي‭ ‬تلقى‭ ‬بعضهن‭ ‬العلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬أو‭ ‬أجريت‭ ‬لهن‭ ‬جراحات‭ ‬أو‭ ‬عولجن‭ ‬بالإشعاع‭ ‬سرن‭ ‬فرحات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬مرتديات‭ ‬أردية‭ ‬السهرة‭ ‬الطويلة‭ ‬ومتحليات‭ ‬بأقراط‭ ‬من‭ ‬الألماس‭ ‬وتزين‭ ‬برموش‭ ‬صناعية‭ ‬طويلة‭.‬‭ ‬ونظمت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬النجاة‭ ‬بعرض‭ ‬الأزياء‮»‬‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ياس‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المتأخرة‭ ‬وشركة‭ ‬إس‭.‬إم‭ ‬جلوبال‭ ‬كاتووك‭. ‬وحضر‭ ‬بيل‭ ‬رامي‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬جرينوود‭ ‬في‭ ‬إنديانا‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬ليكون‭ ‬الرجل‭ ‬الوحيد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭. ‬ارتدى‭ ‬سروالا‭ ‬من‭ ‬الجينز‭ ‬الأزرق‭ ‬وسترة‭ ‬سوداء‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬عش‭ ‬الحياة‭. ‬حب‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رامي‭ ‬لذي‭ ‬شخصت‭ ‬حالته‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬عاما‭ ‬2013‭ ‬بالإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬‮«‬هدفي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أنجح‭ ‬في‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬والنزول‭ ‬من‭ ‬عليها‭ ‬وأنا‭ ‬متماسك‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أول‭ ‬ما‭ ‬تبادر‭ ‬إلى‭ ‬ذهني‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أرى‭ ‬ابنتي‭ ‬لدى‭ ‬تخرجها‭ ‬أو‭ ‬أراها‭ ‬تتزوج‭. ‬مقابلة‭ ‬أحفادي‭ ‬لم‭ ‬تدر‭ ‬بخاطري‭ ‬أصلا‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬شهدت‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬بعد‭ ‬نفس‭ ‬عميق‭ ‬‮«‬تقبلت‭ ‬فكرة‭ ‬أنني‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬سأموت‭ ‬بالسرطان‭ ‬لكن‭ ‬الرب‭ ‬منحني‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬وهذه‭ ‬طريقتي‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬منحته‭ ‬للآخرين‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬شوانتاس‭ ‬التي‭ ‬حضر‭ ‬معها‭ ‬زوجها‭ ‬لدعمها‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬يلهم‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشعروا‭ ‬بالتحسن‭ ‬الذي‭ ‬شعرت‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ . ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬ارتدينا‭ ‬ملابس‭ ‬أنيقة‭ ‬ومجوهرات‭ ‬فاخرة‭ ‬وقضينا‭ ‬وقتا‭ ‬جميلا‭. ‬ليلة‭ ‬جعلتنا‭ ‬نشعر‭ ‬أننا‭ ‬لسنا‭ ‬مرضى‭ ‬سرطان‭ ‬فحسب‭… ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يروا‭ ‬أنني‭ ‬مازلت‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وقد‭ ‬يعطيهم‭ ‬ذلك‭ ‬أملا‭ ‬ولو‭ ‬قليل‭.‬‮»‬