– February 11, 2017

حضور جماهيري صاخب في قمة العراق

مهنّد يفرّط بفوز الزوراء وأمجد ينقذ الجوية وصافرة صباح تتألق

الناصرية – باسم الركابي

قبل الولوج في تفاصيل لقاء القمة الكروي والصراع الدائر المتكرر بين الجوية والزوراء المتمثل في قوتين كروتين ولقاءاتهما المباشرة التي بقيت الاكثر جاذبية ليس بين جمهوريهما بل على مستوى الكرة العراقية ومشهد لقاء امس الاول لايحتاج الى تعليق فقد كان مشهدا سيبقى في الذاكرة الكروية المحلية ومفخرة بكل معنى الكلمة لكن لابد ان نمرر هنا ملاحظتنا على مسار الامور التي فرضت علينا ان نتناولها تماشيا مع الحدث واهميته والحمد لله مر بسلام.

الحضور الجماهيري

علينا هنا ان نحيي الحضور الجماهيري الكبير الكبير الاكبرالذي منهم من افترش الارض لكنه حرص بشدة على عدم المساس بالمباراة والدخول لارض الملعب وهذا تصرف جيد جدا افضل من تصرف من كان موجود على دكة احتياط الفريقين وما قاما به من اداريين ولاعبين من تصرف مرفوض من خلال سير اللعب والاحتجاج على قرارات الحكم والدخول المحرم بعد تسجيل هدفي المباراة وكان عليهم ان يعكسوا اعلى درجات الحكمة مهما كان نوع الحدث لكن للاسف تكرار هذا الامر في اكثر من مرة لايقبل في اللقاء المذكور تحت اي مسوغ كان؟ تحية لنجم المباراة الحكم علي صباح الذي كان ذكيا في كل تحركاته و ادارة المباراة بأفضل حال من خلال التعامل مع وقت اللعب وتحديد الاخطاء بدقة عبر لياقته العالية وفطنته والتعامل مع اجواء المباراة التي لايحتاج الى تعليق وقدم نفسه حكما شجاعا وتصرف بذكاء خاصة امام حركات حمادي احمد وما اراد ما اراد فيها قبل ان يعكس جهله بقانون اللعبة لان ضربة الجزاء صحيحة لكنه اراد تأجيج الامور عبر تصرف مرفوض وغير لائق وكاد ان يدفع بالمباراة الى خارج سياقتها وسيرها ويقتلها قبل ان يقتله علي صباح بحكمته فكان بحق نجم المباراة وتسميته جاءت مطابقة مع اهمية اللقاء لايمكن ان يمر سلوك حمادي دون حساب سواء من ادارة الجوية التي عليها ان تجرده من سمة رئيس الفريق لانه خرق ضوابط هذا العنوان الذي سبق وان حملته اسماء مدونة ليس في ذاكرة الجوية بل بسجل الكرة العراقية والتصرف المذكور مع الحكم وما حمله من شكوك ازاء تمشية المباراة جاء بعد سلسلة تصرفات مماثلة قام بها اللاعب نفسه في مباريات سابقة حيث الاعتراض على قرارات الحكام بانفعال ولابد من ايقافه وان يعرف حجمه والاهم حماية الحكام وعلى الاتحاد ان ياخذ دوره في محاسبته لان تصرفه كاد ان ياخذ الامور الى ؟ وبعد ان تمنح جائزة الاسبوع لصباح وحده.

الجانب التنظيمي

افتقدت المباراة للجانب التنظيمي وكادت الامور ترتطم بجدار الجمهور لاننا لازلنا نفتقد للعملية النظيمة المطلوبة ولان الحاجة تفرض نفسها على الحكومة في الاسراع بتشيد ملعب التاجيات.

سير المباراة

ونعود الى سير المباراة التي جرت تحت ضغط النتيجة التي لايختلف على انها تعادل اللقب بعينه ولكل من الفريقين حساباته عندما حشد باسم قاسم و عصام حمد كل شيء وفي المقدمة تهياة التشكيلة التي تنفذ طريقتيهما من حيث اللعب والنتيجة عندما شاهدنا كل الاسماء متواجدة سواء في الملعب او على دكة الاحتياط ممثلة في القدرات القادرة على ادارة الامور وحسمها لاسباب معروفة لكننا شاهدنا شوطا فقيرا لم تظهر فيه المهارات الفردية او اللعب الجماعي وسمعة وقوة الطرفين.

