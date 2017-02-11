– February 11, 2017

مهندسو الأمس واليوم – عبد الكاظم محمد حسون

لا أحد ينكر ان شريحة المهندسين في أي مجتمع ، هي من الشرائح المهمة والفاعلة في بناء المجتمع ، فهي شريحة مسلحة بالعلم تمتلك المبادرة في التخطيط العلمي والادارة وتنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية والنقل والاتصالات والكهرباء والخدمات الاخرى ، والمهندسون العراقيون مروا بمرحلتين مهمتين من حياتهم المهنية اثرت بشكل كبير على ادائهم وسلوكهم المهني والشخصي ، المرحلة الأولى من بداية انقلاب 1968 حتى الحرب العراقية الإيرانية ، والمرحلة الثانية من الحرب العراقية الايرانية 1980وحتى الآن . اتسمت المرحلة الأولى بتزايد عدد الطلبة المقبولين في كليات الهندسة والتي كانت محصورة في جامعة بغداد وكلية الصناعة التي تم تغيرها الى كلية الهندسة التكنولوجيا ثم الجامعة التكنولوجيا والتي انا أحد خريجيها ، وجامعتي البصرة والموصل ،كان مستوى التدريس عالي في تلك الجامعات لما تمتلكه من تاريخ علمي رصين ، ومن كوادر تدريسية عالية سوى كانت عراقية او أجنبية وكانت الدراسة فيها باللغة الإنكليزية وكانت مناهجها راقية والحصص التدريسية كافية والحرم الجامعي له خصوصيته وحرمته في فرض هيبة الاستاذ والطالب ، وكانت الجامعات تشهد انفتاح فكريا حيث كانت كثير من الأحزاب والاتجاهات الفكرية تنشط بين الوسط الطلابي دون ضغوط ملحوظة خاصة خلال حكم الرئيس البكر رحمه الله على الرغم من ان لحزب البعث وتابعه الاتحاد الوطني لطلبة العراق الصوت والنشاط الأعلى لكونه مدعوم من قبل السلطة وحزبها الأوحد ، وكان الخريجون يتم تعينهم ضمن التعيين المركزي لحاجة قطاعات الدولة لهم وكانت الدولة تحاسب من يتخلف عن ذلك لحاجة قطاعات الدولة لخدمات المهندس خاصة بعد نجاح تأميم النفط وحدوث الخطط التنموية الانفجارية ،فكثير من المشاريع قد تم إنشائها في مجال الصناعة مثل الحديد والصلب والأسمدة و الاسمنت والبلاستيك والورق والنسيج والسيارات والكهرباء (إنتاجا وتوزيعا) وصناعة الزيوت النباتية واستخراج وتكرير النفط والبتروكيماويات والسكر والغزل والزجاج والبطاريات والأنسجة وصناعة الألبسة والطابوق والنقل والاتصالات والتصنبع العسكري والنقل البحري وغيرها من القطاعات الصناعية التي انتشرت معاملها على عموم محافظة العراق ، وكذلك قطاع الإنشاءات من طرق وسكك حديد ومطارات وجسور الى مشاريع الري والزراعة من بناء سدود واصلاح الاراضي وانشاء مزارع للثروة الحيوانية ،والألبان والدواجن ، رافق انشاء هذه المشاريع تطوير قدرات المهندسين والكوادر الوسطية من خلال دورات التعليم المستمر ومن خلال التأهيل والتدريب بإرسال مجموعات من المهندسين للخارج للتدريب وكسب المهارات ، كان عمل المهندس عمل دؤوب وفيه الحماس والرغبة وقد وفرت له الدولة راتبا لا باس به وبعض الامتيازات من سكن إلى غيرها ،وكان المهندس العراقي وقتها عصاميا لا يعرف الفساد لسببين اولهم ان طبيعته الأخلاقية والظروف التي نشأت فيها حيث كانت تلك الفترة فترة ابداع وثقافة وحماس وطني ، والثانية طبيعة النظام في تلك