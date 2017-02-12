– February 12, 2017

الناقد والأكاديمي عبد الاله الصائغ: لا خلاص للوطن إلا بتفعيل دور المثقف

نور كريم الطائي

الدكتور عبد الاله الصائغ مواليد 1941 وحواري معه محاولة لدخول عالم انسان يكاد يعرفه كل عراقي او عربي مهتم بعقل الاكاديمي وقلب الشاعر وروح الطفل! تخيلت انني سألتقي رجلا معتزا بعلمه وتجربته ومؤلفاته( 51 ) كتابا وشعره ولكنه يكرر قول نزار قباني

عشرون عاما يا كتاب الهوى ولم نزل في الصفحة الاولى .

فهو مازال يقرأ ويؤلف وينظم الشعر فالهوى ليس عشق المرأة فقط بل هو عشق الحياة والجمال والفنون لأن لا شيء يقنع الصائغ بالكفاية والكمال! واذا داهمته الشيخوخة الضعيفة داهمها بطفولته القوية واذا اقترب منه الموت قرأ له تعويذة ابي الطيب المتنبي يحاذرني موتي كأنيَ موته وتلسعني الأفعى فيقتلها سمي !

غادر العراق منذ 1991 ولم يره احد حتى الان ! حاملا على ظهره خارطة العراق وفي كبده عاصمته بغداد لكنه في لحظة ضعف او جزع قال شعرا نذكر منه بيتا واحدا لشهرته:

ما غُربتي وطنٌ اغادرُهبل غربتي وطنٌ يغادرني

الحياة و معتركاتها… والامنيات التي نرسمها في ان نكون ما نريد…عبدالاله الصائغ صنع الامنية وحققها امنيات للمئات بل الالاف من المثقفين، واصبح مدرسة يفتخر بها كل من يدخلها… هو الذي رسم بريشة مخيلتة حلما افتراضيا… كبر و كبر معه الحلم و صار حقيقة ناصعة… هو ماضٍ و حضارة و ارث للمفاخرة.. هو حاضر رسم للعراق ابهى الصور في البلدان الاخرى… هو خارطة طريق لكل من يرغب بالوصول الى السمو على طريق الطموح … لأنه وطن الحرف و كمال الجمل و بهجة السطور و عمق الفهم والادراك… رسم لنا المستقبل الذي نرنو اليه ومازال يرنو الى مستقبله …

وليس لكل الوصف سعة للكلام عنه، لا اقلام رابضة خلف الورق تستفيق لوصف كنه تجربته الابداعية و المخيلة تستكين للإصغاء الى هذه التجربة المغايرة … لندع الحرف يتكلم عنه…

{ لنبدأ على غير العادة ونكسر روتين التعريف الكلاسيكي التقليدي… دكتور عبد الاله… ما جدوى الشعر والشعراء؟

– سؤالك بوجهه الاخر ما جدوى الحياة ؟ ما جدوى الابداع ؟ ما جدوى الجمال ما جدوى البهجة ما جدوى الدهشة الشعر يحقق البكارة البهجة الدهشة التوريخ تفكيك الهم الوجودي تركيب الحياةوفق رؤية ميتا جمالية.

{ هل تصح مقولة …الناقد شاعر فاشل؟

– يقول ايفور ارمسترونك ريتشارد : ثمة لغتان لغة علمية خالية من المجازات والجماليات وهي لغة العلم والنقد علم ولغة انفعالية وهي لغة الادب والفنون لغة مكتظة بالجماليات والمجازات والبهجة واللغة داخل اللغة المعاني الاوائل والمعاني الثواني وهي لغة الشعر اذن النقد والشعر لا يشتغلانفي مختبر واحد.

الناقد عالم والشاعر مبدع والشاعر الفاشل لا يصلح للنقد فلنسمي الشاعر الفاشل انساناً فاشلا فليس الشعر داراً للعجزة والمعوقين

{ الشعر العراقي ما بين الماضي والحاضر !! الى اين؟

– الشعر هو الشعر جذوة, نار, ورؤية استباقية ولغة منحرفة عن المألوف وجمال اتلات حصى وهناي تساوى طرفة بن العبد مع المتنبي مع ابي فراس الحمداني مع بدر شاكر السياب مع الجواهري مع جواد الحطاب معمعد الجبوري، الزمان فيه ماض وحاضر ومستقبل اما الشعر فلا يعنى بالأزمنة! ومقولات مثل شعراء جيل الخمسينيات والستينيات والسبعينيات هي مقولات غير علمية استعملها نقاد الغفلة و صدقها كثير من الشعراء البسطاء فالجيل ليس عشر سنوات بل الجيل يتكون كل ثلاثين سنة او خمس وعشرين سنة

{ الشعر الى اين ؟

– الشعر عدم والحياة وجود! والشعر دون التفاعل مع الوجودجسد حسناء بلا روح فهو يجري وراء الحياة لاهثاً! اينما تذهب الحياة يذهب الشعرخلفها او امامها قولي لي الحياة الى اين ؟ اقل لك الشــعر الى اين !!

