– February 11, 2017

إغلاق التحقيق في إنتهاكات المحاربين البريطانيين قريباً

فالون: مستمرون بدعم العراق وإعادة

إعمار المناطق المحرّرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الذي زار بغداد امس عزم العراقيين على النجاح في المصالحة السياسية والمجتمعية وتفعيل الإصلاحات . وقال بيان امس ان (معصوم بحث مع فالون سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة المتحدة على الصعيدين العسكري والأمني وضرورة مواصلة التعاون الدولي والإقليمي لتصفية الإرهاب في المنطقة والعالم). وأكد معصوم (عزم العراقيين على النجاح في المصالحة السياسية والمجتمعية وتفعيل الإصلاحات اللازمة للسير قدما نحو إعلاء مبدأ المواطنة وتعزيز الثقة والوحدة الوطنية فضلا عن الانتصار في الحرب ضد الإرهاب وضمان عودة النازحين) ، مشددا على (ضرورة توسيع التعاون الدولي لملاحقة الإرهابيين في كل مكان) . من جانبه قال فالون ان (زيارته للعراق تؤكد عمق التعاون المشترك بين البلدين في مرحلة تشهد نجاح القوات الامنية بتحقيق الانتصارات) ، مؤكدا (استمرار دعم المملكة المتحدة للعراق في إعادة اعمار المناطق المحررة وعودة النازحين). من جانب اخر اكد فالون أن التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد المحاربين القدامى في العراق سيتم إغلاقه في غضون أشهر. وقال فالون في بيان امس انه (سيتم تصفية فريق التحقيق في الادعاءات التاريخية الخاصة بالعراق بحلول الصيف ونقل نحو 20 قضية متبقية لشرطة البحرية الملكية) . الى ذلك عدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية قرار الحكومة البريطانية بإغلاق التحقيق في الانتهاكات استهانة واضحة بحقوق العراقيين مبينةً أنها ستناقش هذا القرار في اجتماعها المقبل للخروج بتوصيات يتم تقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها. وقال رئيس اللجنة عبد الباري زيباري في تصريح امس إن (قرار الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق يمثل استهانة واضحة بحقوق العراقيين), مبيناً أن (القرار البريطاني يعد غير مقبول لدينا دون الوصول إلى نتائج مقبولة ومنصفة لضحايا تلك التجاوزات) ، مضيفا أن (اللجنة وضمن اجتماعها المقبل ستعمل على طرح العديد من القضايا المهمة ومن بينها القرار الامريكي بمنع منح الفيزا للمواطنين العراقيين وقضية خور عبد الله اضافة الى مناقشة القرار البريطاني للخروج بتوصيات يتم تقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها) .