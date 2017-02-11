– February 11, 2017

ذكريات رحيل الشمس

يا لليل تعال بقربي أحضن احلامي ألمتجوفة كنت أسير خلف حقيبتي عند هطول المطر وأصدقائي بقرب الشاطئ بجانب المقهى يحاورون أحلامهم الميتة بعلبة من السكائر وضجيج عارم يكتبون هوامش بقايا أحزانهم المتناثرة على سطح البحر لم أكن من المغتربين بل أصبحت في المنفى مثل خمر يحاول الخروج من الكأس مع أغنية قديمة من صوت الحرب ينتظروني حتى أحل عليهم

في سماء محملة بعواصف الرياح تهب وتقتحم وجهي من جميع الجهات مرة أخرى

لم أجلس معهم مايقارب شهر كامل صوتي لا يمتلك ملامح تماماً ووجوه مثلمة يركضون في شارع خطوه تتقدم وأخرى تقف تبكي هرباً من أحلامهم

في يوم من الأيام قررت أن أرحل لكي أدافع عن وطني صافحتهم وقبلتهم واحداً بعد الأخر وقلت لهم سوف أخذ بثأر شهداء مدينتي

لن يجب أن أحرر قيود بلادي المقيدة

إلى اللقاء أحبتي سأقول عبارةً إكتبوها عنده وفاتي

الأحرار تقودهم الرياح في النهار وتبكي لهم النجوم في الليل

ذهب عند شروق الشمس وأصدقائه

بإنتظارهِ عند غروب الشمس

لم يعد ونحن بإنتظار أتصالِ بفارغ الصبر لكن لم يتصل

أدركنا أن الأمر مختلف قبل رحيلهِ تكلم مع أبيه كان فقيراً جداً لدرجة اذا تمسك بجدار عثر بضله عليه واخواته قال لهم وعد لن أخذلكم سأعود وانا في حقيبتي شهادة الفردوس والرصاصة التي قتلتني

ياوالدي أغلق عينيك تشاهد ذلك التابوت

يتجول في أنحاء المدينة

بكى الاب واخوته

في صباح رحل ذالك الشاب الوسيم

كان يذهب عندما يأتون بشهيد في منطقتهم صورة معلقة في شارع يلفها بمايملك من ثياب ويعمل لهم وجبة العشاء ويشعل الشمع ويرقد بجانبه مثل المجنون ويقرأ سورة الشهيد

صديقي حلمت بشيء مزعج أمس

حلمت ان يوماً من الايام وانا اتقلب على وسادة بين فترة واخرى نهضت شاهدة وسادتي سوداء فتحتها شاهدت رملاً ناعماً كملمس البحر وضعت يدي تحت التراب حصلت على خاتم وبعدها إستيقظت وجدت نفسي مرمي تحت الارض وبقربي رصاصة ؟

صديقه

لاتخاف الله معك

يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنبلة ميتة من شدة النزاعات من الوطن وزرع الابتسامة مع أصدقائهِ في داخل زجاجة لم ترو عطش الحياة سوف احرر الاضطهاد والتعسف في بلادي ونشرب كوباً في صباح من الحرية

اصدقائي عندما تلتقي نجمة الغروب

مع نجمة الفجر نلتقي

يسافرون الى الرب بدون تذكرة ولا جواز في حقيبتهم مكتوب عليها

انت في سماء السابعة الان

بعدها جاء خبر وفاته ِ في نفس اليوم الذي ودع فيه اصدقاءه مع عتمة الليل جميع الكلمات والافكار هربت ودموع مسافرة الى قبره

اصدقاؤه لان عبارة لعبة ساخرة لم يصدقوا اي شيء

بعدها إتصال هاتفي طال دقيقة ونهاية حياة إنسان شجاع رحل الى جوار امهِ يتحاور مع امه في المقبرة

امي يقتلون الرجال وينتهكون النساء

الحرب تتكون من وجوه عديدة

وجه الليل

وجه النهار

وجه طفل يصرخ في جوف امه من شدة الجوع

وسجائري دفنوها في الارض

امي كنت اصلي وقتلوا صديقي ذهبت لكي انقذه عندما ينتزع الموت من جلدي تسقط روحي من عالم البؤساء إلى عالم الحرار تتكلم مع الله

هناك صمت ياامي ؟

اصدقائي ماذا يفعلون بعد وفاتي

هل يفعلون نفس ماكنت اعمل عندما يأتي شهيد في مدينتي

كان يعشق فتاة ولكن ذهب نصيبهِ الى تراب كان يتكلم معها

حبيبتي

الابتسامات التي تناثرت في الشاطئ هي عائدة الى جمال عيناك

كل قطرة تسقط من دمي رسمت قلب من التراب وكتبت عليه اسمك

عندما ينام الجميع سوف اقبلك بحرية بعدها يسبح ظل وجهي ويختفي

انتصار الى مابعد انتصار حصل على ثلاثة شهادة في دنيه والاخرة

الام ولاب والرب

أصدقائي سوف نلتقي انتظروني باللوحة الكبيرة قرب مدينتي مكتوب عليها الحشد

أيها الجبناء اذا أردتم ان تصبحوا قادة أبطالاً انصحكم بتناول كوب واحد من دم ألشهداء يومياً .

بعدها أتصال علي في ألمنام صديقي ألشهيد

قال لي وهو يبتسم اخبر أصدقاءه

ان في انتظاركم هناك في غرفة مغلقة

مكتوب عليها صدق الشهيد بما وعد .

ألى أللقاء بأقرب أبتسامة “

ألشهيد /امير سالم رحيمة

عمار عبد الخالق – البصرة