– February 12, 2017

إختتام دورة بناء الأجسام التحكيمية

بغداد – الزمان

اختتمت فعاليات الدورة التحكيمية التي اقامها الاتحاد المركزي لبناء الاجسام في بغداد وبمشاركة فاعلة استمرت على مدى يومين. وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن إن الدورة كانت مثمرة وبإشراف المحاضرين كل من الحكم الدولي جواد جودي والبطل الدولي عماد جاسم وبمشاركة واسعة تجاوزت 70 حكما من مختلف انحاء العراق. وأضاف عبد الحسن، أن الدورة اجري فيها اختبار للمشاركين من عدة اسئلة بشأن تحكيم الفزيك والكلاسيك وبناء الاجسام وكانت نتائج الطلبة المشاركين جيدة جداً. وأكد عبد الحسن …سعي الاتحاد الدائم لتطوير مهارات الحكم العراقي وإشراكه في تحكيم البطولات المقبلة.