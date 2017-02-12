– February 12, 2017

الخطوط الجوية تنفي إحتراق طائرة معتمرين

لحية باكستاني تثير الدهشة في المسجد الحرام

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعتمر باكستاني ذي لحية طويلة للغاية تصل إلى الأرض أثارت إنتباه الناظرين، فيما نفت شركة الخطوط الجوية العراقية اندلاع حريق في طائرة تابعة لها كانت تقل معتمرين، موضحة ان الحادث كان انبعاث دخان بسيط بسبب احتكاك احد الاطارات .وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد أحد زوار المسجد الحرام معتمرًا وقد جذب الأنظار بلحيته الطويله التي تصل الى الارض ، فأخذ احد المعتمرين يقول له مرددًا 🙁 تقبل الله). وقد ابدى المستخدمون من خلال تعليقاتهم استغرابهم ودهشتهم من طول اللحية. وفي فيديو آخر، نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها الالكتروني، ظهر رجل باكستاني وهو يستعرض قواه أمام المارة مفصحًا عن القوى الغريبة التي يتمتع بها والتي مكنته من ثني (سيخ حديد) باستخدام فمه فقط وبسهولة وسط ذهول الحضور في اقليم بلوشستان. وأظهر الفيديو ايضاً تمكن الرجل من تخليص نفسه من سلك شائك ملتف حول رقبته من دون أن يصاب بأي مكروه.

واستمر المغامر في ابهار الحضور بالسير على مجموعة من المسامير الغليظة من الحديد، حتى الصدمة الكبيرة التى جعلت العديد من المتفرجين يشعرون بالغثيان عندما أدخل خطافين من الحديد في عينيه من دون أن يتأثر. على صعيد آخر، نفت شركة الخطوط الجوية العراقية صحة انباء تحدثت عن اندلاع حريق في طائرة تابعة لها كانت تقل معتمرين.ونقل بيان عن مدير عام الشركة سامر كبة قوله ان(طائرة تابعة للخطوط الجوية من طراز B-777/3 متوجهة إلى جدة في المملكة العربية السعودية تعرضت الى انبعاث دخان بسيط بسبب احتكاك احد اطاراتها خلال عملية هبوطها)، مؤكدًا ان(الطائرة سليمة ولا يوجد فيها اي احتراق وقد تم ايقافها على الجسر الهوائي – الكيت – وانزال المعتمرين الـ 356 وتوجيههم إلى صالة الوصول لإنهاء إجراءات وصولهم).وأكد كبة (اجراء الفحص على منظومة البريك من دون تبديل اي عجلة اطلاقا)، مضيفًا انه (يجري الاعداد لعودة الطائرة الى بغداد )، لافتًا الى (استمرار رحلات العمرة يوميا من المطارات العراقية كافة).وكانت صحيفة (سبق) السعودية قد نقلت عن مصدر مسؤول في مطار جدة قوله ان (حريقًا اندلع بطائرة عراقية أثناء هبوطها بالمدرج حيث تم إخلاء 350 معتمرا عراقيًا)،موضحًا ان (الحريق نشب في المكابح أثناء عملية الهبوط وتمت السيطرة عليه تماما).

وبحسب الصحيفة فقد (نزل جميع الركاب طاقم الطائرة، بسلام وهم بصحة جيدة ، فيما تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار من السيطرة على الحريق المحدود ).