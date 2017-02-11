– February 11, 2017

الأنظار تتجه نحو الساحل الأيمن خلال الساعات المقبلة

قادمون يانينوى تضع اللمسات الاخيرة لخطة التحرير وتوزيع المهام

بغداد – محمد الصالحي

تتجه الانظار في الايام القليلة المقبلة صوب الساحل الايمن من الموصل لشن عملية مرتقبة بعد انجاز جميع الاستحضارات الخاصة بالعملية من قبل القوات الامنية فيما يتوقع الخبراء انجاز مهمة تحرير الايمن بسرعة فائقة نظرا لخسائر داعش في الساحل الايسر .

وقال الخبير العسكري اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف لـ ( الزمان) امس ان (الاستحضارات الخاصة بالعملية انتهت وان جميع القوات بانتظار الاذن بانطلاق ساعة الصفر للمعركة ). مرحجا ( انتهاء تحرير الساحل الايمن بسرعة فائقة بسب فقدان تظيم داعش معظم قادته العسكريين فضلا عن مقتل نصف عدد مقاتليه منذ انطلاق عمليات قادمون يانينوى ). وتابع خلف ان ( زعيم تنظيم داعش المدعو أبو بكر البغدادي فقد الاتصال مع جميع قياداته في الساحل الايمن). مشيرا الى انه ( هرب منذ فترة ليست بالقصيرة من الايمن باتجاه الحدود العراقية السورية مع مجموعة من قيادات تنظيم داعش). وبين ان (البغدادي لا تصله معظم الأخبار في جبهات القتال وهو عاجز عن الاتصال بقادته). مشيرا الى ان (ما تبقى في الايمن هم قادة غير متمرسين ولا يتملكون القدرة على ادارة المعارك مطلقا). وقال مصدر امس ان ( قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال عنصر بتنظيم داعش في حي الملايين شرقي الموصل لديه اتصالات مع قيادات التنظيم في الساحل الايمن للمدينة).وأضاف أن (عملية الاعتقال جاءت بعد معلومات أفاد بها احد سكان الساحل الأيسر). مبينا أن (عنصر داعش المعتقل كان مختبئا مع السكان العائدين).وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الحشد تمكنت من تدمير مفرزة متحركة وقتل ثلاثة دواعش في المنطقة الواقعة بين شمال صلاح الدين وجنوب غرب الموصل جزيرة نينوى).وأضاف أن (المفرزة كانت تحاول ان تستهدف قطعاتنا بقذائف الهاون وكذلك استطلاع ميداني لتنفيذ هجمات لكن القوات تمكنت من ابادتهم بالكامل). واكد قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يار الله ان الاستعدادات لتحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل جاهزة ، مشيرا الى ان القطعات العسكرية تنتظر أمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي . وقال يار الله في تصريح امس إن (الاستعدادات بشأن معركة الساحل الايمن جاهزة)، مضيفا (اننا ننتظر امر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للبدء بعملية تحرير غرب المدينة ) ، مشيرا الى ان (عمليات اعتقال المشتبه بهم في المحافظة تتم بأوامر قضائية) . من جهته اكد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي في تصريح امس إن (الاتهامات التي خرجت بها بعض وسائل الاعلام بشان سوء معاملة الجيش للمواطنين لا اساس لها من الصحة) . الى ذلك توقع قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند استعادة السيطرة على مدينتي الموصل والرقة من قبضة التنظيم خلال ستة أشهر. في وقت قال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان في تصريح امس إن (ما نتوقعه أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستُعزل الرقة بصورة شبه تامة ثم ستكون هناك مرحلة اتخاذ قرار بالاقتحام).

صد هجوم

مضيفا (لن نعطي التوقيت المحدد لمسعى السيطرة على المدينة). وقالت كتائب سيد الشهداء إحدى فصائل الحشد الشعبي في بيان امس ان (قواتها صدت هجوماً إرهابياً لداعش في تل عبطة). وأضاف أن (كتائب سيد الشهداء كبدت داعش عشرة قتلى وحرقت ثلاث اليات). مبيناً أن الكتائب (زفت شهيداً وجريحين في الهجوم ذاته). وقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان امس إن ( لواء الطفوف صد هجوما لداعش والذي استمر ثلاثة ايام وكان اخرها يوم امس ليلا وكان اللواء في المرصاد للإرهابيين حيث تم تفجير ثلاث عجلات تابعة لعصابات داعش وايضا تم قتل عدد كبير منهم).وأضاف أن (عناصر تنظيم داعش كانوا يحاولون فتح ثغرة في الساتر). مشيرا إلى أن (التكتيك العسكري حال دون ذلك).وأكد أن (قوة من عصائب أهل الحق ساندت قوات اللواء في صد الهجوم في ساعة متأخرة من الليل واسفر ذلك عن قتل العديد من مسلحي التنظيم ).ودعا البيان إلى (ضرورة توفير إسناد جوي لقوات الحشد و ارسال تشكيل من الطائرات لملاحقة العجلات التي فرت امام ضربات قواتنا حيث تم تدمير اربعة عجلات من قبل الطيران العسكري).