– February 12, 2017

سانشيز يُثير الجدل بهدف مارادوني في هال سيتي

كلاتينبرغ يعتذر وفينغر يعترف وأليكسيس يحقّق رقماً جديداً

{ لندن – وكالات: اعتذر الحكم الإنكليزي مارك كلاتينبرج، للاعبي هال سيتي، لاحتسابه هدفًا سجَّله أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، في مرماهم، رغم أن الكرة لمست يده قبل معانقة الشباك. كان سانشيز، سجل هدفي فوز أرسنال، على هال سيتي، على ملعب الإمارات، ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإنكليزي، أحدهما من ركلة جزاء، والآخر من لمسة يد واضحة في الدقيقة (34). وقال أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لهال سيتي، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: إن حكم المباراة، اعتذر لنا بين الشوطين، وقال لنا، إن الهدف كان من لمسة يد، إنه يدرك أنه كان على خطأ. وأضاف: ما حدث صعب بالنسبة لنا بكل تأكيد، لكن في كثير من الأحيان القرارات لا تكون في صالحك، لقد قال لنا أنه لم يحتسبها لمسة يد؛ لأنه لم يكن متأكدًا من ذلك بنسبة 100 بالمئة. واختتم مشيدًا بكلاتينبرج: لا يوجد الكثير من الحكم، ممن يعترفون بأخطائهم. من الجيد عندما يفعلون ذلك.

فينجر: أرسنال محظوظ

واعترف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنكليزي، أن فريقه كان محظوظًا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام هال سيتي اول امس السبت في منافسات الجولة 25 من الدوري الإنكليزي. وقال فينجر في تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية: شعرت أننا كنا نتمتع بالمرونة، لم تكن المباراة سهلة أمام فريق جيد. وعندما سئل عن حظ أرسنال في الفوز قال: ربما كنا محظوظين اليوم، مهمتنا كانت التركيز على كل ما يقال حولنا، لقد قدمنا أداء جيد على أرض الملعب. وأضاف: لقد خلقنا فرصا واضحة خاصة في الشوط الأول، لكن لم يكن بإمكاننا إنهاء المباراة في وقت مبكر. واختتم حديثه مشيدًا بهال سيتي وقال: لقد كان هال سيتي فريقًا مثير للإعجاب ، لديهم قوة بدنية مميزة، ومن الناحية التكتيكية ظهروا بشكل جيد.

سانشيز يعادل رقمًا

وعادل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، رقمًا مسجلاً باسم أسطورة الجانرز، الفرنسي تييري هنري، بعد مباراة الفريق اللندني، أمام هال سيتي، اول امس السبت، ضمن المرحلة الـ25 من البريمييرليج. وسجَّل سانشيز، هدفي فوز أرسنال في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ليعيد الفريق للانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، ويتقدم الفريق للمركز الثالث بـ50 نقطة. وأصبح سانشيز بهدفيه في مرمى هال سيتي، أول لاعب منذ 15 عامًا، يسجل في شباك فريق واحد هدفين على الأقل، في 3 مواجهات متتالية، وهو الرقم الذي سبق، وحققه هنري أمام فريق تشارلتون أتلتيك عام 2002 . وبالإضافة إلى ذلك، فقد حقق سانشيز، أفضل معدل تهديفي له في الدوري الإنكليزي، حيث سجل 16 هدفًا في موسمه الأول 2014 – 2015، في 35 مباراة، وتراجع إلى 13 هدفًا، في 30 مباراة، الموسم الماضي. أما هذا الموسم، فقد سجل سانشيز 17 هدفًا في 25 مباراة، قفز بها لصدارة هدافي البريميير ليج، متفوقًا على كل من روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون 16 هدفًا. وكذلك على كل من دييجو كوستا مهاجم تشيلسي، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد (15 هدفًا)، والثنائي جيرمين ديفو مهاجم سندرلاند المخضرم، وهاري كين قائد توتنهام هوتسبير (14 هدفًا).

سانشيز يُثير الجدل

وتقدم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، لفريقه بالهدف الأول في شباك هال سيتي، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريمييرليج. وسجل سانشيز الهدف بيده لتسكن شباك التايجرز، والتي أظهرتها الإعادة التلفزيونية باصطدام الكرة بيده قبل أن تدخل المرمى، وتم احتساب الهدف بشكل مثير رغم اعتراض مدافعي هال سيتي، ليعيد إلى الأذهان هدف الأسطورة مارادونا الشهير باليد في مونديال 1986 . وبهذا الهدف يعادل سانشيز رقم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون برصيد 16 هدفًا، ليقاسمه صدارة هدافي البريميرليج. وانتهت المباراة بفوز أرسنال 2-0، ليكسر الجانرز هزائمه في آخر جولتين أمام واتفورد وتشيلسي، ورفع رصيده إلى 50 نقطة، يقفز بها للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 20 نقطة في المركز 18 .