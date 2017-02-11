– February 11, 2017

صدى التظاهرات الشعبية – معاذ عبد الرحيم

اذا كانت الانظمة الدكتاتورية لم تكن تؤمن بالمعارضة لحكمها وحكامها وتقمع اية معارضة اومظاهرة بالحديد والنار وان اسلوبها في الحكم هو انصياع الجميع الى اوامر حكومتها واذا ما اراد النظام تغيير الحكومة فبأمر الحزب الحاكم او الدكتاتور الذي يجمع بين يديه جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لان هذا الحزب اوذلك الدكتاتور يعتقدان بان العدالة تتلخص فيهما وان من مصلحة الشعب اطاعة الحزب او الزعيم المهيمن والويل كل الويل لمن يخرج على ولي امره من الحكام الذين كثيرا منهم وصلوا عن طريق الوراثة او الانقلابات العسكرية او عن طريق قوة اجنبية نصبت على الشعب حاكما سمته ملكا اورئيسا او اميرا ورسمت له طريقا يسير عليه ومنهجا ينفذه بحذافيره دون زيادة او نقصان واذا ما سولت لهذا الحاكم نفسه ان يخرج على اوامر تلك القوة الاجنبية فسرعان ماتقوم بتغييره بمختلف الوسائل ومن بينها الاغتيال او الانقلاب العسكري وهذا ما حدث في اغلب بلدان العالم الثالث ومن بينها البلدان العربية منذ الحرب العالمية الاولى و تطبيق معاهدة سايكس بيكو وحتى الان .

وهنا في العراق وبعد سقوط نظام صدام حسين او نظام الحزب الواحد شكلت الولايات المتحدة الامريكية التي احتلت العراق بقرارمن مجلس الامن حكومة تحت اشراف الحاكم بريمر ثم مجلس حكم عراقي عمل على اصدار دستور ليقوم على اساسه وفق معاييرمحددة نظام ديمقراطي ليصبح العراق بموجبه بلدا ديمقرطيا السلطات الثلاث فيه مستقلة والحكم فيه برلماني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ينتخبان من خلال مجلس النواب وقد نص الدستور الجديد على الحريات الديمقراطية واحترام الرأي الاخر وبشرط تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي وان من حق افراد الشعب التعبير عن ارائهم بمختلف الوسائل ومن جملتها اقامة التجمعات والمظاهرات ومعارضة الحكومة في حال نكوصها عما وعدت به جماهير الناخبين من خلال الحملات الانتخابية ,

فهل يا ترى تحقق شيئا من ذلك كله في العراق فبعد اكثر من ثلاثة عشرسنة الذي ادعت امريكا خلال الايام الاولى من احتلالها من انه سيصبح في بحر سنين قليلة يابان الشرق الاوسط واذا بالعراق بفضل تدخلها يصبح في مؤخرة الدول المتخلفة رغم ما يملكه من ثروات طائلة يحسده عليها الكثيرون بما فيهم الرئيس الامريكي ترامب الذي يريد اعادة احتلاله بدعوى الاصلاح مثلما كان هدف الجنرال البريطاني مود الذي دخل بغداد بقواته وهويقول للعراقيين جئناكم محررين لا فاتحين لتنفتح بطنه بمرض الكوليرا ويموت غير مأسوف عليه .

ولما كان من حق الشعب ان يعارض ويقيم التجمعات والمظاهرات تحت خيمة الدستور والقوانين في بغداد وجميع المحافظات ورفع مطاليب محددة اهمها محاسبة الفاسدين والسراق الا اننا لم نسمع ولن نرى وزيرا فاسدا اومسؤولا مرتشيا لا وراء القضبان ولا في قفص الاتهام رغم ان هيئة النزاهة تصرح وتعلن جهارا نهارا بان بين المدانين والمتهمين عددا من الوزراء والمستشارين ووكلاء الوزارات وكبار الضباط والشرطة والنواب وغيرهم من كبار المسؤولين وهنا نتساءل لماذا اخذ بعض اعضاء الحكومة ونواب احزاب السلطة يتضايقون من اصوات المتظاهرين الذبن يطالبون بالاصلاح ومحاكمة السراق والفاسدين الذين كثيرا مايشير اليهم السيد رئيس الوزراء في مؤتمراته الصحفية لماذا ؟

ولماذا يصور بعض المسئولين اقامة هذه المظاهرات للنيل من نضال قواتنا المسلحة المظفرة في قتالها عصابات داعش ان هؤلاء المشاركين في المظاهرات هم في حقيقتهم اخوان واباء وابناء افراد القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر فلا تبخسون حقهم اذا ما رفعوا شعار محاسبة الفاسدين الوجه الاخر للارهاب واختصارا للقول نناشد ا لمسؤلين الذين يتضايقون من المظاهرات الشعبية قائلين لهم قدوموا ولو وزبرا فاسدا واحدا او نائبا مرتشيا او مقاولا عديم الضمير للقضاء لينال جزاءه العادل سترون الجماهير تصدقكم منتظرة منكم المزيد لتنهي مظاهراتها و تجمعاتها والا فانتم اعرف ما هو أت والله من وراء القصد .