{ ما ابرز المحطات الانسانية الاكثر تأثيراً بتجربتك الادبية؟

– ما كنت اخشاه جاءني !!سؤالك صعب وجوابه طويل جدا فضلا عن انه سوف يغضب اصدقاء اخشى خسارتهم ولكنني بطبعي لا ابالي بعلاقات (سويف خلف)لا هو مخلوع القبضة ولا هو راسخها ! الصديق الذي يزعل من صراحتي هو الخاسر ! هذا هو الجواب:

اولا /مدرسة غازي الابتدائية في النجف وزمالة اطفال صاروا فيما بعد نجوماً مثل زامل مطرود ونوري الشريفي وامير الحلو وسعدي الكعبي وصادق الخاقاني وزهير غازي زاهد ومعطي جبر ومحمد الحبوبي

ثانيا / متوسطة الخورنق في النجف / رافقت او زاملت المصور زهير شكر رحمه الله و الشهيد محمد موسى التتنجي ومحمد ناجي الحمداني وعبد الامير العمية وموسى كريدي وحميد المطبعي وعبدالامير الحصيري وعلاء البرمكي وعلي صالح معلة وجواد كاظم الشمس والشهيد علي الصفار

ثالثا/ سجنت في العهد الملكي بتهمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء المخضرم الدكتور محمد فاضل الجمالي وهي تهمة ملفقة فانا لا استطيع رؤية ذبح دجاجة وانقذني من حبل المشنقة انقلاب 14 تموز 1958 ومن يرد الاستزادة فليطلبها من كوكل ( عودة الطيور المهاجرة )

رابعا / دار المعلمين في الاعظمية مديرناخير الله طلفاح ومعاونه الاسوأ طه السراج وزملائي قسمان قسم بعثيون قياديون قساة القلوب مثل فاضل صلفيج و ضياء الحلي ومحمد

محجوب ومحمد فاضل السامرائي وعبد الاله السامرائي وهاشم السامرائي (معتدل) اما القسم الثاني فهم الاصدقاء مثل ثابت عبدالرزاق الالوسي ومولود ابراهيمحمو وعمار محمد سليم التحفي.

خامساً / حين استلم صدام حسين الحكم امر بحجز عدد من المثقفين المشبوهين وكنت احد هؤلاء ووضعوا معي من سوريا فاضل الحجلي ومن العراق عضو شعبة عبد الحسين كنيهل وحميد ادم ثويني اذن كنت محجوزا بأمر الرئيس بحيث حين ذهب عبد الامير معلة وحميد سعيد وطارق عزيز الى سعدون شاكر وزير الداخلية وقتها لإطلاق سراحي بوصفي عضو الهيئة الادارية في اتحاد الادباء العراقيين, ابتسم سعدون شاكر وقال لا تقلقوا على عبد الاله الصائغ الان سوف اخابر علي حسن المجيد و يطلق سراحه و يأتي لنشرب الشاي سوية! وحين اتصل وزير الداخلية علي حسن المجيداكفهر وجهه والتفت الى طارق عزيز وقال له لايوجد احد في العراق يستطيع اطلاق سراح الصائغ فهو محجوز بخط الرئيس صدام حسين! والغرفة التي حجزت فيها بينها وبين الشارع عشرة ابواب تفتح الكترونيا ومنفيها لا يخرج منهاالا لممارسة التعذيب معه او اعدامه وكنت اعلم اننا معدومون لامحالة فقد لفقوا لنا تهمة التخابر مع حافظ الاسد لعمل انقلاب ضد صدام حسين ويكون حافظ الاسد رئيسا للعراق و سوريا لهذا سجنوا سورياً معنا لتكتسب التهمة مصداقية وتكون التهمة ثقيلة جدا ! ومما زاد الطين بلة انهيار عبد الحسين كنيهل عضو شعبة وحميد آدم والغرفة كلها سماعات وكاميرات يقول لي كنيهل (ربما سجنونا لأننا جلسنا مع الدكتور جليل كمال الدين وشتمنا الحزب ؟ ) وهذا الشيء لم يحصل ولكنه يهلوس وقس على ذلك حميد ادم ثويني سادساً/ مرحلة التدريس الجامعي في جامعات الموصل والمستنصرية والكوفة وكلية التربية وكلية اللغات في جامعة الفاتح ليبيا وحاضرت في الاردن وتونس والمغرب ودرست في جامعة صنعاء اليمن وكلية تكساس في جورجيا وكلية هنري فورد في مشيغن وكل جامعة او كلية تحتاج الى رواية ومن يطلب الاستزادة فليطلبني من كوكل او موقع الناس او النور او اخبار البصرة او صوت كردستان…

