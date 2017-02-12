– February 12, 2017

زاخو يتعادل مع ميسان ويتقدّم موقعاً في الممتاز

صراع الصدارة في سلّم أولويات النفط والوسط والجوية

الناصرية – باسم الركابي

بقي الصراع على صدارة المرحلة الاولى في سلم اولويات النفط والوسط والجوية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم التي لازال يتمتع فيها النفط المستفيد من نتائج المباريات المؤجلة الى حدما حيث الوسط اقرب المنافسين له ويقف وصيفا على بعد ثلاث نقاط بعد الفوز الذي حققه على الطلاب نهاية الاسبوع الماضي بهدفين لواحد وينتظر ان يواجه النجف والجوية ما يدعم جهوده وحظوظه في ازاحة النفط من الصدارة وهذا متوقف على الفوز في تلك المباراتين وهو ما يخطط له شهد في تحقيق ما يرنو اليه عندما يرى فريقه في الوضع الفني المطلوب بعد نتيجة الفوز التي حققها مؤخرا على الطلاب التي منحته جرعة قوية كما اثر الفوز على طبيعة وواقع الفريق الذي استقبل عشرة لاعبين مرة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية مع ما موجود من لاعبين اساسا مع الفريق وامام فترة التوقف الحالية ما سيزيد من وحدة وانسجام اللاعبين والفريق الذي يظهر الاقرب كثيرا في العودة الى موقعه وللصدارة المهمة التي ينشدها المدرب غني شهد الذي لازال يقود الامور بشكل واضح وعزز من حضوره قبل ان يعود به لسكة الانتصارات دون تاخير بعد سقوطه الوحيد في ملعبه امام الشرطة ومن ثم استعادة توازنه في المباراة الاخيرة التي منحته جرعة عالية.

حاجة الوسط

ويحتاج الوسط الى ان يحالفه الحظ في الاصرار على خطف الصدارة طموحه الاول في الوقت الحالي قبل الدخول في مباريات المرحلة الثانية الاول تحقيق الفوز على النجف يعني مشاركة النفط مكانه الحالي وهذا مايسعى اليه الفريق الذي قدم نفسه بأفضل حال امام الطلاب وعكس قوته كما يجب لان التحدي سيكون قوي في هذه الفترة الي تتطلب اللعب بحذر شديد ويبدو الوسط قويا ومتمكنا من الفوز على النجف كما انه قادر على مجاراة الجوية في مهمة الحسم لاي منهما في التقدم لمواقع النفط التي لازالت محصنة كما استفاد من نتيجة التعادل التي انتهت عندها مباراة الجوية والزوراء لكنه مؤكد اخذ يشعر كثير بمخاوف فقدان الموقع الحالي امام الوسط والجوية اذا ما نجح الوسط في الفوز في اخر مباراتين سيعود مباشرة الى مكانه السابق الذي بقي فيه لفترة طويلة ودافع عنه كثيرا قبل ان يتراجع لجولتين متتاليتين عندما تعادل مع الميناء البصري وخسر من الشرطة اي انه تاثر فنيا عندما فقد خمس نقاط مرة واحدة ونفسيا في التراجع في النتيجتين وفقدان الصدارة عندما منح الفرصة مباشرة للنفط في ان يتربع عليها اثر سلسلة نتائج مهمة منحته النقاط التي تحصن مواقعه وينتظر ما تسفر عنه اخر مباريات الجوية والوسط ويامل ان تاتي لمصلحته حتى يستمر فيها الى المرحلة المقبلة بعدما اخذ وقتا مهما في الاعداد للمرحلة القادمة عندما غادر الى لبنان للدخول في معسكر تدريبي لرفع طموحات المنافسة والدفاع عن الموقع الاول الذي يخطط له حسن احمد من خلال قدرات اللاعبين التي ظهرت كما يجب في المرحلة الاولى وحقق الافضلية في كل شيء حيث رفع رصيد النقاط الى 40 ولم يقدر اي من الفرق الملاحقة الوصول اليه مع كل ما تقوم به من جهود لكن الامور لايمكن ان تستمر للنفط الذي يعمل ويقدم نفسه بالطريقة الصحيحة.

