– February 11, 2017

زعماء قبائل وباحثون يحذّرون من منظمة أجنبية تمهّد للتقسيم

عشائر الأنبار تطالب بتطبيق وثيقة العهد في المحافظة

بغداد – رحيم الشمري

طالب مجلس العشائر المتصدية للإرهاب في الأنبار سلطات المحافظة بتطبيق وثيقة عهد أهل الانبار ، فيما اتهم زعماء قبائل وصحفيون وباحثون منظمة امريكية لديها مقران في بغداد واربيل بـ(التمهيد لتقسيم العراق). وقال رئيس مجلس العشائر المتصدية للإرهاب في الأنبار رافع عبد الكريم الفهداوي في تصريح إن (تطبيق وثيقة عهد اهل الأنبار يمكن ان يُعدل بالدرجة الأولى وضع المحافظة بصورة صحيحة ) ، لافتاً الى أن أن (تطبيق هذه الوثيقة، الموجودة لدى مديرية عشائر الأنبار، يعد خطوة صحيحة ومدخلاً سليمًا لإعادة الاستقرار والأمن وابعاد الفاسدين بالشرطة والحشد العشائري عن الأنبار). وطالب الفهداوي الحكومة المحلية والقيادات الأمنية والحشد العشائري بـ(تطبيق الوثيقة وتفعيل اللجان المناطقية)، موضحاً انها(تتضمن ضوابط رجوع العوائل النازحة لمناطقها، وضوابط استبعاد العوائل الحاضنة لûداعش، واستبعاد الفاسدين من ضباط الشرطة او الحشد العشائري). وكان مجلس العشائر المتصدية للإرهاب قد وضع الوثيقة المذكورة قبل تحرير الرمادي في 2015. في غضون ذلك، وصف زعماء قبائل وصحفيون وباحثون الدور الذي تقوم به منظمة امريكية مقرها في بغداد واربيل بـ(التخريبي).وحذر زعيم قبائل العبيد في الانبار معدي كرب السمرمد العبيدي من (اجتماعات تعقد بين فنادق اربيل وبغداد ، تقوم بها منظمة تسمى سند السلام الامريكية ، تقدم أشخاصًا لا يمثلون اي منطقة وغير معروفين ولا هم شيوخ عشائر على الإطلاق ، بل هم مطلوبون لانتمائهم لداعش الارهابي)، مضيفاً ان (الدور الامريكي والسفارة لن يكونا الا دماراً وعنفًا وفوضى كون الامريكيين هم من تسببوا في وصول العراق لهذا الحال المتردي).ودعا العبيدي رئيس الحكومة الى(التحرك العاجل وإنهاء دور جميع المنظمات التي تمول من الاجنبي وطرد العملاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق العاملين )، مشدداً على(ضرورة التحرك السريع لفرض الامن في المناطق المحررة ، وإناطة دور تحقيق السلم المجتمعي بزعماء القبائل المشهود لهم بفرض الرأي والكلمة الفصل في النزاعات).وانتقد الكاتب الصحفي معاذ عبد الرحيم السياسة الامريكية تجاه الشعوب العربية والإسلامية . ورأى عبد الرحيم ان(تأسيس ما يسمى بمعهد السلام الامريكي في واشنطن بعد دخول القوات الامريكية والأجنبية الى العراق خدعة كاذبة) بحسب قوله، مشيرًا الى ان (اتخاذ هذا المعهد منظمات تعمل تحت غطاء المجتمع المدني امر في غاية الخطورة ، كونها تروج لافكار غربية منحرفة ومتطرفة)، مضيفًا ان (هذه المنظمات تستقطب شباباً عاملين تحت ادارة مكونة من عملاء يسهمون بتدمير الأخلاق الاجتماعية وانحراف الشباب العراقي ، وللاسف تستمر سياسة المصالحة الفاشلة التي تتبع من الحكومة على مدى سنوات وتصرف مبالغ لتسرق وتدخل لجيوب ثرية وفاسدة ويتقاضى عناصرها رواتب خيالية تصل لسبعة ملايين دينار شهريا مع سرقات مبطنة اخرى) علىخدوصفه.

وتساءل (كيف نفسر صرف مبلغ مئتي الف دولار ،كما علمنا من مصادرنا الخاصة ، على اجتماع ليومين في اربيل لعدد من الأشخاص من مناطق المحافظات التي وقعت تحت سيطرة داعش المجرم ، بدل من عقد اي صلح او ندوة في المناطق المسحوقة والمهدمة مع الارض، وسكانها مهجرون ونازحون ومشردون ومنهم من قتل على يد الارهابيين او بالعمليات العسكرية ). بدوره، قال رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي ان (التمويه الذي يشوب عمل منظمة سند السلام الأمريكة جعل الشبهات تحوم بشأنها ، كونها عقدت ورشاً على مدى العامين الماضيين لم تحقق نتيجة ، بل ما حصل زيادة للعنف والتطرف، لضعفها وقلة خبرتها بالحل المجتمعي الذي يناط بالمجالس العشائرية منذ آلاف السنين) ، مضيفاً ان (سكوت مكتب المصالحة الحكومية يشكل طامة كبرى كون تلك المنظمات تجمع افرادًا تذهب بهم الى ارييل في اجتماعات فاشلة). وشدد العيساوي على القول ان(من يريد تحقيق هدف، يجب ان يكون موجودًا في المنطقة والمحافظة المعنية بالامر) .الى ذلك، رأى الباحث بالشان الستراتيجي ناصر جبار ان (عمل منظمات كهذه يرسل رسائل مشوشة وتضليلية تهدف من ورائها امريكا الى تدمير البلدان العربية ويقف وراء دعمها المال اليهودي الصهيوني) .