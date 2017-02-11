– February 11, 2017

مساكن النمل – غلام محمد هايس

ان القدرة على التخيل لبناء عالم أفضل يساعد المجتمعات الانسانية على التطور و التقدم وذلك ما يمكنه ان يحصل في مجتمعات ادنى من الانسان مثل مستعمرات النمل .

فهناك الكثير من الاختلافات الفردية بين نملة واُخرى و التي ربما تؤثر على قرار بناء مستعمرات النمل ، و ان بعض النمل له شخصية مختلفة عن باقي النمل في تخيل شكل بناء المستعمرة في المستقبل .

وفِي تجربة قام بها فريق من العلماء في في جامعة (برستل ) في المملكة المتحدة بقيادة ( اوشي ويللر ) اثبتوا من خلالها ان النمل يمتلك اختلافات في الأوقات الذي تقضيه كل نملة لاختيار نوعية المسكن المخصص لكل نملة على حدة .

ويقول ( ويللر) ان بعض النمل انيق في الاختيارات بينما البعض الاخر متحرر ويقبل بالبساطة وهذه الاختلافات تشابه كثيرا البشر في اختلافاتهم باختيار المساكن .

ويقول ( ويللر ) ان الاختلاف في التخيل يجعل من بعض النمل يبحث عن الاختلاف في اختيار المساكن المختلفة والبحث عن أشياء جديدة وذلك مفيد لحياة النمل.

ويضيف انه من المفيد ان يكون هناك اختلافات بين نملة واُخرى خاصة في نوع المساكن لكي تكون القرارات مختلفة ومن ثم ممكن ان تتطور الحياة في البحث عن أماكن جديدة للسكن والحصول على الطعام في أماكن مختلفة ويحصل ذُلك كله بسبب اختلاف شخصيات النمل فيما بينها .

لعل ذلك ما اشارت اليه الاية (18) من سورة ( النمل ) قال تعالى: (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) .

من الملاحظ ان النملة خاطبت جميع النمل بكافة انواعه و الملاحظة المهمة الاخرى انها امرتهم بدخول مساكنهم و كلمة ( مساكن) جاءت بصيغة الجمع للدلالة على اختلاف شخصيات النمل في اختيار المساكن .

ان اختلافات الشخصيات من العوامل المهمة في بناء المجتمعات لذلك يجب ان يأخذ كل شخص دوره بشكل صحيح وان الاختلاف في الشخصية يجب ان يعتبر مكمل لبناء المجتمعات و و يجب ان لا نعده نقصاً او عاملاً سلبياً على المستوى الفردي.