فريق النفط

وقدم النفط نفسه اول فريق يحقق 12 نتيجة فوز حصل منها 36 نقطة وهو رقم جيد بعد لعب 18 مباراة حصل منها على 40 نقطة مرة احدة وهذا عمل كبير نادرا ما تقوم به الفرق رغم ان النفط لايضم اي لاعب محترف ويرتكز على مجموعة شبابية هي من تقدمت الصفوف وفرضت نفسها في اللعب للمنتخبات الوطنية وظهرت كما يجب ولقوا اهتمام من وسائل الاعلام والمراقبين لكن مشكلة الفريق يلعب لنفسه لعدم وجود قاعدة جماهيرية تدعم مهمتة وانتصاراته وجهوده المميزة التي نالت تقدير الكل في مسيرة ناجحة عمدها بالنتائج عبر تقديم كرة حديثة وطريقة لعب غير تقليدية ومع كل نتيجة ايجابية يزداد اللاعبين ثقة والكل يخدم الكل في افضل حال وتوجه وارتفاع حيوية وقدرات وحالة اللاعبين المعنوية مع كل حالة فوز ادت الى استقرار الفريق الذي نجح في استقطاب لاعبين مؤهلين وفق نظرة المدرب الذي اكثر ما يتوجه نحو الوجوه الواعدة مع كل الفرق التي اشرف عليها وهو مشروع عمل لتدريب احدى المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كونه سبق وعمل في هذا الجانب قبل ان يستقر مع النفط كاول مدرب يستمر هذه الفترة وكانت احدى اسباب تطوره وتقدمه السريع خلال نترة عمل مع اغلب اللاعبين ما عزز من قدرات الفريق الذي يمتلك ادارة تتابع الامور وكل صغيرة وكبيرة وتقدم كل متطلبات اللاعبين حتى لليوم لم نسمع اي شكوى في هذا الجانب هذه امور اجتمعت بالفريق ونادرا ما تاتي ويبدو النفط محظوظ جدا في موسم مميز وشيء ملفت ان تبقى الفرق الجماهيرية والتاريخية والمسيطرة على القاب الدوري متأخرة واقربها الزوراء على بعد 5 نقاط.

قوة هجومية

كما يظهر الفريق في ثاني افضل قوة هجومية عندما سجل 30 هدفا ما يعكس اللاعبين الفنية الفاعلة والظاهرة الكروية التي يقودها ايمن حسين الذي سجل 13 هدفا بالمقابل يظهر الفريق ثاني افضل قوة دفاعية عندما تلقت شباكه 8 اهداف وهي حصيلة ممتازة تعكس ثقة اللاعبين وتوازنهم في اللعب والنتائج ولازال يؤدي مبارياته بشكل مناسب ويريد الاستمرار في مكانه الذي يرى الابتعاد عنه قد لايعود له مرة اخرى في ظل تصاعد الصراع عند مواقع الكبار المتوقع ان تشهد حراك قوي خلال المرحلة المقبلة التي نامل ان تتجاوز الفرق ما رافق مباريات المرحلة المنتهية من امور اثارتها بعض الفرق التي وترت من الوضع وسط تصريحات لبعض الإداريين ممن اتت بهم الانتخابات قبل ان يظهروا بخيبة كبيرة لانهم كادوا ان يضعوا العصي في دواليب الدوري الذي مهم ان يستمر في كل جولاته امام مشاركة المنتخب الوطني الذي يتوجب ان تتظافر جهود الكل في المهمتين في ان يسير الدوري كما مخطط له والمنتخب الوطني من اجل استعادة توازنه والمنافسة مع فرق مجموعته على امل ان يحالفه الحظ بعد تراجع نتائجه لكن كل شيء واقع بكرة القدم.