سادسا / وامر لوزير التعليم العالي الاسبق معالي البروف عبد ذياب العجيلي بعمل راق في الملحقية الثقافية واشنطن وارسل لي مبلغا من المال لسد حاجاتي سنتان في العمل الجميل وداهمني الشلل( بسبب الحسد – كذا – ) الحسد غير الغيبي بل الارضي ! خابرني مناكف من مشيغن قال انت رجل عجوز وتصبح موظفاً في الملحقية الثقافية ونحن الشباب دون عمل قلت له انا تابع الى وزارتي وهي التعليم العالي اما انت فلن تعين في الملحقية الثقافية ربما تقبلك وزارة الثقافة وعدت الى مشيغن ونمت في غرفة رديئة وكان معي عشرة الاف دولار هي كل ما بقي لدي ( ! ) واردت ان اضع المبلغ في خزينة الفندق لقاء وصل كما هي التقاليد في امريكا بل في كل مكان فأعترض ابن زميل كان معي وقال لي هؤلاء عمال وسوف ينكرون عليك نقودك دع المبلغ في جيبك فذلك اكثر امانا !! ويا ليتني لم اسمع نصيحته الكارثية !! واكتشفت ان احدهم ( !! ) سرق مني وانا نائم العشرة الاف دولار وهي كل ما املك وانا نائم بحبوب منومة! اما اغراضي فلم تكن مفاتيح الشقة المستأجرة معي فصاحب الملك يجب ان ينظف الشقة ويستكمل لوازمها قبل ان يسلم المفتاح فوضعت اغراضي بين بيسمنت الفندق وبين بيت ابن الزميل وحين تسلمتها احترق قلبي على الكتب المهمة المفقودة وحاجات البيت الغالية !! انا تركت اثاثي في فرجينيا وما نقلته سرق ربعه من الكتب واللقى الثمينة من معارف جدد الجأتني الحاجة اليهم وعرفتني بهم اعلامية تلفزيونية تتوهم انها جميلة وانها عزباء لم تتزوج! وتركت اثاثي الثمين مثل سرير النوم الذي اشتراه لي السفير الاسبق الفاضل الدكتور جابر حبيب وهو خاص بالمعوقين وسعره غالٍواصدرت قرارا صائغيا ربما سيكلفني ولكنني لا اخشى الكذابين والدجالين والباحثين عن المتعة مع الصغيرات اعرف ان الهي يحبني صادقا!! واذا مت لن اقبل بتشييعي ولن اقبل بحفل خطابي ولن اقبل بتكريمي وكل ذلك وسواه مكتوب في الوصية! وصدقت وصيتي عند كاتب عدل امريكي بنسختين واحدة اودعتها عند الاستاذ مصطفى العمري و الثانية اودعتها عند الاستاذ حيدر التميمي وهما في تصديق العقد وكيلاي عند موتي وبنفسي اقول ملعون من يبكي علي ميتاً فمن يريد ان يبكي علي فليبكني حيا ( ويجعلون رزقهم انهم يكذبون )

