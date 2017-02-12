– February 12, 2017

فيسبوك

ما نلاحظه في الفيسبوك .. من الفترة التي تاسس فيها هذا الموقع الى يومنا هذا هو ان اغلبية الناس يميلون الى نسخ المنشور الفلاني ونشره في صفحته الشخصية او كروب معين …….واخذ فكرة غيره من دون طرح رأيه الخاص في هذا المنشور …..وهذا شائع لدى جميع المستخدمين..لا ضير في نسخ منشورات اديب ما …مع التقليل ان امكن ……على كل…..ما لاحظته في الطبقة الدارسة في الكليات يستخدمون هذا الموقع للتسلية لا غير…….او للاستثقاف على الغير بهدف ابراز الذات……من المؤسف ان مجتمعنا قد انحدر لهذا المستوى واهمل الجانب الايجابي من الموقع الا وهو تثقيف الذات وركز على الجوانب السلبية او ما اسميها بالجوانب التي لا تضيف شيئاً لشخصية الفرد..

اذا اردت لك ان يكون مقاماً معيناً في مجتمعك…والنهوض فيه من ناحية تنوع الافكار والمواضيع وذلك كله طبعا يصب في الجانب الايجابي في ثقافة المجتمع ككل……ابدأ برأيك انت في قضية معينة….لا تستنسخ….ونصبح عبيد لفكرة معينة…

ما نراه اليوم للاسف هو ان هم الفرد الوحيد هو كيفية جمع عدد عالٍ من الايكات او التعليقات في صورته الشخصية او صفحته ليبرز نفسه ان لديه عدداً كبيراً من الاصدقاء…والاصدقاء الحقيقيون لو عددناهم لا يتجاوزون عدد اصابع اليد ……اطلت في موضوعي راجيا منكم حسن الاطلاع…تحياتي

اسامة زهير