شوط ممل

وكان الشوط الاول مملا للغاية وكلاهما ادى اللعب بشكل مرتبك طغت عليه اثار النتيجة ما جعله خاليا من دون خطورة تذكر فقط الكرة التي فشل في التعامل معها حمدي د21 بينما مالت السيطرة النسبية للجوية الذي هاجم بشكل غير منظم مستغلا الارباك الذي حصل في خطوط الزوراء الذي ظهر غريبا من حيث الاداء الفني المتراجع ولم يظهر اي ملمح من ملامح الخطوة والاستحواذ على الكرة ونادرا ما ظهر في منطقة الجوية ومن ابرز ملامح الشوط الاول هو كثرة الاخطاء واللعب الفردي وكلا الفريقين ظهرا مفككان وفشلا في اختراق دفاع اي منهما قبل ان يذهبا الى غرفة تبديل الملابس بالتعادل السلبي من الحصة الاولى عندما تاخرا في كل شيء بسبب الاداء المخيب لهما.

الشوط الثاني

وبدا الشوط الثاني مع ظهور واضح للزوراء بحال افضل ولجا للعب الهجومي والاندفاع بقوة الى منطقة الجوية الذي بقي مفككا على عكس روحية البطال الذي اخذ يتحكم بالاموربعد تحرك خطوطه خاصة الوسط من ثم الهجوم بقيادة علاء عبد الزهرة الذي ظهر بأفضل حال عبر قدراته الفردية والتعاون مع زملاءه الذين هددوا مرمى فهد طالب الذي لم يصمد كثيرا في الحفاظ على شباكه التي هزها علاء د75 عندما قام مهند بمحاولة هجومية مرر الكرة الى البديل الناجح امجد كلف الذي هياها سهله لعلاء الذي سددها بشكل فني لتعانق الشباك معلنة تقدم الزوراء لترتفع الرايات البيض

تخبط الجوية

ووسط تخبط شديد للجوية بعد هدف تقدم الزوراء ما اربك من اداء اللاعبين وفقدان السيطرة على الامور قبل ان يقوم حمد في تغيرات ناجحة ساهمت في تعزيز الاوضاع ومن قوة الفريق الهجومية التي اثمرت عن احتساب ركلة جزاء صحيحة عندما تعرض مهند الى شد من الخلف لم يتردد الحكم في احتسابها امام اعترض حمادي الغير مفهوم ولم يجد تبريرا لتاخر فريقه في محاولة فاشلة للنيل من الحكم الذي تصرف بعقل امام سلوك حمادي قبل ان يفشل مهند في تنفيذ الركلة التي ردها فهد طالب الذي كان مؤثر في الجوية الذي سرعان ما عاد للمباراة بعد كرة مرتدة اثمرت عن تسجيل هدف التعادل عن طريق امجد راضي د86 الذي انقذ فريقه في الوقت المطلوب وسط ترحيب جمهور الفريق وسرعة رفع الرايات الزرق وفي ان يخرج بتعادل هو في كل الاحوال افضل من الخسارة التي كان اقرب لها من التعادل لو نجح هداف الفريق والمنتخب الوطني في تنفيذ ركلة الجزاء للزوراء الذي كان اكثر خطورة ولعب افضل في الشوط الثاني وكان بحاجة الى حظ للخروج بالفوز و بكامل العلامات في اهم مباريات الموسم التي فرط بها الزوراء امام جمهوره الذي ندب حظه في ان يخرج بنقاط المباراة كاملة التي تعني اشياء كثيرة ولان الفوز على الجوية امر مختلف عن بقية نتائج الزوراء قبل ان تذهب النتيجة الى التعادل في مواجهة هي الاكبر على الاطلاق كادت ان تبقيه في موقعه الثاني قبل ان يتراجع بارادته ثالثا ويفرط بنتيجة الموسم والثار لخسارة لقب الكاس والخروج بنتيجة الموسم ازاء الغريم التقليدي بعد ان قدم مباراة مهمة تحسب للمدرب عصام حمد الذي نجح كثيرا في التعامل معها منذ البداية قبل ان يتفوق في الشوط الثاني من حيث توظيف اللاعبين وكذلك التغيرات التي قام بها والتي عززت من فاعلية الفريق على وجه السرعة خصوصا اللاعب امجد كلف الانتقالة المهمة الذي قدم مباراة مهمة.