سابعا/ حقها ان تكون اولا / انا ولدت في النجف لأب هاشمي مرعبي عذاري وكان يلقب سيد علي الصائغ يضع على سابعا/ حقها ان تكون اولا / انا ولدت في النجف لأب هاشمي مرعبي عذاري وكان يلقب سيد علي الصائغ يضع على رأسه فينة حمراء ملفوقة من اسفلها بالقماش الاخضر وهو مثر كبير وكل ثرائه جاءه من والدتي الزرقاء ابنة شيخ عشيرتي زيارة واصيبع وقتها ويسمى المرشد محمد حسين زيارة كان يمتلك شارع الجبل وشارع الخورنق ومتوسطة الخورنق كانت مضافته وقبالتها قصره الذي كان اعجوبة زمانه ولا يقدر بثمن وكان محمد حسين زيارة يملك كَراج بغداد ويملك مقبرة النجف وحقوق الدفن في صحن امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) وقد باع والدي كل ممتلكات والدتي قبل ان يموت بالجلطة او بأسم (الدارشكنه ) ولم يكتب وصية فكانت حصة الذكر منا 18 دينار وحصة الانثى 9 دنانيروللمثال فقط باع والدي دون علم امي الصغيرة السن كَراج بغداد في ذلك الزمان الذي فيه يسمون الدينار نوط ابو الخيال! باعه والدي بمبلغ خيالي!! فكم سعره اليوم ؟ فما بالك بالشوارع والبيوت بصراحة والدي تزوج امي وهي في التاسعة وكانت بعمر احفاده فهي الدجاجة التي تبيض لهذهبا! كان يمتلك اي جدي محمد حسين زيارة اكبر مكتبة في العراق ترك لها في قصره قاعة مثل قاعة الاستقبال! واستولى عليها رجل دين دجال بوسائلالزكاة والخمس والحقوق!

ثامنا / تعلقي بالرياضة فقد انشأت نادي الكماة وفيه راجح بلال ومحمد ناجي الحمداني ومحمد الصائغ وامير الحلو ولعل الصديق محمد ناجي الحمداني يتذكر الاسماء

{ عائلة الصائغ عائلة ادبية كبيرة لها سمعة طيبة في العراق…هل هذه السمعة اختفتفي الولايات المتحدة الامريكية ولم نعد نرى اهتمام الاخرين هناك في امريكا بمنجزك الابداعي ؟

– عندنا من اعلام بيت الصائغ الدكتور محمد الصائغ الدكتورة اقبال الصائغ الشاعر الكبير المشهورعدنان الصائغ والاعلامي الكبير احمد الصائغ الشاعرة و الفنانة التشكيلية زمان الصائغ وهي في امريكا والدكتورة وجدان الصائغ استاذة متميزة في جامعة مشيغنومؤلفاتها قاربت الاربعين والشاعرة والفنانة التشكيلية جنان الصائغ والشاعر المترجمة نورا الصائغ وهي في امريكا والفنانة والناشطة سوزان الصائغ وانا يشرفني ان اكون اخر قائمة ايقونات الصائغ ولكن انا في امريكا طبعت ستة كتب فصارت 30 وكرمني المفكر الاستاذ ماجد الغرباوي بكتاب من اعداده وتحقيقه وعدد صفحاته 816 صفحة وكرمت في العراق ثلاث مرات اولها في بغداد نهضت به مؤسسة النور ومثلتني الشاعرة جنان الصائغ وثانيها وزارة الثقافة بمناسبة بغداد عاصمة ثقافية واعتذرت عن الحضور سوى تكريم جامعة الكوفة في عهد معالي البروفيسور عبد الرزاق العيسى وصرف عنه النظر لاني اعتذرت عن الحضور فأناصحياً غير قادر عليه. اخرها تكريم اتحاد الادباء في النجف ومثلتني ابنتي الشاعرة جنان الصائغ وقدم شهادة التكريم بنفسه معالي وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسىبناءً على رغبة معاليه وقال لها كلمات طلب اليها ان تنقلها لي من نحو (ان والدك رمز عراقي وكفاءة عراقية) احتفى اتحاد الادباء والكتاب بالمنجز الثقافي والادبي للبرفسور عبد الاله الصائغ وبحضور عائلته واقاربه وعدد من اصدقائه وكذلك بحضور اكاديميي النجف وإعلاميها ومثقفيها و ادار الجلسة الدكتور الكرباسي والاستاذ علي العبود ياتحاد الادباء والكتاب تحتفي بالمنجز الثقافي والادبي للبرفسور عبد الاله الصائغ – نشـــــرت في 9 سبتمبر 2015 الذي بدأ حديثه قائلا:” كرس اتحادنا تقليدا جميلا ومستحق الا وهو الاحتفاء بشخصيات ثقافية نجفية اعطتنا منجزا ظاهرا منهم الاحياء ومنهم غادرونا الى الرفيق الأعلى… واليوم نحتفي بالطائر المهاجر الشاعر عبد الاله الصائغ ……” ثم قرأ الدكتور حسن الحكيم شهادته وسط ابتسامات الجمهور الذي انبهر للذكريات ومن اهم ما قاله:” ان عبد الاله الشاعر والقاص والباحث والمفكر فهو من الاوائل الذين اسهموا في بناء هذه البناية التي نحتفي من خلالها بمنجزه الادبي…”