مسافر شنان

ويقول اداري نادي الميناء البصري مسافر شنان لاتزال مشاركة النفط مميزة في كل شيء ولازال فرس الرهان على اللقب وهو يقدم نفسه كما يجب وظهر مستقرا منذ البداية التي استمر فيها من دون توقف وسط تحقيق النتائج المميزة التي منحته الصدارة التي يستحقها بعد ان قدم مبارياته بطريقة لعب واضحة وحالة فنية لعناصره الواعدة التي قلبت كل الامور بوجه الفرق التي يتقدمها بقوة، امام طموحات الصراع من اجل اللقب حلال المرحلة المقبلة التي هي من تقرر مصير الفرق لكن علينا ان نثني بقوة على جهود النفط المميزة التي نامل ان تستمر وتخرج الدوري عن سياقات عمله التقليدية وهيمنة الفرق الكبير يعد النقلة التي احدثها الفريق الذي يقدم موسم ناجح بكل معنى الكلمة ومؤكد ان ادارة الفريق حريصة على دعم المهمة التي يضطلع بها الجهاز الفني ومواصلة قيادته كما ينبغي لانه بات هدف للفرق الملاحقة التي تريد ازاحة النفط عن مواقعه لكنه اليوم اكثر قوة وتوجه من اجل الاستمرار في المنافسة وقيادة الفرق ولايريد التنازل عن الصدارة لكن الامور لايمكن ان تبقى على هذه الشاكلة امام قوتي ومنافسة الجوية والوسط والثاني الذي بات على بعد من ثلاث نقاط من المتصدر وهو الاخر يمتلك مقومات المنافسة والعمل بقوة للتقدم للامام والعودة الى مكانه الذي ممكن ان يعود اليه من خلال اخر مباراتين كما تظهر رغبة الجوية في ذلك اذا ما استفاد من مبارياته الثلاث الاخيرة والفوز فيها يمنحه الصدارة للمرحلة الاولى وهذا من مصلحة المسابقة في ان تسخن الاوضاع بهذه الطريقة ولنرى ما ذا سيحدث في الايام المقبلة. قد يكون امجد راضي السبب المباشر اذا ما تصدر الجوية سلم الترتيب في الاخير عندما سجل هدف التعادل في مرمى الزوراء في قمة مباريات المرحلة الاولى ليرفع رصيده الى 32 نقطة في مهمة لم يرتق فيها الفريق الى المستوى المنتظر وهو المتخم بنجوم المنتخب الوطني والأسماء المعروفة التي فشلت في مواجهة التحدي الذي اظهره الزوراء الذي كان الأفضل في كل شيء قبل ان يقبل بالتعادل الذي خدم للجوية الى ما يبحث عنه باسم قاسم ومحاولة حسم الامور في هذه الاوقات ولتاكيد جدارة الفريق بان مشاركته من اجل الحصول على لقب الدوري والحرص على الفوز في اخر ثلاث مباريات وحدها من تمنحه الصدارة التي يريد المدرب ان يتفاعل مع المباريات وتقديم النتائج المطلوبة والتقدم خطوة خطوة وهو قادر لانه يمتلك مجموعة لاعبين قادرة على صنع الفارق عندما يلاعب الطلاب الاربعاء المقبلة والفوز يعني الكثير مع انه سيبقى في مكانه لان الزوراء اكثر تهديفا لكن الفوز على الطلاب يعد حالة معنوية ويقرب الفريق من الوصيف والمتصدر وتيقى له مباراتين امام نفط الوسط الحاسمة وربما تحسم الامور لكلا الفريقين فوز الوسط يعني مشاركة النفط مع فارق مباراة وفوز الجوية تقليص الفجوة مع المتصدر الى نقطتين هذه حسابات الامور امام الفرق الثلاثة التي وحدها التي تتحدث عن تحقيق هدف المرحلة الاولى وعلى الجوية الاستفادة من درس اللقاء الجماهيري امام الزوراء بغية الهياة مواجهة الطلاب التي لاتقل اهمية عن الزوراء ويدرك باسم قاسم طبيعة المباراة التي ستكون مفترق طرق الخسارة يعني التوقف عن اي حديث عن صدارة المرحلة الاولى لان رصيد الفريق 32 نقطة وحتى لو تغلب على الوسط ونفط الجنوب لامعنى لهما في هذه الاوقات ومشكلة الجوية تباين مستواه الفني من مباراة لاخرى ولم يظهر كما يجب امام الكهرباء وتغلب بصعوبة قبل ان يظهر مخيب امام الزوراء ولولا خطا مهند عبد الرحيم لخرج بخسارة قبل التعادل الذي كما قلنا قد يساعد الفريق في تجاوز الامور في اللقاءات المقبلة حيث الاستعداد لمواجهة الطلاب الذين هم تجرعوا خسارة الوسط وسيلعبون تحت ضغط جمهورهم الذي خرج مستاء من الخسارة الاسبوع الماضي امام مخاوف ان تنعكس تلك الخسارة على لقاء الفريق المقبل امام الجوية الذي قد يزيد الامور تعقيدا بوجه ايوب اوديشيو الذي عليه ان يستعيد توازن الفريق من خلال نتيجة الجوية التي يقدر جمهور الطلاب مدى اهميتها بغض النظر عن الصدارة التي ابتعد عنها الطلاب لكن تبقى العبر بالفوز على الجوية التي توازي لقب الدوري بعينه ونامل ان نشهد كرنفال كروي والاهم اخضاع المباراة للتنظيم وليس ما حصل يوم الجمعة الماضية ولو متوقع ان لايصل عدد الجمهور الى حضور لقاء الجوية والزوراء.