نهاية المرحلة

وبالنتيجة المذكورة انهي الزوراء مباريات المرحلة الاول عندما حقق الفوز في 10 والتعادل في 6 وخسر 3 ويمتلك افضل قوة هجومية سجلت 32 هدفا بعد ان تحسن الاداء منذ تسلمه المدرب عصام حمد الذي تمنى لو انهى مباريات المرحلة بالفوز على الجوية ومع ذلك لايمكن ان نقلل من شانه والفريق الذي تجاوز مرحلة مهمةبعد بداية صعبة لازال يعاني منها عندما خسر ثلاث مباريات اثرت على مردوده لكنه لازال منافسا ينتظر منه المزيد من العطاء في المرحلة القادمة ولانه البطل.

رصيد الجوية

في وقت رفع الجوية رصيده الى 32 نقطة في الموقع السابع وله اربع مباريات متبقية يسعى الى الاستفادة منها بعد الظهور المخيب امام الزوراء في مهمة لم يرتق فيها الى مستوى الحدث الاهم في اهم مواجهته على عكس ما كان ينتظره جمهوره الكبير والرهان على الاقتراب من الصدارة التي تاخر عنها بثماني نقاط لكنه يعول على بقية مبارياته المؤجلة عندما يستعد لمواجهة الطلاب الاربعاء المقبلة التي لاتقل شانا عن لقاء الجوية وهو ما يشغل بال المدرب باسم قاسم في كيفية ادارة الأمور من اجل تحقيق الفوز للتقدم للامام لان الانصار يريدون نقاط هذه المباريات المفضلة عندهم واحتلال مواقع الطلاب في مهمة لاتبدو سهله تتطلب من اللاعبين رفع وتيرة الاداء والمنافسة وتحقيق النتائج التي تسهل من تقدمه امام التعامل الجدي مع اخر المباريات التي هي من تحسم موقفه في فرصة الصدارة التي يامل الفريق ان يزيح النفط منها وبهذه النتيجة يكون الجوية قد لعب 15 مباراة حقق الفوز 9 مباريات والتعادل في5 وخسارة واحدة ورفع رصيد اهدافه 28 مقبل 11 هدفا هزت شباكه وبقيت له اربع مباريات سيلعب الاولى امام الطلاب الاسبوع الحالي ثم مع نغط الجنوب ونفط الوسط لازالت اماله قائمة في المنافسة على الصدارة.