بعدها قرأ الدكتور صادق المخزومي ورقة تكلم من خلالها لما عند المحتفى به من انجاز عظيم حول المقالة وعرج على شخصية الصائغ مبينا اهم اختلاجاته وسلوكياته الكتابية وطريقة الطرح بشكل سردي وبعده اعتلى المنصة القاص حمودي الكناني القادم من مدينة كربلاء كي يحتفي بطريقته ذاكرا اهم ما كتبه الصائغ عن بناته وبعدها قرأ الكناني قصيدة ارسلها له الصائغ كي يسمعها الجميع لتعطر اذانهم بها ثم تلاه الشاعر وهاب شريف بقصيدة معبرة نالت اعجاب الحاضرين احتفاء، بعدها قرأ الاستاذ رزاق المشهدي شهادة عبرت عن معاناة المحتفى به وانجازاته العظيمة.

ثم قرأ مدير الجلسة العبودي ما ارسله الدكتور زهير غازي زاهد الذي تعذر حضوره بسبب سفره من رسالة معبرا عن خلجاته وما مر في حياتهما ممتنا للزمن ان له صديقا كعبد الاله الصائغ، ثم جاء الشعر مرة اخرى ليحتفي على لسان شباب النجف وهم الشاعر قاسم الشمري وكذلك الشاعر اسماعيل الحسيني والشاعر حسن مجيد بعدها قرأت المبدعة جنان الصائغ كلمة العائلة وكذلك رسالة ابيها التي بعثها شاكرا الحضور والاتحاد لإحتفائهم به وقبل الختام قرأ الشاعر فارس حرام كلمة الاتحاد معبرا عن تقدير الاتحاد لما انجزه الصائغ )

وكرمت في القاهرة وليبيا و تونس وصنعاء و مشيغن درست في امريكا في اعظم الكليات مثل كلية تكساس في جورجيا وكلية هنري فورد في مشيغن وفي واشنطن حاضرت في كلية جورج تاون ولدي 40 كتابا مهيئة للطبع وقد طلب العلامة المفكر ذو السمعة العالمية بروف جعفر الحسناوي في النرويج ان يساعدني على طبع كتبي المخطوطة فاذاطبعت يكون عدد كتبي المطبوعة 71 كتابا وكم يعجبني ان يصدركتاب قالوا في عبد الاله وانا مازلت اكتب واقرا وانا اشتغل على طبع مذكراتي واصادق واعشق الجمال فما الذي خسرته يا ابنتي نور كاظم الطائي من شهرتي وجدي واجتهادي ووطني ؟؟؟!!!

{ ما نوعية المثقف الذي يحتاجه الوطن العربي والعراق بصورة خاصة للخروج من ازماته الخانقة؟

– الصائغ/ المثقف من ينتج الثقافة وليس من يستهلكها! قبل 2003 كان المثقف مثقفا وسواه متأدباً! وفي الغربة كلهم مثقفون من الجندي الافرار الى الهارب من السجن الى سارق البيوت بحجة انها بيوت بعثية الى المغتصب والقاتل بدعوى انهم وانهن من البعث! نعم هناك في الجالية مثقفون ولكنهم علمانيون ومضطهدون وبعض العلمانيين اشد تزمتا من الإسلاميين!

