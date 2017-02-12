– February 12, 2017

العراق سيحترق بأوراق البرلمان – اياد العويسي

العقول التي تنمو داخل اهداف حقيقية وستراتيجية واسعه تسمى العقول الراجحة. اما العقول التي تسير وفق اهداف وضعت لها منذ سنوات متتالية تتبع قاعدة معينة او تتبع شريعة كاملة وفق الية متصنعة فتسمى تلك العقول ساذجة ..فما بين تلك العقول يقع ذلك الحشد الغفير (الشعب) تحت مطرقة قراراتهم .. فيسير دون دراية .. فأغلبهم يفهم ويكتم بداخله خوفا من أن يقتل .. وألأخر يعلم لكن يسير خلف مصالحة الاولية وألنصف الأخر لا يعلم ايها الأصح .. كأنهم يدخلون في سبات احلامهم الوهمية يطالبون بأشياء بسيطة لا تتحقق والسبب واضح جدا بسبب تلك العقول الساذجة .. نجد ان الشعب مسير في غضون تلك السنوات العابرة التي خدع فيها لكن عندما استيقظ الشعب نصفه لا نقول الكم الهائل من الشعب فمازالت متطلباتهم كما هي .. لا يحلمون بشيئ كبير مثل تغيير سياسة بأكملها ..او تغيير دستور كامل ..او المطالبة بأسقاط نظام البرلمان ..للاسف كل تلك الامنيات التي يحتاجها الشعب بسيطة جدا جدا وتتحقق بلمح البصر … لكن وفق الاجندة التي تسير فيها تلك العقول التي تتبع قاعدتها المبنية منها او الناشئة منها (الكتلة) هم اصحاب القرار النهائي فنجد ان تلك المطاليب لا تحقيق لها .. فيبقى الشعب يصرخ حتى تغادرهم اصواتهم بين طيات الهواء .. ويصبح الهواء بينهم ذا رائحة تشمئز منها آنافهم ويعودون الى ديارهم خائبون (ايد وره وايد كدام) لكن يوما بعد يوم وقرار يلي قرارا .. اصبح الشعب لا يمل ولا يكل من خروجه كي ينطق قول الحق لكن عندما وصل اخر قرار بفقدان (خور عبد الله ) الكل اصبح في دهشة من امره .. هذه القرارت ستعرض العراق الى خطر .. فاصبح الشعب يخاف ان ينام و لا يجد مكانه لانه مباع لدول اخرى كيف ومتى لا يعلم سوى قرارت نضمت من اجل مصلحة مسيسة لقبض مبالغ معينة وايداعها في بنوك خارجية (والشعب نايم ع اذانه) .. ما بين الشعب والبرلمانيين قسم وثقة .. لكن للأسف لا ثقة بينهما الى الان .. القسم ذبح من الوريد الى الوريد ع شريعة الكذب المميز!! ها هو الشعب يقع بأيادي لصوص من الطراز الرفيع فلا وجود لذلك القسم لان ألكل يخفي فعلت اخيه السارقة … اعمالهم مدبرة داخل اطار محنك ومتقن .. يسيرون وفق القوانين والانضباط كي لا يكشفهم احد وثائقهم مختومة من كبار المستفيدين ..

فأصبح الشعب بين تلك القرارات (كالأبرة في كومة قش) سيبقى سؤال الشعب … الى اين المسير يا اصحاب الضمائر المدفونة في الحياة؟ …

الى متى سنبقى هكذا نتراجع الى الوراء .. بقرارات زهقت ارواحنا وسفكت دماءنا واجندات تطبق وفق اساليب لا انسانية لها؟… فلا اجابه سوى قرارات ع اوراق والشعب المحترق فيها …ولنا الله بما بلانا …!