– February 12, 2017

الحشد يقطع طرق إمدادت داعش بالكامل في الموصل

الساعدي : نحن بإنتظار ساعة صفر معارك الساحل الأيمن

بغداد – محمد الصالحي

أكد قائد محور جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ان قوات الحشد الشعبي نجحت في قطع جميع طرق إمدادت تنظيم داعش الى الموصل، مشيرا الى ان قواته تموضعت في موقعها تمهيدا لانطلاق معارك تحرير الساحل الأيمن للمدينة.

مرجحا ان تكون المعركة أقل وطاة من الساحل الايسر. وقال الساعدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية بانتظار الأوامر العسكرية من القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة للشروع بعملية تحرير الجانب الايمن ). مبينا أن (قوات الحشد قطعت جميع إمدادات عناصر داعش باتجاه الأراضي السورية).وأضاف أنه (منذ انتهاء عملية تحرير الساحل الأيسر وضعنا خطط للتهيؤ للمعركة اللاحقة وتحديداً في الايمن). مؤكداً أن (المعركة ستكون اقل وطأة من الايسر بعد ان تم كشف كل خطط واساليب داعش في المعارك).وكان الخبير العسكري اللواء السابق عبد الكريم خلف قد كشف لـ(الزمان) امس عن انتهاء تمحور القوات الامنية في اماكنها المحددة تمهيدا لانطلاق معارك تحرير الساحل الايمن، مشيرا الى أن اللمسات الاخيرة للخطة وضعت ومن المؤمل انطلاقها خلال اليومين المقبلين. وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (قيادة القوة الجوية واستناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن نفّذت ضربات جوية ناجحة في قضاءي تلعفر والحضر).وأضاف أن (الضربات الجوية أسفرت عن تدمير معامل لتلغيم العجلات ومدفع ثقيل ومخازن للأسلحة والاعتدة). وقال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوة من اللوائين 11 و45 التابع للحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش نفذت عملية استباقية في مناطق خربة الجحش والشريعة الشمالية والجنوبية غرب الموصل اسفرت عن مقتل 20 داعشياً وتدمير آليتين تحمل اسلحة ساندة). قال مصدر امس ان (تنظيم داعش اعدم خمسة شبان بطرق بشعة خلال الاسابيع الستة الماضية في مناطق متفرقة من غرب الموصل اغلبها كانت عبر رميها من فوق مبان عالية جدا).واضاف أن (داعش وجه الى الشبان تهمة اللواط لكن الحقيقة انهم ينتمون الى تيارات وتنظيمات مناوئة للتنظيم). موضحا أن الاخير (لجأ الى سلاح التشهير والتسقيط من خلال اتهامهم باللواط للاساءة لسمعة اسرهم وخداع الرأي العام).

تعذيب شديد

ولفت الى ان (جميع من جرى اعدامهم تعرضوا الى تعذيب شديد جدا ولم يسمح لهم بالتفوه بكلمة واحدة من باب الاعتراف امام الاهالي). وقال مصدر امس ان (مهندس صواريخ الكلور في تنظيم داعش أبو يحيى العراقي قُتل في ظروف غامضة غرب مدينة الموصل).وتابع ان ( أبو يحيى العراقي البالغ من العمر 44 عاماً قُتل قرب منزله في محيط حي الإصلاح الزراعي في ظروف غامضة). موضحاً أن (القتيل يلقب بأنه مهندس صواريخ الكلور في داعش).وأضاف أن (عائلة العراقي اختفت قبل مقتله ما أثار علامات استفهام عديدة حول الجهة التي قامت بقتله لا سيما وأن تنظيم داعش لم يكترث للحادثة في إشارة واضحة بأنه ربما كان يقف وراءها). وفي ديالى أعلن آمر اللواء 110 في الحشد الشعبي عامر الفيلي عن انطلاق عمليات أمنية شاملة في مناطق نفط خانة لتعقب وتدمير الاوكار والمضافات الارهابية.ونقل بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس عن الفيلي قوله إن (ألوية 24 و110 الى جانب قوات مشتركة من الجيش والشرطة شرعت بعمليات امنية شاملة وبشكل النسق لقطع الطرق امام تحركات الارهابيين ومنعهم من استهداف القطعات الامنية خلال العمليات).وأضاف أن (العملية تهدف الى تدمير المضافات والاوكار ونقاط الامداد للعصابات الارهابية وتأمين القواطع الامنية والطرق في مناطق شمال شرق ديالى).يذكر ان (ألوية 24 و110 تمسك نحو 300 كم مربعا في قواطع شمال شرق ديالى ونفذت عدة عمليات استباقية اسهمت في تدمير الخلايا النائمة ومعاقل داعش المتخفية الى جانب قتل عشرات الإرهابيين وتدمير عشرات العجلات المفخخة).

حرق مدنيين

وفي كركوك قال مصدر امس ان (مسلحي تنظيم داعش اقدموا على حرق 15 مدنياً يمثلون ثلاث عوائل من اهالي قرية الشجرة بناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة بتهمة ترك ارض الخلافة والهروب من مناطق يسيطر عليها التنظيم بأتجاه كركوك وصلاح الدين). مبينا ان (من بينهم اطفال).واضاف ان (داعش اعتقل افراد هذه العوائل على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين). مشيرا الى انه (قام بحرقهم امام مجموعة من المدنيين بعد ان قيدهم ووضع عليهم مادة النفط الاسود الخام واحرقهم).وتابع ان (داعش توعد المدنيين الذين يهربون بالحرق دون الاعتقال او السجن). وفي الانبار قال مصدر امس إن (طيران التحالف الدولي قصف عجلتين لتنظيم داعش في مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق). وأضاف أن (القصف اسفر عن تدمير العجلتين وقتل عدد من الإرهابيين فيها).وقال ضابط استخبارات حشد عشائر حديثة الصمود المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (تنظيم داعش قصف ناحية الحقلانية التابعة لقضاء حديثة بصواريخ كاتيوشا). مبينا انها (سقطت بمناطق متفرقة من الناحية). وأضاف أن (القصف اسفر عن إصابة سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال بذلك القصف). لافتا الى ان (التنظيم قصف حديثة من الصحراء الغربية للقضاء).