الفترة لا يسمح بالانحراف فليس هنالك مالا سائب شجع على الفساد ، فالدولة خاضعة إلى مقايس وضوابط عالية في الدقة فعلى سبيل المثال لا الحصر كل المواد والبضائع مسعرة من قبل الدولة وغير خاضعة للتلاعب سوى عند الشراء من دوائر الدولة او القطاع الخاص فقطع الغيار ثابت سعرها من شمال العراق إلى جنوبه وسعر الدواء كذلك وكذلك سعر السكر والشاي ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية تحت نشاط لجان اقتصادية صارمة ، كانت خدمات المهندس في هذه الفترة تحتاجها الدولة بشكل كبير لتغطية ادارة المشاريع الكبيرة والعديدة التي هي قيد الانشاء او المشاريع التي تم تشغيلها للإنتاج ، مما جعل الحكومة تصدر قرار بعدم منح الخريج شهادة تخرج خوفا من تسرب الكوادر الهندسبة خارج الوطن ، وكان هنالك نقص في عدد المهندسين الذي تحتاجه الدولة مما جعل الحكومة تستعين بالمهندسين الأجانب خاصة من الهنود والمصريين ، تعتبر هذه الفترة العصر الذهبي للمهندس العراقي من حيث المهنية والأداء والتخصص العلمي ، المرحلة الثانية هي المرحلة بعد الحرب الإيرانية العراقية ، امتازت هذه المرحلة بعدم احترام الحرم الجامعي من قبل السلطة البعثية حيث مطاردة واعتقال العناصر المنتمية إلى حركات وطنية من الشيوعيين والدعوة وأصبح مقر الاتحاد الوطني دائرة تحقيق واعتقال للطلبة بالتعاون مع مديريات الأمن ، كما كان هنالك تمييزا بين الطلبة البعثيين وغيرهم من خلال الترشيح للبعثات العلمية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه ، كما امتازت هذه المرحلة بتوسيع القبول وفتح كليات هندسة مسائية غير مجانية ، كما شهدت المرحلة التدني في التدريس لتعريب المناهج وقلة الكوادر الأجنبية ومنح امتيازات لأبناء الرفاق واصدقاء (السيد الرئيس الضرورة ) والحزبيين واستثنائهم من التعليمات او منحهم درجات إضافية على معدلات القبول بعد مرحلة الإعدادية فلا غريب ان يصل معدل الطالب إلى 105 من 100 مما ساعد على دخول طلبة ذوي مستويات دون المطلوب ، أما على صعيد العمل والتوظيف ، نجد ان كافة الخريجين تم تسويقهم الى الوحدات العسكرية فمن كان بعثيا تم تنسيبة كضابط ومن كان غير بعثي او عليه ملاحظات امنية تم تسويقة الى خطوط التماس العسكرية مما ادى الى استشهاد الكثير منهم او الهروب ، كما شهدت المرحلة تردي وحدات الانتاج الصناعية عدا الوحدات الخاصة بالتصنيع العسكري واغلب المنشأت تم إدارتها من قبل الأمن الخاص او أصبحت خاضعة للمجهود الحربي حيث تدار بالحديد والنار ، كما ان كثير من المصانع توقفت او قل إنتاجها لتقادمها وتعطل خطوطها الإنتاجية وعدم وجود التخصيصات لتحديثها كالسكر والأسمدة والورق والسيارات والإطارات وغيرها كما ان أغلبها خضعت الخصخصة حيث تم بيعها إلى أفراد مقربين من السلطة خاصة المشاريع الزراعية ، وما زاد الطين بلة تعرض البنية التحتية لغارات التحالف أثناء حرب الخليج الثانية والثالثة ، حيث قصفت المعامل والجسور وخطوط الطاقة كما ان الحصار فرض عزلة كبيرة على العراق حيث منع استيراد المواد الأولية والالات الإنتاجية مما تدهور الاقتصاد خاصة في قطاع الانتاج والبناء والطاقة مما تسبب في وقوف حركة العمل والإنتاج حيث ادى هذا الى عدم توظيف