{ مامنجزك على صعيد الغربة في اوساط الجالية ؟

– خمسة برامج عملتها على مستوى عالمي للمثقفين والكفوئين والمحتاجين فشنت علي حروب قاسية وليس من طبيعتي ان ادافع عن نفسي لأني اشترط ان يكون عدوي راقياً وعاقلابمستوى الصديق! وانسحبت من المشاريع بخفي حنين وكانت كل المشاريع ناجحة ومعظمالجهود التي جاءت بعدي بلا تواضع عيال على افكاري! واقول ان المثقف او المتثاقف الذي هرب من العراق سنة 1991 خوفا من صدامواقتسمت المنافي وجربتها حتى وصلت الى افريقيا وانا مازلت اكابد الغربة ولم ار العراق بعد ! بعد سقوطبغداد كان على الإسلاميين والعلمانيين العودة الى العراق فقد اعدم من لميهربمنهم! ولكن ستطول غربتنا وتأكل ديدان المقابر لحومنا. العراق اليوم للحزبيين وتجارالحروب والكوارث و اراه يتحول من سيء الى اسوأ! قبل ايام وبنظرة استباقية اصدرت بياناً للمثقفين التنويريين الذين لا تأكل عقولهم الحزبية ولا تقتل وطنهم الخرافة!نحن بحاجة الى مثقف يقبل الآخر ويشيع ثقافة التسامح ويؤمن بدور العقل في تطوير الانسان والوطن معا الى مثقف يدعو الى التعايش بين القوميات والاديان والمذاهب والاحزاب الى مثقف مسكون بالنقد ويرى ان الوطن والمواطن اثمن رأس مال! الى مثقف يحارب الخرافة والمخرفين حتى لو كانت بإسم الدين او المذهب

{ ما هو تقويمك للمثقف العراقي في الثلاث عشرةسنة الماضية؟

-اشك بوجود مثقفين بالتاريخ الذي ذكرتيه اليوم بات بمكنة غير الشاعر ان يكون شاعرا ولأنه مثر او فتاة حلوة او ذات سطوة تطبع لهم الدواوين اثر الدواوين وتصدر كتب في نقدهم ويترجمون الى جل لغات العالم لكي نري العالمتحفي الشعراء عندنا وبات سائق التاكسي يمتلك فضائية ومكتبا طراز لويس الخامس عشروسكرتيرات ما كان يراهن في مجلات الجنس وصار اعلاميا ونصف والذي يعترض فهو حاقد على الاسلام او الاخلاق او الديموقراطية !! نعم اشك بوجود مثقف حقيقي فقد استعملت السلطات المتعاقبة مع بقايا الشرفاء من المثقفين نظرية جاهلية وهي اجع كلبك يتبعك اطعم كلبك يأكلك واقول جل المثقفين العراقيين الذين احب ابداعهم هربوا من العراق على موجات مثل موجة الستينات ثم السبعينات ثم التسعينات ثم موجة الالفين ومازالت موجات المثقفين الكبار تترى علينا ! سوف اعدد لك اسماء المثقفين والمبدعين الذي اتعاطف مع منجزهم ثم ماتوا مثل احمد النعمان ويوسف الصائغ ورشيد ياسين وشمران الياسري ومهدي علي الراضي و سركون بولص وعبد الستار ناصر وكمال سبتي ويوسف العاني وعمانوئيل رسام وعبد الرزاق عبد الواحد وشاكر السماوي وعزيز السماوي ومحمد سعيد الصكَار وعبد عون الروضان يرحمهم الله جميعا اماالاحياء فالموت كان ومازال اعز امانيهم

{ ما رأيك بمقولة مثقفي الداخل والخارج؟

– قولة ساذجة لاوجود لها فالغربة داخل الوطن اشد ايلاما من الغربة خارج الوطن ! اعطني مثقفا اعطك شعبا عظيما! نادرا ما يُخَرِّج القمع والعوز والغربة مبدعا مهماً

{ مؤلفاتك قائمتها تطول وتنوعها يضفي جمالية لمسيرتك ..ولكن كتاب الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام طبع اكثر من مرة لماذا؟

– قال في كتاب يالزمن عند الشعراء العرب وهو اطروحة ماجستير من خمسة فصول الفقيد الراحل بروف جلال خياط (هذا كتاب من خمسة فصول يستحق الصائغ على كل فصل رسالة دكتوراه بدرجة امتياز ) وقد ترجم الزمن الى لغات عديدة ولو كان عندي ايميل البروفسورة عائدة قاسموفافي جامعة كييف اذربيجان لحدثتك قاسموفا عن اشياء لم تدر ببالي.وقرأ الدكتور السيد طالب الرفاعي كتابي الادب الجاهلي وبلاغة الخطاب فرشحني لجائزة نوبل وطلب تدريس هذا الكتاب في الحوزات العلمية …

