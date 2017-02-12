– February 12, 2017

حوار تضيّّف 28 لوحة بمعرض إختزالات

أسعد: أعمل على تجربتي مدعّمة بالخيال والذاكرة

فائز جواد

تواصل قاعة حوار لفنون التشكيلية تضييفها لمعارض تشكيلية شخصية وجماعية وتقيم لهم اسبوعيا حفل افتتاح معارض التشكيليين في القاعة بمنطقة الوزيرية ويديرها باجتهاد رئيس جمعية التشكيليين العراقيين قاسم سبتي وتضيف عددا من الفنانين التشكيليين وجمهور واسع من متابعي الفن التشكيلي .

ومؤخرا احتضنت القاعة لوحات الفنانة المتميزة هدى اسعد بمعرضها الشخصي الاول الذي جاء تحت عنوان إختزالات وقدمت فيه عددا من اللوحات التشكيلية وبمختلف الاحجام والتي تدمج فيها الفنانة بين الاشكالية المعرفية والجمالية في التلاعب بين الكتلة والفضاء خلال لوحاتها التي امتازت بالشكل الهندسي والرسم بالسكين ليس للجمالية فحسب بل لاحداث ملمس يعطي بعض الاجيال الانطباع كملصقات الكولاج كما يؤكد الناقد مؤيد البصام ويقول وتعبر هدى بامكاناتها في خلق عالمها الجمالي بقيمته ودلالاته ورموزه على ظهر اللوحة مع الاحتفاض بصورة الماضي وجمال تراث الحاضر .إختزالات المعرض الشخصي الاول للفنانة هدى اسعد الذي احتضنته قاعة حوار صباح الاحد الخامس من شباط 2017 افتتحه رئيس جمعية الفنانين التشكيليين قاسم سبتي يرافقه مجموعة من الفنانين والاكاديميين وحشد من عشاق الفن التشكيلي .المعرض ضم 28 لوحة تشكيلية تتحدث عن حضارة وادي الرافدين والتراث العراقي باشكال هندسية امتازت بجمالية اللون والرسم غالبيتها من المدرسة التجريدية والتعبيرية مع اضافة مفردة الهلال والكتابة المسمارية والموروث الشعبي للفن العراقي المعاصر .

الفنان قاسم سبتي قال لـ ( الزمان ) ان ( الفنانة هدى اسعد ومنذ تخرجها من اكاديمية الفنون الجميلة قبل اعوام عدة وهي تحاول جاهدة في البحث عن اسلوب يميزها عن زميلاتها اللواتي نجح قسم منهن في الحصول على تلك البصمات التي ميزت اعمالهن وبات الجميع على معرفة تامة بهن وباتت جدران قاعات العرض تزين بالكثير من تجاربهن البارعة ، واليوم تحتفل قاعة حوار بهدى اسعد لالكونها فنانة لازالت تجرب بل انها ومن خلال اكثر من عشرين عملا تجريديا اثبتت علو كعبها وتمكنها من الامساك بتجربة اكثر جدية في مسيرتها ، ولاابالغ في القول من ان اسماء التشكيل العراقي باتت تزخر بالعديد منهن ويكفي هذا فخرا ان معرضها الحالي ياتي من ظل ظروف عصيبة عصفت بوطن المبدعين ، وماعلينا نفخر بها وزميلاتها اللواتي كن زادا نبيلا بغير عتمة ايامنا المتخمة بالالام ).

الناقد والصحفي مؤيد البصام قال (تتمثل الفنانة هدى اسعد في اعمالها امكانية ان تصل لبعث الحياة في رموزها وشفرات التي توصلت لها من القراءة والنظر الى اعمال الاسلاف والموروث الشعبي ، لهذا تدمج بين الاشكالية المعرفية والجمالية في التلاعب بين الكتلة والفضاء الذي تسبح رموزها فيه وعملها في التطعيم بالرموز والدلالات التي تمثل لها هذا البعد المتسلسل ) الفناة هدى اسعد قالت لـ(الزمان ) .ان ( اعمالي تتجه الى اماكن مفتوحة وحرة ولااستطيع ان اقيدها لكن هناك تقنيات جديدة يفرضها الواقع من خلال متابعتي للحياة والكون والاحداث ) واضافت ( بطبيعتي اعمل على اساس تجربتي الشخصية اضافة الى الخيال والذاكرة لانني كثيرة التامل للعالم واعبر عنها من خلال لوحاتي وهذه تاتي نتيجة الخبرة والممارسة وحب التغيير في المادة بطرق عديدة)

الفنانة في سطور هدى اسعد

مواليد بغداد 1972

خريجة معهد الفنون الجميلة 1994- 1995 خريجة اكاديمية الفنون الجميلة

عضو نقابة الفنانين العراقيين

عضو جمعية التشكيليين العراقيين .

المشاركات

معرض لرسك الكاريكاتير 1992 قاعة مركز بغداد للفنون

معرض مهرجان بابل الدولي 1993 معرض الحضر 1994قاعة مركز بغداد للفنون

معرض مهرجان بابل الدولي السابع . معرض يـــــوم المراة 2012 قاعة مركز بغداد للفنون معرض تشكــيليات عراقيات 2015 جمعية الفنانين التشكيـليين العراقيين .