فوز نفط الوسط

عزز فريق الوسط من حظوظه في سباق الصدارة والعودة اليها اثر فوزه المستحق على الطلاب بهدفين لواحد في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة الذي جرى بينهما نهاية الاسبوع الماضي ليرفع رصيده الى 37 نقطة في الموقع الثاني على بعد ثلاث من المتصدر قبل ان يتجمد رصيد الطلاب32نقطة لكنه لازال في الصراع متلقيا الخسارة الثالثة بارادته حينما فشل في الحفاظ على تقدمه في بداية المباراة د 15 عن طريق مثنى خالد وتمكن من انهاء الشوط الاول بالهدف وكاد ان يتعرض للتعادل لانه لم يستفد من تقدمه والعمل على تعزيزه بعد افتقاد اللاعبين لروح اللعب وتامين فرص التهديف التي كانت اقرب للوسط الذي تمكن من قلب الطاولة على رؤوس الطلاب في مشهد اثار استياء الانصار خلال الشوط الثاني الذي ظهر فيه الوسط بافضل حالاته كما كان متوقع مستغلا حالة التراخي التي عليها الطلاب الذين صمدوا حتى د68 عندما نجح سلطان جاسم في التسجيل واعادة المباراة للبداية قبل ان يتمكن المنتقل لصفوف الوسط من اربيل حنون مشكور من تسجيل هدف التقدم والحسم والفوز والنقاط الثلاث والتقدم الى الوصافة د86 امام استياء جمهورهم الذي انتقد بشدة الاداء المتراجع للاعبين والتفريط بنقاط مباراة كان عليهم التعامل معها بشكل اخر والمرور بالتقدم للنهاية امام حاجة النتيجة في الاقتراب من مثلث الترتيب على الاقل قبل ان يتلقى الخسارة الثالثة خلال فترة قصيرة والثانية من اهل النجف عندما خسر من فريق النجف المرة الاولى في الجولة الخامسة عشرة ثم الثانية من الميناء في الثامنة عشرة قبل ان تاتي ضربة الوسط الموجعة وفي غير وقتها بعد ان كانت الانظار تتجه نحو رغبة النتيجة قبل ان يسقط الفريق بين انظار جمهوره مستحقا الخسارة لانه فشل في ادارة الامور حتى مع تقدمه في الشوط الاولى بعد اداء ممل وطريقة لعب متاخرة تراجع في الاداء مع مرور الوقت وانعدام امكانية تغير نهج اللعب قبل ان يذهب المدرب واللاعبين والتفكير في كيفية الحفاظ على تقدمهم بالهدف الذي يبدو جاء بغير محله حيث انقلاب الامور مع سير اللعب والفشل الواضح في اداراتها من خلال ضعف وتراجع اللعب خلال الشوط الاول الذي لم يقدم فيه الطلاب فقط الهدف قبل ان ينجر وراءه والفشل في الشوط الثاني لان المدرب لم يقدر الامور كما ينبغي على عكس شهد الذي حدد معالم الخلل في صفوف الطلاب التي كانت بعيدة عن يومها في اسوء احوالها،

خطوط الوسط

امام خطوط الوسط فقد استمرت في المرور دون توقف وفي جهود عالية والانتقال الى منطقة الطلاب وخطف المبادرة الهجومية من خلال التوغل والتسديد من بعيد وارتفعت حالة اللاعبين والفريق بعد هدف التعادل وتوظيف الجهود من اجل العودة بالفوز الذي تحقق من خلال مواصلة اللعب الهجومي الذي اثمر عن تسجيل هدف الفوز الذي جاء بوقته د87 فرحان مشكور الذي انهى فيه امال الطلاب والزامهم على تقبل الخسارة والبقاء في مواقعهم قبل ان يعود الوسط وشهد وعناصر الفريق في كل فوائد اللقاء والاهم الاستمرار في نظافة سجل مباريات الذهاب كونه الفريق الوحيد الذي يقوم بهذا الدور المهم والكبير ويعكس قدراته رغم التغيرات التي طرات على تشكيلته وانتقال عشرة لاعبين مرة واحدة قبل ان ياتي بالبدلاء الذي قاموا باحد اهم واجبات الفريق الذي تجاوز ضعف الأداء امام البحري والحسين قبل ان يظهر بطول قامته في وسط العاصمة ويلخبط حسابات اوديشيو ويقضي على امال الطلاب في تحقيق نتيجة الفوز التي فشلوا فيها كثير في الشوط الثاني ل لان الطلاب لم يجدوا الحلول للامور التي تعقدت ليخرجوا من الباب الخلفي تحت رفض الأنصار للنتيجة والتراجع للموقع الخامس وتضاؤل حظوظهم في المنافسة ولان الفريق سيكون بعد 72 امام مهمة قوية واهم من التي خسرها امام الوسط عندما يواجه المتوثب الجوية وهو ما سيزيد الطين بله بوجه الفريق الذي فرط بنتيجة ربما كانت قريبة منه قبل ان تذهب لكتيبة شهد التي لعبت بشكل افضل وظهرت بالحالة الفنية العالية ونجحت في الدفاع والهجوم واعتماد الكرات المرتدة بعد فقدان الطلاب للسيطرة على الكرة بعد الافضلية التي استمر عليها الضيوف الذين قدموا واحدة من افضل مباريات العاصمة وعكست قدرات اللاعبين وحالة الانسجام التي ظهروا عليها وتهديد مرمى الطلاب الذين كادوا ان يخرجوا بضعفي هدفي الخسارة التي استحقوها لانهم فشلوا في تقديم نفسهم في اللعب المطلوب وكانوا اصحاب المحاولات الاخطر وسط تخبط الطلاب وخيبة الاداء والنتيجة وكل شيء في مهمة خرجت عن اماني جمهورهم الذي كان يمني النفس في ان ينجح الفريق في الظهور ولو مرة قويا امام الفرق المنافسة قبل ان يتوقف بشكل مخالف لرغبتهم الذين رفضوا النتيجة جملة وتفصيلا قبل ان يصبوا جام غضبهم على المدرب واللاعبين ولانهم شعروا بالخيبة وكان فريقهم يذكرهم بمشاركاته الاخيرة بعد بداية مناسبة في الموسم الحالي قبل ان يخذلهم في الجولات المهمة والحاسمة في المرحلة الأولى في ان يقف في موقع افضل من الذي عليه كحالة معنوية امام استحقاق المرحلة المقبلة المتوقع ان تشهد منافسات حامية وقوية أمام تقرير مصيرها ولان الطلاب باتوا في حاجة الى ترميم صفوفهم خلال فترة التوقف الى ما بعد مباراة الجوية الاربعاء في ان يتمكنوا من تحقيق النتيجة لان غير ذلك يعني العودة الى دائرة المشاكل التي تخضع للنتائج ولان النتائج الايجابية هي من تحقق الاستقرار للفريق الذي يكون قد لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في 6 وخسر ثلاث ويظهر اقل معدل تهديفي بين الفرق المتواجدة في مواقع المقدمة عندما سجل 26 هدفا وعليه 14 .