{ ما مدى اهمية الصورة الفنية في اضافة ايجابية لوضع المجتمع العراقي الحالي؟

– قال الجاحظ ت 255هـ في كتابه الحيوان 1/444 ( الشعر صناعة وضرب من الصياغة وجنس من التصوير) الصناعة والصياغة والصورة ثلاث مفردات معناها واحد, لكل شيء صورة سواء في ذلك مايقع تحت الحواس وما يقع خارج الحواس! الصورة تعتمد زاوية الالتقاط !! الصورة انتاج التصور والحروب بين الدول مسوغها اختلاف في التصور. والتعايش بين الشعوب مسوغه رؤية مشرقة للحياة حيث التسامح واحتمال الاخر واجمل ما قرأت للسيد المسيح عليه السلام ( احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم وصلوا من اجل طارديكم ) ان الحياة صورة ثمة صورة مقززة وصورة جميلةثمة صورة مشؤومة و صورة متفائلة! الصورة التي اعنيها هي الصورة التي تحبب لنا الحياة والسلام والتسامح والعشق ويمكن استخلاص مصطلح من الصورة هو الشعرية والشعرية ليست الشعر ومؤداها الهزة القشعريرة البهجة قبالة كل شيء جميل ولذلك الحياة دون شعرية كالجسد دون حياة! الشعر دون شعرية ( تصفيط ) كلمات وهو مجرد نظم قارن الشعرية في قولة نزارقباني :

مالي احدق في المرآة اسألهابأي ثوب من الاثواب القاه

احبه لست ادري ما احب بهحتى خطاياه ما عادت خطاياه

ثم قارن شعر وثيل بن جحدر :

حلفت بما ارقلت حوله شمرجلة خلقها شيظم

وما شبرقت من تنوفية بهامن وحى الجن زيزيم

الشعرية قد تفتقدها الوردة حين تكون على نعش ميت وتجتذبها الوردة حين تكون على مفرقشعر حسناء! عندي عشرة كتب في الصورة الفنية واهمها كتابي الصورة الفنية معيارا نقديا طبع عشرات المرات. سوى الطبعات المسروقة! المجتمع العراقي ككل لابد ان يغير تلقيه للصورة فزماننا زمن الصورة والمعلومة

{ قصيدة النثر ….هل هي فعلا مخابئ الفاشلين في قصيدة العمودي ام هي الشكل الجمالي المعاصر للقصيدة العربية؟

– قصيدة النثر اصعب من القصيدة العمودية واقدر على اجتذاب الشعرية من القصيدة العمودية ! والفاشل سيان عموديا كان ام شاعر قصيدة النثر وعندي كتاب طبع سنة 1999 عنوانه دلالة المكان في قصيدة النثر! الجمال في الشعرية ولنا ان نتذكر قصائد النثر لادونيس هاتف الجنابي عدنان الصائغ انسي الحاج والقائمة طويلة..

وقصيدة النثر تعتمد لإيقاع البصري

{النقد الأدبي الحديث…الى اين وصل وهل نمر بعصر شحة النقد وصدقه؟

-منذ عقد لم اطلع على نقدعلمي يستحق ان يكون نقدا ثمة ضحك على الذقون كمثلشاعريمتلك مكرا فيجعل الاخرين يؤلفون الكتب عنه ويعلون كعب حذائه ليبدو غير قميء واحيانا يدفع للنقاد ( !) رشاوى واحصيت لشعرور …. عدد الكتب التي نقدت شعره اوكرستلنقد شعره التفيه فوجدتها تضارعالكتب التي وضعت في المتنبي او شكسبير ! ليس ثمة نقد بل ثمة استغفال يسمى نقدا بل ثمة دكاكين تبيع النقد او تشتريه كما تبيع البغي هواها لمن يدفع .

* هل ثمة ظواهر لقتل المبدعين في عصرنا الحالي؟

– المبدع في العالم العربسلامي مقتول في كل عصر منذ الجاهلية قتل الشاب طرفة بن العبد والمنخل اليشكري دون جريرة وفي العصر العباسي قتل بشار بن برد وقتل المتنبي وقتل دعبل الخزاعي وفي العصر الحديث قوائم القتل تسبب الفزع ! وثمة قتل معنوي للشاعر! نحن في زمن المحرمات العدمية كل جميل محرم وكل فن السينما الغناء الرقص الموسيقى الشعر الفن التشكيلي المسرح ان تحريم الجمال هو قتل معنوي للمبدع بل ولجمهورهم ايضا .

