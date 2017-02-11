– February 11, 2017

إتحاد الكرة يحمّل الشباب مسؤولية الفوضى

فالح يسمح بدخول الجماهير لتجنب الكارثة والوزارة تؤجّر الشعب

بغداد – الزمان

قال نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار ان تنظيم مباراة القمة بين الزوراء والجوية كان سيئا للغاية، بل أن دخول الجماهير إلى المضمار فيه مجازفة بأرواح الجماهير ومنظر يسيئ للكرة العراقية، خصوصا ونحن أمام تحدٍ لإقناع الاتحاد الدولي برفع الحظر عن الملاعب. وحمل جبار في تصريحات صحفية وزارة الشباب والرياضة مسؤولية الفوضى التي شهدها الملعب كاشفا أن التنظيم كان من مسؤولية الوزارة على خلاف جميع بلدان العالم، حيث تعد مهمة إدارة المباريات وتنظيمها ومراقبتها وجميع التفاصيل من مهمة اتحاد الكرة. ودعا نائب رئيس الاتحاد الوزارة إلى منح الاتحاد مسؤولية التنظيم وإدارة المباريات مؤكدا أن الاتحاد سيتحمل كل التبعات بإخراج مباريات لائقة تليق بسمعة العراقية، وتساهم في إرسال صورة مقنعة عن الدوري العراقي إلى الفيفا. من جانبه قال المدرب ثائر أحمد: المباراة كانت مضغوطة جماهيريا ونزول الجماهير إلى المضمار زاد اللاعبين ضغطا وأثر على مستوى المباراة فنيا، لذا اختفت اللمحات الفنية مع أنها تجمع قطبي الكرة العراقية. وأضاف: التنظيم كان أسوء ما في المباراة ، حيث سادت الفوضى الملعب وفقد الجميع تركيزه ومن حسن الحظ أن المباراة انتهت بالتعادل وإلا قد حدثت أحداث شغب. وتابع: على وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة مراجعة شريط المباراة ومحاسبة المتعهد ومنظميها لأنهم فوتوا فرصة كبيرة لاستثمارها لإرسال صورة طيبة إلى الاتحاد الدولي لرفع الحظر عن ملاعبنا.

تجنب الكارثة

أكد عضو اتحاد الكرة فالح موسى، السبت، أنه هو من سمح للجمهور بالنزول وافتراش مضمار ملعب الشعب خلال مباراة القوة الجوية والزوراء، معتبرا أن ذلك جاء حرصا على تجنب كارثة بشرية قد تحدث في الملعب. وقال فالح موسى إن الحشود الجماهيرية الغفيرة التي ملأت ملعب الشععب الدولي في مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء، هي التي دعته أن يسمح للجمهور بالنزول وافتراش المضمار المحيط بساحة اللعب. وأضاف موسى أن اكتظاظ المدرجات بالجمهور يؤدي الى اختناقات في صفوف المشجعين، مشيرا إلى أن تجنب حدوث كارثة بشرية هو من دعاه لأن يسمح للجمهور بالنزول. وتابع موسى أن في الوقت الذي يشيد بهد بجهود امن الملاعب وادارة الملعب وتحلي الجماهير بالتشجيع النظيف، إلا أن ذلك يلا يعني إفال جوان تنظيمية وإدارية مهمة، لافتا إلى أن من أهم هذه الجوانب هو بيع بطاقات الدخول وفق ما يسعه الملعب.

تاجير الملعب

اكدت وزارة الشباب والرياضة أن المسايقات الجيددة التي اتبعتها في تنظيم مباريات دوري الكرة الممتاز هي تأجير الملعب للفريق المضيف، مبينة أنها أجرت ملعب الشعب لفريق القوة الجوية صاحب الارض في مباراة الكلاسيكو. وقال مدير قسم الاعلام في الوزارة علي العطواني إن السايقات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في تنظيم مباريات دوري الكرة الممتاز، هي تأجير الملعب للفريق المضيف. وأضاف العطواني أن الوزارة أجرت ملعب الشعب الدولي لفريق القوة الجوية في مباراة الكلاسيكو أمام الزوراء كونه صاحب الأرض، مبينا أن نادي القوة الجوية هو صاحب الرأي في التصرف بالتعامل مع متعهد خاص أو يقوم بتنظيم المباراة.