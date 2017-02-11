– February 11, 2017

دورة الألعاب السياسية في سرقة الأموال – احمد علي

في الوقت الذي تجري فيه دورة الالعاب الاولمبية في البرازيل. هناك دورة اخرى لازالت مستمرة على رغم من مضي مدة طويلة على بدايتها. دورة الألعاب السياسية في سرقة الاموال العراقية. لعبة السباحه تكاد تطغي على بقية الالعاب الاخرى في هذة الدورة. المعروف ان السباحة في الاولمبياد . يحصل لاعبوها على عدد كبير من الميداليات. لذلك نجد السباح الامريكي مايكل فليبس قد استغل هذا الامر في السباحة. حتى نال لقب افضل أولمبي في التاريخ. بعد ان حصل على (24) ميدالية أولمبية. الإمر متشابه في البطولة العراقية مع اختلاف بسيط . حيث يوجد لدينا اكثر من مايكل فليبس بالعراق . يحصلون على عديد من الميداليات نظراً لمهارتهم العالية . في أساليب النهب والقتل للذلك وصلوا ألى مستوى يتجاوز مرحلة مابعد الاحتراف. ميداليات (الخيانة) لم تعد تليق بهم نظراً للمستوى المميز الذي يظهرون به . من لعبة فساد الى اخرى . نعم قد رفعوا رؤسنا في عالم التخلف والجهل .

الجدير بالذكر ان المباريات في هذه البطولة لاتنقل مباشرة أنما تنقل بعد فترة من الزمن. وبث موحد لكافة القنوات . قد يظن البعض ان الإمر لايحتاج تذاكر لأنها تُشاهد من خلال شاشة التلفاز . بل قد نشاهدها من شاشة التلفاز لكننا مع كل ثانية ندفع الثمن على شكل (مال_دم) . ماذا نفعل الذنب لايقع على القائمين على اللعبة انما يقع دوماً على الجمهور الذي يرضى بحضور هكذا مباريات…