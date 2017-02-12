– February 12, 2017

فيورنتينا يضرب أودينيزي وثنائية ماني تقود ليفربول لتجاوز توتنهام

الريال يستعيد الصدارة سريعاً وبرشلونة تثأر من ألافيس بسداسية

{ مدن – وكالات: استعاد ريال مدريد، سريعًا، صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مضيفه أوساسونا (3-1)، مساء اول امس السبت، على ملعب مينديزوروزا، ضمن المرحلة الـ22 من الليجا. افتتح كريستيانو رونالدو، أهداف ريال مدريد (24)، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض (33)، عن طريق سيرخيو ليون، قبل أن يعيد إيسكو، التقدم للريال (63)، واختتم أهداف الريال البديل فاسكيز (90+3). واستعاد ريال مدريد، الصدارة مجددًا بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، فيما توقف أوساسونا، عند 10 نقاط، في قاع الترتيب. كان برشلونة، تصدر جدول ترتيب البطولة، لعدة ساعات، بعد فوزه عصر اول امس على ديبورتيفو ألافيس (6-0) ورفع رصيده إلى 48 نقطة، لكن ريال مدريد استعاد الصدارة، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين. اختار بيتار فاسيليفيتش، مدرب أوساسونا، طريقة (4-4-2) بوجود الثنائي إيمانوييل ريفييرا، وسيرخيو ليون في المقدمة، فيما اعتمد زيدان مدرب الريال، على طريقة 3-4-3، بوجود الثلاثي كريستيانو، وبنزيمة، وإيسكو، في المقدمة.

برشلونة يثأر

واكتسح فريق برشلونة مضيفه ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف دون رد، مساء اول امس السبت، على ملعب مينديزوروزا، في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم. وثأر البارسا من هزيمته في لقاء الدور الأول على ملعب كامب نو في سبتمبر/أيلول الماضي بنتيجة 2-1، كما اعتلى صدارة الليجا برصيد 48 نقطة، وتجمد رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر. وأدان برشلونة، شغب المشجعين، عندما نقل مشجع واحد إلى المستشفى، ودخل 70 آخرين في صدامات عنيفة. وقال النادي الكتالوني، في بيان اول امس السبت: يأسف برشلونة ويدين الأحداث التي وقعت اليوم في مدينة فيتوريا قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس. وأضاف يرفض النادي بشدة أي سلوك عنيف، ويأمل في أن تتمكن السلطات المعنية من تحديد المسئولين عن تلك الأحداث في أقرب وقت ممكن. ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، عبر موقعها على الإنترنت، مقطع فيديو لاشتباك بين مجموعات من المشجعين، يحمل بعضهم قضبانا معدنية، بالقرب من جامعة مدينة فيتوريا، وهم يلقون مقاعد وطاولات. وذكرت الصحيفة، أن 50 من مشجعي ألافيس، هاجموا مجموعة من 20 مشجعًا لبرشلونة قبل المباراة. واعتقلت الشرطة، شابًا يبلغ عمره 19 عامًا، وتم نقل مشجع وحيد للمستشفى بعد إصابته في الرأس، لكن حالته مستقرة. كما أصدر ألافيس، بيانًا يدين فيه الأحداث.وقال ألافيس يدين ديبورتيفو ألافيس بشدة أعمال العنف التي وقعت صباح يوم 11 فبراير قرب الجامعة بين مشجعين مزعومين لفريق ألافيس وبرشلونة. وأضاف يضع النادي نفسه تحت تصرف السلطات وإذا كان المتورطون في الواقعة من حملة التذاكر الموسمية سنتخذ الإجراءات الملائمة ضدهم.

ثنائية ماني

وقاد السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول للفوز على ضيفه توتنهام بتسجيله هدفي المباراة (2-0) التي أقيمت على ملعب أنفيلد رود في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز ماني هدفيه في الدقيقتين 16 و18، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 49 نقطة ويتقدم للمركز الرابع مؤقتا بانتظار مباراة مانشستر سيتي الذي يحمل الرصيد النقطي ذاته أمام بورنموث مساء اليوم الإثنين. أما توتنهام فتجمد رصيده عند النقطة 50 وظل ثانيا بفارق الأهداف أمام أرسنال، ليبتعد عن المتصدر تشيلسي وأعاد مدرب ليفربول يورجن كلوب لاعبه الهولندي جورجينو فينالدوم إلى التشكيلة الأساسية على حساب إيمري تشان، ولعب لوكاس ليفا مجددا في عمق الدفاع إلى جانب الكاميروني جويل ماتيب، فيما تكون المثلث الهجومي من فيليبي كوتينيو وساديو ماني وربرتو فيرمينو. من ناحيته، لم يجر مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو أي تعديل على تشكيلته، مع تواصل غياب داني روز ويان فيرتونين وإريك لاميلا للإصابة، فلعب هاري كاين كرأس حربة خلفه الثلاثي سون هيونج مين وديلي ألي وكريستيان إريكسين.

فوزفيورنتينا

حقق فيورنتينا فوزا كبيرا على ضيفه أودينيزي بثلاثية نظيفة على ملعب أرتيميو فرانكي، في إطار منافسات الجولة الـ24 للدوري الإيطالي لكرة القدم. افتتح الجناح الإسباني بورخا فاليرو النتيجة للفيولا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول (ق41)، ثم ضاعف المهاجم السنغالي خوما الحجي بابكر النتيجة (ق62)، قبل أن يسجل الجناح الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي ثالث الأهداف من علامة الجزاء (ق80). وبهذه النتيجة، رفع فيورنتينا رصيده لـ40 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر، في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة.

إيفرتون يتعادل

وعانى ميدلسبره مجددا بسبب عدم قدرته على الحسم، بعدما تعادل على ملعبه بدون أهداف مع إيفرتون، في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اول امس السبت، وهي نتيجة لا تسعد مدربي الفريقين. وأنقذ حارس ميدلسبره، ثلاث فرص خطيرة ليبقي على آمال الفريق في تحقيق فوزه الأول في 8 مباريات بالدوري، بعدما أبعد تسديدة روميلو لوكاكو في الشوط الأول، وحرم اديمولا لوكمان مرتين من إحراز هدف، ولكن صاحب الأرض لم يستغل الفرص المتاحة للحسم. ومن على خط المرمى، أبعد ليتون بينز رأسية بن جيبسون الذي استغل ضربة ركنية، في ظل هيمنة ميدلسبره على الشوط الثاني. وتصدى جويل روبلز حارس إيفرتون لهجمة خطيرة ببراعة، إذ أبعد رأسية رودي جستيد فوق العارضة.

وبهذه النتيجة، يظل إيفرتون سابع الترتيب بينما لا يزال ميدلسبره، الذي يحل على كريستال بالاس المتعثر في الجولة المقبلة، في المركز الـ 15 بفارق نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

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