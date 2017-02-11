– February 11, 2017

5 عوامل أفقدت كلاسيكو العرب شراسته

الزمالك يثأر من الأهلي ويحصد لقب السوبر في أرض الإمارات

{ مدن – وكالات: لم ترتقِ مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت اول امس الجمعة، للمستوى المأمول، الذي كان يتمناه جماهير الفريقين، ولم يتناسب مع إمكانيات لاعبي الفريقين. كان الزمالك، توج بطلاً للسوبر المصري للمرة الثالثة بتاريخه، بعد الفوز على الأهلي (3-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويرجع أسباب ضعف مستوى المباراة، إلى العديد من الأسباب، والتي نرصدها في التقرير التالي:

الخوف والحذر الدفاعي

اتَّسم أداء الفريقين بالحذر الدفاعي المبالغ فيه، نتيجة خوف كل منهما الشديد من دخول مرماه أهداف، قد تطيح بأحلامه في اقتناص الكأس. وسعى كل فريق لبناء ساتر دفاعي أمام مرماه، لمنع وصول لاعبي الفريق الآخر إليه، وتسبب الخوف في توتر اللاعبين، وهو ما أثَّر بالسلب على التمريرات، وتسليم وتسلم الكرة، التي افتقدت الدقة في مرات كثيرة.

إجهاد اللاعبين الدوليين

لم يظهر اللاعبون الدوليون، في الفريقين بالمستوى المنتظر منهم نتيجة الإجهاد الكبير، الذي يعانون منه، بعد مشاركتهم مع منتخب مصر بأمم أفريقيا بالجابون، والتي خسر المنتخب لقبها لصالح الكاميرون. واتضح ذلك جيدًا على أحمد فتحي، لاعب الأهلي الذي خرج مصابًا، ولم يكمل المباراة، وزميله عبد الله السعيد، وأيضًا طارق حامد لاعب الزمالك.

غياب القوة الهجومية

غابت القوة الهجومية في الفريقين، خلال المباراة؛ بسبب تركيزهما على النواحي الدفاعية واهتمامهم بها على حساب الهجوم. ولم يشكل أي فريق، خطورة حقيقية على مرمى الآخر، باستثناء الفرصة التي أهدرها جونيور أجاي، مهاجم الأهلي، قبل نهاية المباراة بدقيقتين. ولعب أجاي وحيدًا في هجوم الفريق الأحمر، وسط حصار من مدافعي الزمالك، وحدث نفس الأمر، مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأبيض.

فقدان لياقة وحساسية المباريات

تسبب توقف الدوري المصري، 40 يومًا، وعدم مشاركة لاعبي الفريقين، باستثناء الدوليين، في أي مباريات رسمية لافتقادهم لياقة، وحساسية المباريات. وغابت اللمسة الجميلة عن أداء معظم اللاعبين، خاصة الذين يتميزون منهم بالمهارة، مثل محمد إبراهيم بالزمالك، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا بالأهلي.

عودة بعض اللاعبين من الاصابة

شارك بعض اللاعبين، في السوبر بعد عودتهم من إصابات أبعدتهم عن الملاعب فترات طويلة، ولم يكتسبوا حساسية المباريات بالشكل المطلوب. وظهر تأثير ذلك على أداء اللاعبين في المباراة، أبرزهم ستانلي، ومحمد إبراهيم، ومصطفى فتحي في الزمالك. وكان فريق الزمالك قد حصد لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 3- 1 بعد التعادل دون أهداف، اول امس الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. سجل للأهلي أحمد حجازي وأضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة وحسام غالي.. وسجل للزمالك باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت. واستعاد الزمالك اللقب بعد غياب 15 عاماً كاملة ولأول مرة على حساب الأهلي وللمرة الثالثة في تاريخه.. وثأر من هزيمته في الدوري وفي السوبر المصري العام الماضيين. بدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين وحاول الزمالك تنظيم هجمة سريعة من جانب معروف يوسف أبعدها محمد هاني الذي رد بكرة عرضية أمسكها الحارس محمود جنش الذي تصدى لتسديدة قوية من مؤمن زكريا في الدقيقة 8 في أول محاولة أهلاوية. وجه طارق حامد تسديدة صاروخية علت العارضة، ونظم الأهلي هجمة سريعة أبعدها أحمد توفيق ومرر أسامة إبراهيم كرة عرضية إلى ستانلي لم يدركها الأخير، وأرسل فتحي كرة عرضية أبعدها الدفاع وأنقذ جنش كرة عرضية. التقط شريف إكرامي كرة عرضية قبل رأس باسم مرسي، وأبعد دفاع الأهلي عرضية من أسامة إبراهيم وأفسد محمد هاني كرة بينية لستانلي.. وأبعد ناصف تمريرة عرضية خطيرة قبل وصولها للسعيد ثم تسديدة فوق العارضة من وليد سليمان. ونال باسم مرسي إنذاراً بعد مشادة مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي، وتصدى شريف إكرامي لتسديدة من باسم مرسي ووجه فتحي تسديدة قوية فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بدون أهداف. بدأ الشوط الثاني بتسديدة من السعيد وأبعد سعد سمير محاولة من ستانلي ثم تسديدة من وليد سليمان مرت بجوار القائم، وأنقذ علي جبر كرة عرضية من محمد هاني ثم تسديدة من عبد الله السعيد تحولت لركنية. وأشرك الزمالك أول تغييراته في الدقيقة 55 بنزول مصطفى فتحي بدلاً من محمد إبراهيم، ومرت تسديدة السعيد بجوار القائم ثم محاولة من مصطفى فتحي فور نزوله ونال حسين السيد البطاقة الصفراء. ووجه باسم مرسي تسديدة ضعيفة بجوار القائم، ومرر هاني كرة عرضية لجنش وأشرك الأهلي تغييره الأول في الدقيقة 70 بنزول صالح جمعة بدلاً من عبد الله السعيد ودفع الزمالك بلاعب الوسط محمود عبد العاطي دونجا بدلاً من النيجيري معروف يوسف. وغادر أحمد فتحي الملعب مصاباً بشد عضلي وشارك بدلاً منه حسام غالي ، ونال محمود دونجا إنذاراً للخشونة ودفع الأهلي بآخر تغيير بنزول كريم نيدفيد بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 84 وأشرك الزمالك آخر أوراقه بنزول أحمد رفعت على حساب النيجيري ستانلي. عانى الفريقان من الإرهاق الشديد خاصة الدوليين وظهرت الإصابات في الدقائق الأخيرة بخروج أحمد فتحي ووليد سليمان بسبب الإصابة العضلية في صفوف الأهلي بجانب شكوى طارق حامد أيضاً من الإجهاد في ظل مشاركتهم ببطولة أمم إفريقيا. وأبعد سعد سمير كرة عرضية ثم نظم الأهلي هجمة مرتدة سريعة من جانب جونيور أجاي الذي أضاع هدفاً محققاً بعد أن أخطأ في تسديد الكرة بعد تمريرة عرضية خطيرة من جانب صالح جمعة المنطلق ليهدر أبرز وأقرب فرصة للأهلي في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.