– February 12, 2017

تشيك يكشف مشكلة أرسنال الكبرى

{لندن – وكالات: كشف التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى نادي أرسنال الإنكليزي، المشكلة الكبرى التي تواجه فريقه في الموسم الحالي، الذي أصبح بعيدا عن صراع لقب الدوري الإنكليزي نظريًا. وقال بيتر تشيك حارس أرسنال إن فريقه قد يفقد تواجده ضمن المراكز الأربعة الأولى في البريمييرليج هذا الموسم بسبب قلة التناسق بين اللاعبين. وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: لا يوجد الكثير من المباريات لكي نلعبها، ورغم أن تشيلسي يملك الأفضلية لكن يجب أن نتأكد من حفاظنا على أدائنا والفوز في المباريات. وأضاف: الجدول مزدحم في السباق على المشاركة بدوري أبطال أوربا، لذلك فإن ما نحتاجه هو الفوز فقط في المباريات المقبلة. وحدد تشيك مشكلة أرسنال وقال: نحتاج لأن نكون أكثر اتساقًا، لدينا بعض الفترات نكون جيدين وبعض الفترات نخسر المباريات. واختتم: نحن بحاجة لتحسين أنفسنا بقدر ما نستطيع، علينا أن نكون مستعدين لكل مباراة، كل لقاء سوف يكون بمثابة النهائي بالنسبة لنا