هل يساهم الادب بالمشاركة في التغيير المجتمعي ونقد السلبيات الاجتماعية؟

الصائغ / نعم . لا خلاص للوطن والمواطن الا بتفعيل دور المثقف الصادق الذي يوحِّد بين الرغيف والكتاب, لاانقاذ للوطن والمواطن من العطبالا بتفعيل الفنون الجميلة . السلبيات الاجتماعية تكافح بطريقتين علاجية عاجلة ووقائية بطيئة والمكافحة مضطرة الى النظر الاستباقيوليس ثمة استباقية اصفى من عين الادب ! الكافة كما يقول القدماء تحصر همها في الغذاء والكساء والسكن والجنس وقليل ما التفت الكافة الى نظافة الطرقات والاسواق وبث الساحات والحدائق وتنمية الحساسية الجمالية

{ اين البروفسور عبد الاله الصائغ الان من المشهد الثقافي العراقي؟

– انا اكتب اذن انا موجود ! انا انقد الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي اذن انا موجود ! اكتب شعري واطبعه في دواوين ! ولي جمهوري الذي يتابع مسيرتي الشعرية ونقل الي الدكتور ضياء الحافظ ان المفكر الشاعر المرحوم السيد حسن فحص حين القى محاضرة في مسيرة الشعر العربي وجه له سؤال لمن تقرأ الشعر بعد محمد مهدي الجواهري فأجاب انني اقرأ شعر عبد الاله الصائغ ! وكتب عن شعري نقاد كبار مثل البروف محمد حسين الاعرجي والبروف عبد العزيز المقالح والقائمة طويلة فالصائغ في صميم المشهد الثقافي الاصيل اما المشهد الثقافي الذي يحتاج قبلة الحياة فهو لايعنيني ويكفي ان بعض قصائدي تسرق او تحاكى اما الكتب النقدية والفكرية فانا لم انقطع عن توليفها وغالبا ما تتعبني دور النشرالتي تشترطدعما لطبع اي كتاب وكنت قبلها اتعاقد مع الناشر حين اطبع كتابي عنده فاتسلم قبل الطبع مبلغا مجزيا من المال ويجعل لي ربحا 30 0/0 من سعر بيع كل طبعة ! وكان ضمن تكريمي في موسم بغداد الثقافي ان تطبع لي وزارة الثقافة عشرة من كتبي ولكن ضاع الحساب بين وزارة الثقافة والمركز الثقافي في واشنطن وقتها !

يقول المفكر العالمي جعفر عبد المهدي صاحب، وقوله موجود على ظهر غلاف الطيورالمهاجرة ورماد العودة الذي طبعته دار ميزوبوتوميا بغداد شارع المتنبي بمبادرة تكريم من المفكر الاسلامي الكبيرالاستاذ ماجد الغرباوي ومراجعته وتحقيقه وعدد صفحات الكتاب 816 صفحة صدرعن مؤسسة المثقف سدني استراليا. كتب المفكر البروفيسور جعفر عبد المهدي صاحب مايلي: ( مهمة سهلة جدا وعسيرة جدا ان اكتب عن عملاق بمستوى عبد الاله الصائغ فإذا استعرضنا أعماله كماً ونوعاً سوف يصيبنا العجب وإلا فمن اين جاء بكل هذا الوقت وهو ينظم الشعر ويكتب البحوث المعمقة ويؤلف الكتب المنهجية التي تدرس في الجامعات والمؤلفات الرصينة في الأدب ومقالات دسمة في الفكر والسياسة والتراث ويبحر في تــــــــــأليف الموسوعات !

انها بحق طاقة عجيبة بإمكاني ان اطلق عليها معجزة الصائغ ! فوالله لو كان هذا الرجل امريكياً لوضعوا له تمثالا أمام بيتهم الأبيض ولو كان اسرائيلياً لوضعوا تمثاله في كنيستهم ولو كان روسيا امام كريملنهم ولو كان المانيا أمام بوندستاغهم ! نعم هذا هو احد رموز أكاديميينا ومفكرينا و ادبائنا المعاصرين , انه البروفسور عبد الاله الصائغ)

أ.د. جعفر عبد المهدي صاحب / اوسلو النرويج

ملحق

اشارة معظم كتبي المطبوعة ليست معي بسبب الغربة واحتفاظ من يطلب كتابي مني مستغلا نسياني

توقيع

عبد الاله الصائغ مشيغن المحروسة

مؤسس منظمة ادباء بلا حدود

احد مؤسسي الاكاديمية العراقية الامريكية

مدير موسوعة الصائغ الثقافية .