دراسة جينية:الكينوا حبوب المستقبل

– February 12, 2017

واشنطن‭- (‬رويترز‭) – ‬بفضل‭ ‬أسرار‭ ‬جينية‭ ‬كشفتها‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ .. ‬قد‭ ‬تعود‭ ‬الكينوا‭ – ‬نوع‭ ‬الحبوب‭ ‬المقدس‭ ‬في‭ ‬حضارة‭ ‬الإنكا‭ ‬القديمة‭ ‬الذي‭ ‬حد‭ ‬المستعمرون‭ ‬الأسبان‭ ‬من‭ ‬استخدامه‭ – ‬لتصبح‭ ‬مصدرا‭ ‬للغذاء‭ ‬متنامي‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وقال‭ ‬علماء‭ ‬إنهم‭ ‬توصلوا‭ ‬إلى‭ ‬الخريطة‭ ‬الجينية‭ ‬للكينوا‭ ‬وحددوا‭ ‬جينا‭ ‬يمكن‭ ‬تعديله‭ ‬ليتخلص‭ ‬من‭ ‬الطعم‭ ‬المر‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحبوب‭ ‬بما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لاستخدام‭ ‬تجاري‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬وحبوب‭ ‬الكينوا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬مثل‭ ‬التربة‭ ‬عالية‭ ‬الأملاح‭ ‬أو‭ ‬متواضعة‭ ‬النوعية‭ ‬وعلى‭ ‬ارتفاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬وفي‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬منخفضة‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تزدهر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬لزراعة‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المحاصيل‭ ‬الغذائية‭ ‬مثل‭ ‬الأرز‭ ‬والقمح‭. ‬لكن‭ ‬وجود‭ ‬كيماويات‭ ‬سامة‭ ‬ومرة‭ ‬المذاق‭ ‬تسمىصابونين‭ ‬في‭ ‬بذورها‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬العراقيل‭ ‬أمام‭ ‬زراعتها‭ ‬بكثافة‭.‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬النباتات‭ ‬مارك‭ ‬تيستر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬للعلوم‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬الدراسة‭ ‬تحدد‭ ‬جينا‭ ‬يوجه‭ ‬إنتاج‭ ‬الصابونين‭ ‬في‭ ‬الكينوا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬زراعة‭ ‬الكينوا‭ ‬دون‭ ‬صابونين‭ ‬بما‭ ‬يمنح‭ ‬بذورها‭ ‬مذاقا‭ ‬أفضل‭.‬

وفي‭ ‬الوقتالراهن‭ ‬يجب‭ ‬معالجة‭ ‬بذور‭ ‬الكينوا‭ ‬بالغسل‭ ‬والتجفيف‭ ‬بعد‭ ‬حصادها‭ ‬لإزالة‭ ‬الصابونين‭. ‬وقال‭ ‬تيستر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬نايتشر‭ ‬‮«‬الكينوا‭ ‬حاليا‭ ‬ليست‭ ‬مستغلة‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭… ‬إنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬غذائية‭ ‬مرتفعة‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬البروتيني‭ ‬الذي‭ ‬يوازن‭ ‬جيدا‭ ‬الأحماض‭ ‬الأمينية‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬الحبوب‭ ‬الأساسية‭. ‬إنها‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الجلوتين‭ ‬وغنية‭ ‬بالفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬أيضا‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الكينوا‭ ‬قد‭ ‬يحسن‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬الآخذ‭ ‬سكانه‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭. ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالات‭ ‬بوجود‭ ‬عيوب‭ ‬لتقليل‭ ‬الصابونين‭ ‬في‭ ‬الكينوا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬زيادة‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬البذور‭ ‬بأمراض‭ ‬فطرية‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬اعتماد‭ ‬الطيور‭ ‬عليها‭ ‬كغذاء‭.‬