حالة الوسط

من جانبه يكون الوسط قد استعاد حالته الفنية بعد تراجع الاداء في الجولات الاخيرة القريبة تحديدا بعد فقدان الصدارة عندما تعادل مع الميناء وخسارة الشرطة والاداء المتواضع امام فريقا الحسين والبحري المتأخران في الترتيب قبل ان يظهر كما كان منتظرا منه في ظل التغيرات التي قام بها المدرب في انتداب عدد من اللاعبين الذين قدموا ماعليهم حيث الفوز بعد قلب النتيجة التي تاخروا فيها خلال الشوط الاول قبل تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني والعودة بثلاث نقاط مهمة تقدم فيها وصيفا وفي الاقتراب من النفط المتصدر بعد ان قدم الدليل خلال العرض الفني العالي في المباراة المذكورة التي عكس فيها نفسه وكان حال لسانه يقول لايرتاح لنا بال الا العودة للصدارة التي يقف على بعد ثلاث نقاط وله مباراتين مهمتين مع الجوية والاخيرة مع الجيران النجف وهو ما يحيي اماله في المنافسة بقوة على صدارة الموقف الذي اقترب منه وامام الفرصة الكبيرة في متابعة الصراع الذي يكون قد اقترب منه كثيرا ولان الفريق في حالة مستقر خاصة بعد نتيجة الفوز التي كشف فيها عن امكانيته الفنية وطريقة اللعب وارتفاع المستوى الفردي للاعبين بشكل عام ولانه دخل المشاركة ليكون احد اطراف الصراع بعد ان رفع رصيده الى 37 نقطة من 17 مباراة حقق الفوز 11 والتعادل في 5 وخسارة واحدة وهو الاخر يشكو ضعف القوة الهجومية كما تظهر في التقييم مع اقرانه عندما سجل 23 فيما يظهر افضل قوة دفاعية بعدما تلقي 8 اهداف وتلقى الوسط جرعة عالية بعد الفوز الذي حققه على الطلاب ونجح في كل شيء بعد تامين النتيجة التي زادت ورفعت من حظوظه.