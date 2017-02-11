مدرّب تشيلسي ينجح بإعادة تفعيل مهارته وتقنياته الفنية

– February 11, 2017



هازارد يتجاوز 100 مراوغة في تاريخ الدوري الإنكليزي

{ لندن – وكالات: بصم البلجيكي إدين هازارد نجم خط وسط نادي تشيلسي على موسم جيد في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما نجح مدربه الجديد الإيطالي انطونيو كونتي في إعادة تفعيل مهاراته وتقنياته الفنية، مما انعكس على مستواه وعروضه، والتي تترجمها الأرقام المميزة التي حققها هذا الموسم. وكشف تقرير صحيفة ذا صن البريطانية بأن المايسترو البلجيكي هو أول لاعب ينجح في بلوغ وتجاوز سقف الـ 100 مراوغة في مسابقة البريمرليغ خلال الموسم الرياضي الجاري ( 2016-2017 ) والذي لعبت منه ثلاث وعشرون جولة حتى الآن. هذا وقام هازارد بصناعة 101 تمريرة مع البلوز ، حيث نجح في إتمام 76 بالمئة من تلك المراوغات وتجاوز المنافس، إذ يملك النجم البلجيكي مهارات فنية عالية في المراوغة بل أن هذه المهارات تعتبر سلاحه المفضل في تجاوز المنافسين والمدافعين بفضل قدرته على الاحتفاظ والركض بالكرة في نفس الوقت. ومن اللافت للنظر في ترتيب العشرة الأوائل في قائمة محترفي المراوغة هو حلول الإسباني أداما تراوري من نادي ميدلزبره، واللاعب السابق لنادي برشلونة بعدما قام بـ 92 مراوغة منها 74 بالمئة كانت ناجحة وكاملة، يليه ثالثاً العاجي ويلفريد زاها نجم نادي كريستال بالاس الذي قام بـ 86 مراوغة نصفها تقريبا كانت كاملة وناجحة. وفي المركز الرابع تواجد التشيلي اليكسيس سانشيز هداف نادي أرسنال، بعدما قام بـ 68 مراوغة منها 66% كاملة وناجحة، بينما غاب زميله الألماني مسعود اوزيل عن القائمة رغم اختصاصه هو الآخر في المراوغة. وشملت القائمة إسم الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد واللاعب الأغلى في العالم، بعدما قام بـ 59 مراوغة منها حوالي 65% كاملة وناجحة، حيث من المعروف ان بوغبا دوره يتمثل في تعطيل وقطع الكرات من المنافسين، قبل أي مهمة أخرى غير أن مهاراته الفنية تسمح له بالمراوغات الاستثنائية. وضمت قائمة المراوغين إسم الجناح الإنكليزي رحيم ستيرلينغ نجم نادي مانشستر سيتي بـ 58 مراوغة، بالإضافة إلى النجم السنغالي ساديو ماني بـ 51 مراوغة، ومعهم المغربي سفيان بوفال نجم نادي ساوثهامتون بـ 52 مراوغة أكثر من نصفها كانت كاملة وناجحة. وبدا وكأن الإنكليزي جاك ويلشير قد استعاد عافيته بعد إعارته من نادي أرسنال إلى بورنيموث فتواجد ضمن اللائحة بعدما قام بـ 50 مراوغة.