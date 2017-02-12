– February 12, 2017

الصدر يدعو أنصاره للهدوء والدعوة تحذّر من مؤامرات تشغل الشعب بالفتن

التيار المدني لـ (الزمان): مقاطعة الإنتخابات مرهون بتغيير المفوضية وقانونها

بغداد – قصي منذر

رهن التيار المدني مقاطعة الانتخابات المقبلة بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها ، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره الى الالتزام بضبط النفس حتى صدور الاوامر. وقال الناشط احمد عبد الحسين لـ(الزمان) امس ان (ما حدث للمتظاهرين العزل في ساحة التحرير من خلال اطلاق القوات الامنية قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي هو فعل غاشم), مضيفا ان (التيار المدني سيرد خلال الايام المقبلة ردا سلميا تحت سقف الشرعية استنكارا للممارسات القمعية التي تعرض لها المتظاهرون) ، مؤكدا انه (لاوجود لحل ما لم يتم تغيير المفوضية الحالية لاسيما ان تغييرها امر قطعي لا رجوع عنه والا سوف نشهد عزوف الكثير من المواطنين عن الادلاء باصواتهم في الانتخابات المقبلة)، مطالبا (الحكومة والاحزاب السياسية بالكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين). ودعا عبد الحسين الى (عدم تصعيد الموقف وتهدئة الاوضاع). من جانبه دعا الصدر انصاره الى الالتزام بالهدوء وضبط النفس حتى صدور الاوامر. وقال الصدر في بيان امس (لقد انتصر الدم على السيف وانتصر المظلوم على الظالم)، داعيا الى (ترك المهاترات والتصعيد فقد امرتم بالسلم حتى النهاية)، مضيفا (فإن اخطأت القوات الامنية بتأدية واجبها فلا تخطئوا بتأدية واجبكم). وأمر الصدر أتباعه (بالتزام الهدوء حتى صدور ألاوامر)، مطالبا (السياسيين الذين يدعون الديمقراطية ومناصرة الشعوب الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية حتى اكمال التحقيقات بالحادثة)، مضيفا (سنبقى مطالبين بإزاحة مفوضية الانتخابات التي سيطرت عليها أحزاب الفساد والظلم) على حد قوله . واعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي عن قلقها لسقوط شهداء ومصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية خلال تظاهرات ساحة التحرير. وقالت البعثة في بيان امس انه (من حق المواطنين التظاهر السلمي مع الالتزام بالقانون) ، وأكد البيان انه (ينبغي على الحكومة والقوات الأمنية إحترام وحماية حق المواطنين في الإحتجاج السلمي والتحلي بضبط النفس). واشاد البيان (بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيق بشان الأحداث التي وقعت وملابساتها)، فيما دعا حزب الدعوة الى اجراء تحقيق عادل وسريع في المجابهات التي حدثت بين القوات الامنية وبعض المتظاهرين في بغداد . وقال الحزب في بيان امس (نؤكد ضرورة التحقيق العادل والشامل والسريع عن المجابهات التي حدثت بين القوات الامنية وبعض المتظاهرين في بغداد الذين إطلقوا الصواريخ على مناطق متعددة) على حد تعبيره. محذرا من (مؤامرات خارجية او داخلية تستهدف اشغال الشعب بالفتن والحيلولة دون تخليص العراق مما تبقى من عصابات داعش في الجانب الأيمن من الموصل). وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد دعا المتظاهرين الى الهدوء وضبط النفس وعدم المساس بمسؤولي وممتلكات المفوضية. وقال معصوم في بيان تلقته (الزمان) امس (ندعو السلطات الامنية الى التحقيق العاجل بالحادثة ومحاسبة المقصرين)، مطالبا (السلطة التشريعية باخذ مطالب المتظاهرين ببالغ الاهتمام)، مؤكدا ان (رئاسة الجمهورية اعدت قانونا جديدا للانتخابات الذي تمت مناقشته مع ابرز الكتل البرلمانية) ، معربا عن امله ان (يحظى القانون بموافقة مجلس النواب). وأكد رئيس لجنة الخبراء النيابية آرام شيخ محمد ان العمل مستمر في اختيار أعضاء لمفوضية الإنتخابات ووضع نظام داخلي لها. وقال شيخ محمد في بيان امس ان (لجنة الخبراء النيابية المكلفة بإختيار أعضاء لمفوضية الإنتخابات ناقشت إختيار أعضاء للمفوضية و تحديد النظام الداخلي وقواعد العمل والإتفاق على توقيتات زمنية لاطلاق إستمارة للمرشحين الجدد). وجددت المفوضية مطالبتها الحكومة بحماية موظفيها بعد هجوم مسلح على احد مكاتبها في محافظة البصرة. وقالت المفوضية في بيان امس (نجدد دعوتنا للحكومة لحماية موظفي المفوضية بعد تعرض احد مكاتبها في البصرة الى هجوم مسلح).

واتخذت القوات الامنية في المحافظة اجراءت عدة لحماية مكتب المفوضية بعد تعرضه الى هجوم مسلح. وقال مصدر في تصريح امس ان (القوات الامنية اتخذت اجراءات عدة من اجل حماية مكتب المفوضية في المحافظة بعد تعرضه الى هجوم مسلح). وكان الالاف من المتظاهرين قد خرجوا السبت الماضي في تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير ببغداد للمطالبة بتغيير المفوضية وقانون الانتخابات.