تفريط الزوراء

وفرط الزوراء باغلى نتيجة الموسم بعد اهداء مهند عبد الرحيم لركلة الجزاء ليحرم نفسه من التسجيل في الكلاسيكو والعودة للمنافسة على لقب هداف الدوري وفريقه من الفوز امام الاف الانصار الذين كانوا يحضرون للاحتفال بالفوز الاغلى والثأري بعد خسارة لقب الكاس لكن لاباس ان يظهر الفريق بهذه الروحية في اهم مباريات الموسم في هذه الاوقات وقد لاتصل المواجهة الاخرى الى هذه الشعبية الجميلة والحضور الكبير ولو كان على الاتحاد ان ينظم مباراة السوبر بين الفريقين التي تاخرت كثيرا وربما الوحيدة في دوريات العالم التي لم تقام للان الزوراء قدم ماعليه ولم ينقصه شيء فقط الفوز والخروج بكامل النقاط التي فرط بها مهند الذي اثار نقمة الانصار لانهم مع الادارة على استعداد للتنازل عن كل النتائج التي تحققت في زمن عصام حمد امام الفوز على الجوية لأسباب معروفة والنتيجة الوسيلة التي اراد منها حمد توطيد العلاقة مع جمهور الفريق الكبير الذي يبدو لم يتاخر منه احد لمؤازرة اللاعبين الذين نجحوا في تقديم الاداء المطلوب وهم من تحكموا في المباراة ليواصلوا عروضهم الفنية العالية بعد تولي المهمة حمد الذي نجح كثيرا وهو يقدم الامور على افضل ما يرام متجاواز ظروف البداية التي كانت وراء تاخره يفقد فقدان مكانه الثالث الذي يظهر مهدد من الجوية والطلاب 32 نقطة ومؤكد ان جهاز الزوراء الفني يعر اهمية لهذه الحالة لانه لايريد ان يتراجع للوراء لان الموقع الثالث ربما يكون مقبول بين جمهوره في هذه الفترة على امل ان تتغير الامور في المرحلة المقبلة امام قوة الفريق الذي تطور ونجح المدب في ادارته بشكل واضح عبر تحقيق النتائج وبات يلعب دورا ايجابيا بدليل انه قطع فترة التراجع بشكل سريع وانطلق للامام ولازال يطمح في التقدم ومؤكد انه يرتب الامور من خلال دعم حطوطه بعناصر عبر فترة الانتقالات التي شهدة انتقال عدد من اللاعبين للفريق منهم امجد كلف وكذلك مصطفى كريم واخرين كما يستعد الفريق لبطولة الاتحاد الاسيوي واهمية الهور بالمستوى الذي يليق بالفريق الذي بات في افضل حالاته كما شاهدناه امام الجوية الاختبار الحقيقي الذي ظهر مرشح للفوز الى ماقبل ست دقائق قبل ان يقبل بالتعادل لكن مهم ان يتطور الفريق الذي زادت ثقة عناصره.

