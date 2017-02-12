– February 12, 2017

التعليم ينفي مطلقاً قطع رواتب موظفي جامعة بغداد

توفير زمالات صينية للماجستير والدكتوراه

بغداد – قصي منذر

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 13 زمالة صينية، للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان امس ان (الحكومة الصينية منحت العراق 13 زمالة دراسية في تخصصات الاقتصاد، والهندسة المعمارية، وهندسة الاتصالات، وهندسة النفط والغاز، وعلوم الرياضيات، وعلوم الجيولوجيا النفطية، وعلوم الفيزياء/نانو تكنولوجي)، مضيفا ، أن (الشروط المطلوبة للمتقدم الاّ يكون منتسبا للدراسات العليا داخل العراق، والاّ يقل معدله من حملة شهادة البكالوريوس عن 60 بالمئة للحصول على شهادة الماجستير، وألاّ يقل معدل المتقدم من حملة شهادة الماجستير عن 70بالمئة للحصول على شهادة الدكتوراه). وأضاف العبودي ان (الشروط نصّت ايضا على الاّ تقل خدمته عن سنتين بعد اخر شهادة باستثناء المشمولين بالقرار 518 لسنة 1986 مشفوعا بكتاب تأييد من جهة ايفاده (سنة خدمة فعلية بعد آخر شهادة)، ولا يزيد عمر المتقدم على 35 سنة للحصول على الماجستير، و40 سنة للحصول على الدكتوراه) ، مبينا ، أن (المستمسكات المطلوبة للتقديم هي كتاب ترشيح مثبت فيه اسم المرشح والمعدل والخدمة الوظيفية بعد اخر شهادة والمواليد واللقب العلمي وخلاصة الخدمة، فضلا عن وثيقتي الاعدادية والبكالوريوس للمتقدمين للماجستير ووثائق الاعدادية والبكالوريوس والماجستير للمتقدمين للدكتوراه مصدقات ومترجمات بحسب الأصول، فضلا عن ملخص بحث الماجستير أو مشروع بحث أطروحة الدكتوراه، وتوصيات عدد 3 باللغة الانكليزية من أستاذ او أستاذ مساعد).

الى ذلك شرعت اللجنة المالية النيابية باستضافة وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى لمناقشة آليات تطبيق موازنة عام 2017.

وقال مصدر أمس إن (اللجنة بدأت باستضافة من أجل مناقلة آليات تطبيق الموازنة المالية لعام 2017).

فيما نفت الوزارة وبشكل مطلق وجود اي نية لقطع مخصصات تدريسيي جامعة بغداد او اية جامعة اخرى مؤكدة ان رواتب موظفيها لايمكن التلاعب بها مطلقا كما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي.

تسميات وظيفية

على صعيد اخر قال العبودي لـ(الزمان) امس ان (رواتب منتسبي الوزارة بمختلف التسميات الوظيفية مؤمنة لغاية نهاية العام الجاري ولا توجد اي نية لقطع رواتب موظفي اي جامعة وبضمنها جامعة بغداد).واضاف ان (رئيس الوزراء ووزارة المالية تعهدت بتوفير الرواتب كما هي دون اي مساس فيها او قطع كما يشاع لنهاية العام الجاري ضمن الموازنة المالية).واوضح العبودي ان ( الوزارة لاتسمح باقتطاع رواتب الهيئة التدريسة او منتسبيها باي ذريعة كانت وهي من تتحمل العجز والنفقات في الجامعات ).وحذرت الهيئة التدريسية لجامعة بغداد المساس برواتبها ومخصصاتها في الموازنة الحالية التي اقرت مؤخرا للسنة المالية 2017.وقال عدد من التدريسيين لـ ( الزمان) امس ان (قسم الشؤون المالية في جامعة بغداد خاطب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق كتاب رسمي بشان التخفيض الكبير في فصل تعويضات الموظفين الامر الذي سيؤدي الى ايقاف صرف الرواتب في الفصل الرابع من السنة الحالية).وذكر هؤلاء التدريسيين ان (مقدار التخفيض في موازنة جامعة بغداد بلغ حدود (40،393) مليار دينار وشكلت اعلى نسبة في التخفيض في الحسابات الخاصة بالخدمة الجامعية والشهادة والرواتب حيث بلغت 15 بالمئة).واضافوا ان (نسبة العجز الكبيرة ستؤثر كذلك في المخصصات الاخرى حيث سيتم تاجيل العلاوات والترفيعات ومخضضات الاعالة (الزوجية والاطفال والموقع الجغرافي) واحتمال تاجيل مخصصات اخرى لحين توفر السيولة كما اكد الكتاب الرسمي.ولوح تدريسيو جامعة بغداد بالاعتصام في حال المساس برواتبهم ومخصصاتهم وقال بعضهم ان الوزارة لم توفر تخصيص او سيولة مالية للمحاضرات والاشراف والمناقشات العلمية منذ العام الماضي وان هذه الاجراءات بدات تؤثر في المستوى العلمي لطلبة الدراسات العليا).وطالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي (بالتدخل لحل الموضوع ولاسيما ان الاجراء لا يشمل سوى جامعة بغداد رغم كونها ام الجامعات العراقية ولا يشمل بقية الجامعات الاخرى).ومن جهة أخرى اصدرت وزارة التربية تعميما لمديرياتها بمنع التدريس الخصوصي، مهددة باتخاذ الاجراءات القانونية من يخالف ذلك. واشارت الوثيقة التي عممتها على مديريات التربية الى قيام البعض من اعضاء الهيئة التعليمية بممارسة التدريس الخصوصي من خلال عدم توصيل المادة العلمية للطالب في المدرسة بالشكل الامثل والتي قد تجبر الطلاب للجوء الى الدروس الخصوصية. وطالبت الوزارة (من جميع مديرياتها بتوجيه المدارس التابعة لها من الابتعاد عن ممارسة ظاهرة التدريس الخصوصي، وقيام ادارات المدارس باجراء تعهدات خطية موقعة من جانب المدرسين في بداية كل عام لمنع التدريس الخصوصي)، مشددة على الالتزام (بقانون انضباط موظفي الدولة واداء وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية). وهددت (المخالفين باتخاذ جميع التبعات القانونية المترتبة على ذلك). الى ذلك نشرت وزارة التربية امس نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للدراسة الابتدائية لمديرية تربية الرصافة الثالثة.