إعداد هائلة من الخريجين من المهندسين كما ان كثيرا من المهندسين القدماء قد تركوا العمل بحثا عن وظيفة ذات مردود اقتصادي أعلى واغلبهم ترك الوطن للعمل في الدول العربية ، آلاف الخريجين من المهندسين لم يجدوا لهم عملا سوى في قطاعات الدولة او القطاع الخاص لضعف النشاطات الاقتصادية والإنتاجية نتيجة لسياسة الحكومة وحالة الحصار ، مما اضطر اغلب الخريجين للعمل في أعمال لا تمت لشهاداتهم بصلة فتراهم يعاملون بالأعمال الحرة البسيطة كالبيع والشراء والمهن المتسيرة كاعمال صيانة السيارات او أجهزة التبريد او البيع على الأرصفة ، ولا يجدون من يشعر بمعاناتهم سوى الحكومة او نقابتهم اي نقابة المهندسين التي اصبحت كغيرها من النقابات واجهة للسلطة وسياستها القمعية ، بعد هذه المرحلة السوداء من تاريخ المهندس العراقي جاءت مرحلة بعد التغيير ، امتازت هذه المرحلة بزيادة عدد كليات الهندسة حتى شملت كل المحافظات العراقية ، وهي كليات ضمن جامعات فتية ينقصها الكادر التدريسي والرصانة العلمية وإمكانيات التدريب والتأهيل ، كما ان تلك الكليات خاضعة لتدخل الأحزاب المتنفلة في السلطة وسيطرة الفكر الديني في سياساتها بعيد عن وجود الحركات الطلابية المبنية على اساس مهني وديمقراطي ، ان عدد الخريجين اصبح في زيادة كبيرة وان المتخرجين لا يجدون فرصهم للعمل ، الا ما ندر تحت شروط وظروف معينه تكون الغلبة للواسطة والانتماء الحزبي فلا عجب ان تجد مديرا لمشروع قيد الإنشاء ، مهندسا حديث التخرج دون خبر ولا غريب ان تجد مديرا لدائرة لا يمتلك المؤهلات سوى انه متنفذ في حزب ما ، ام الغالبية من المهندسين فلا يجدون فرص للعمل ضمن اختصاصهم مما تدفعهم الحاجة الى العمل في الاعمال الحرة البسيطة حتى لو تطلب ذلك دفع عربة الحمل او عرض حاجيات للبيع على قارعة الطريق او بيع لفات الفلافل ، في عصر توقف فيه الانتاج بشكل كامل ، وعدم وجود مشاريع قيد التنفيذ او توقفها بسبب انخفاض أسعار النفط وغياب السياسة الحكيمة في اجاد فرص استثمار ناهيك عن الوضع الامني الذي لا يساعد على الإستثمار ، في حين ان هنالك مئات من الشباب الخريجين ترك الوطن إلى أرض الله الواسعة ليجد طريقه، مع كل هذه المعاناة لا نجد اي هتمام من قبل الحكومات لإيجاد حلول ناجزة ، كما ان نقابة المهندسين هي الآخر لا يهمها ما وصل إليه المهندس حيث همها الوحيد جني الربح من خلال تحويل دورها من دور مطلبي ومهني لحماية حقوق منتسبيها من المهندسين إلى مراكز لجباية الاموال من خلال الاشتراكات او فتح مختبرات للفحص لجني الاموال ومنافسة المختبرات التابعة للدولة ، كما انها خاضعة لسطوة الاحزاب المتنفذه حالها حال غيرها من النقابات والمنظمات المهنية ،على الحكومة ان تهتم بهذه الشريحة من خلال إيجاد فرص عمل لها وتقديم كل التسهيلات لإيجاد فرص للاستثمار والعمل الفردي ضمن مشاريع صغيرة وإيجاد التخطيط السليم لتحديد عدد القبول على ضوء الحاجة الفعلية لعدد المتخرجين واختصاصاتهم ، واعادة الانتاج للمصانع المعطلة ، على الحكومات ان تهتم بهذه الشريحة ، وإلا فإن إهمالها يعني ان البلد يسير بالاتجاة الخاطىء وان مستقبله في ضياع فالاوطان تبنى بالعلم والمعرفة والتخطيط السليم لا بالجهل والشهادات المزورة .