ومهم جدا ان يعود زاخو لمنافسات الدوري رغم ظروفه الصعبة بعد استقالة رئيس المنادي وانتقال افضل اللاعبين ممن تم التعاقد معهم في بداية الموسم والموقف الذي غليه في سلم الترتيب لكنه حرص على مواصلة الدوري والعمل ممن اجل انقاذ الموسم والبقاء في مقعده عندما حرصت الادارة على الاستمرار في اللعب على امل الاستفادة من مبارياته الثلاث المؤجلة عندما تمكن من التعادل مع نفط ميسان دون اهداف في اللقاء الذي جرى امس الاول في زاخو ليخرج بنقطة رفع رصيده منها الى 9 نقاط متقدم الى الموقع ا الثامن عشر وسيستقبل الكرخ بعد غد ويحرص على تحقيق الفوز الذي ينقله الى خارج المنطقة الحمراء وهو ما سيعمل عليه الفريق الذي يرتكز على ابناء المدينة وممن يلعبون في بطولة الاقليم الذين نجحوا في الحصول على نقطة مهمة والبحث عن العلامات كاملة امام الكرخ السبيل لتجاوز مشكلة التاخر في الدوري في موسم هو الاسوء منذ صعوده للعب في الدوري الممتاز ومعروف عن جمهوره يموت عشقا بالفريق الذي حضر اللقاء المذكور رغم كل الظروف التي يمر بها لكن الكل لايريد ابتعاده عن بطولة الدوري والكل سيعمل المستحيل من اجل ابقاء فريقهم في اهم بطولة كروية والاهم ان يستمر في الدوري في تدارك الامور الحالية التي فرضت عليه لانه متكامل الشروط في التي حددها الاتحاد الاسيوي التي قد تطال حتى الفرق الجماهيرية لعدم امتلاكها ضوابط الاتحاد في وقت يمتلك زاخو كل مقومات المشاركة النتيجة التي خرج فيها زاخو مقبولة من قبل الانصار الذين رحبوا فيها لان الفريق لعب بتشكيلة شبابية ومنها تلعب لاول مرة مع الفريق الذي يكون حقق فائد منها هو التقدم للموقع الثامن عشر على امل ان يفوز على الكرخ وينهي معانات البقاء في المنطقة الحمراء وهو ما يعمل عليه الفريق.

نقطة ميسان

في وقت عاد نفط ميسان بنقطة رفع رصيده الى 21 نقطة في الموقع العاشر ويواصل تقديم النتائج المهمة خارج ملعبه قبل ان يتفوق في الارض ينهي مبارياته في المرحلة المذكورة في موقع محل ترحيب جمهوره الذي يرى صعوبة مباريات الذهاب التي تخطى اغلبها لان التعادل هناك امر مهم وهو افضل من الخسارة في كل الاحوال حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في سبع وخسر ست مباريات وهو في موقع طيب افضل بكثير من فرق اخرى وهذه خطوة مهمة ستخدم الفريق في المرحلة الثانية ويامل ان يحقق افضل النتائج وهو يسير بشكل مقبول منذ بداية الدوري في علاقة طيبة ما بين اللاعبين والجهاز الفني والادارة.