– February 12, 2017

معصوم يبحث مع السفير الموريتاني تبادل معلومات مكافحة الإرهاب

بغداد – داليا احمد

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع السفير الموريتاني لدى العراق سيداتي ولد الشيخ ولد احمد عيشة التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الارهاب. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تطوير العلاقات ومضاعفة التعاون في المجالات كافة بالاضافة الى تبادل المعلومات في مجال مكافحة الارهاب). وقال معصوم ان (العراق حريص على تطوير العلاقات مع موريتانيا من خلال التعاون المشترك بين البلدين). من جانبه اكد عيشة (حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع رقعة التعاون في المجالات كافة تحقيقاً للمصالح العليا للشعبين الشقيقين)، مشيراً إلى أن (موريتانيا تسعى إلى تقديم الدعم للعراق من خلال رئاستها الحالية للقمة العربية في إطار دفاعها عن مجمل القضايا العربية في المحافل الدولية). الى ذلك اكدت الكويت إستعدادها للمساهمة في إنجاح عملية السلم الوطني بالعراق. وقال الإتحاد الوطني الكردستاني في بيان امس ان (مسؤول علاقات الإتحاد سعدي بيرة بحث مع القنصل الكويتي في أربيل عمر الكندري الأوضاع السياسية في إلاقليم وحل المشكلات السياسية والقانونية العالقة). واعرب الكندري خلال اللقاء عن (إرتياحه لجهود السلام والإستقرار ولاسيما في مجال تطبيع العلاقات بين بغداد والإقليم)، مؤكدا (إستعداد بلاده للمساهمة في إنجاح عملية السلم الوطني في العراق).