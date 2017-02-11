– February 11, 2017

نهج البلاغة يكشف الصديق الحقيقي من المزيف – ثامر مراد

حينما نزور الماضي في أفكارنا ونحن ننظر الى حركة معينة أو صورة من الحياة التي نعيشها وتربطنا بتلك الصورة أحداث قد تبدو للبعض ليست لها قيمة تُذكر لكنها تشكل لنا حالة معينة لايمكن أن تهجر ذاكرتنا مهما تقدم الزمن. من تلك الصور التي زارتني هذا اليوم صورة تعود الى زمن بعيد يزيد على العشرين عاماً أو أكثر تلك الصورة التي كشفها لي كتاب نهج البلاغة الرائع ورسم لي صورة صديق كنتُ أتصور أنه يكن لي إحتراماً كبيراً لما قدمته له من أفضال في مجال التعلم والتعليم. تتلخص الحكاية في زمن يعود الى مرحلة من مراحل الحياة حينما كنا نعيش خارج حدود بلدنا الجميل في بقعة لايمكن أن نطلق عليها إلا- أرض التيه والضياع- مرحلة كنا نحتال فيها على الزمن من أجل ديمومة الحياة. كنا نعيش في بقعة محددة تحتوي على مايقرب من 400 نفر قذفت بهم الظروف الى مكان صعب جداً . كان شهر رمضان وأخبرونا أن هناك مسابقة لحفظ جزء معين من كتاب نهج البلاغة وأن هناك جائزة للفائز في تلك المسابقة. كنتُ جالساً في الشمس في يوم شديد البرودة وكانت ألأجساد تتحرك بطريقة آلية بلا روح. مر من أمامي شاب يصغرني بخمسة عشر عاما في ذلك الزمن وهو يقرأ خطبة من خطب ألأمام علي عليه السلام بصوت مرتفع. كانت طريقته مضحكة جداً . أخبرته أن طريقته في الحفظ غير جيدة ولن تؤهلهُ للفوز بأي جائزة. بعد عدة دورات في المكان المخصص للحركة تقدم مني وهو يغريني أن أشترك معه في المسابقة لأنه في أمس الحاجة للفوز من أجل الحصول على دفتر وقلم- حيث كانت الجائزة دفتر وقلم- . لم يكن قد أنهى المرحلة ألابتدائية لذلك كانت طريقته في تهجي الكلمات مضحكة جداً.

حينما شاهدتُ إصراره الكبير على خوض تلك المسابقة – وكانت تربطني به صداقة كبيرة- وأشفقتُ عليه في نفس الوقت أخبرته بأنني سأشترك معه ولكن عليه أن ينسى طريقته ألأولى في حفظ الكلمات وأن يتبع كل إرشاداتي. وافق وهو في غاية السعادة. أكثر من عشرين يوماً وأنا ألقنه كل كلمة كأنني ألقن طفل صغير . حفظ الجزء المقرر كما حفظته أنا . كانت المسابقة بعد ألإفطار. كنتُ سعيداً جداً لأنني شعرتُ أنني ساهمت في تعليم إنسان من الصفر. أصبح يقرأ الخطبة المقررة مثلي بالضبط. قبل الفطور بساعة كنا نتحدث أنا وهو وصديقه من نفس المنطقة التي يسكنها وتربطه به علاقة قوية جداً. كان ذلك الشخص ألآخر يشكل خطورة كبيرة على الجميع لعدة أسباب. أولاً كان صوته في تجويد القرآن رهيب ولغته ممتازة جداً وطريقة لفظهِ لمخارج الحروف رائعة. كنت متأكداً أنه سينتزع الجائزة مني بكل جدارة. دون تحفظ قال لي بأن لديه طريقه من الممكن أن تجعلني أفوز على كل المتسابقين. توسلتُ إليه أن يخبرني كيف وماذا أفعل؟ الغريب أن صديقي الذي قضيت معه عشرات الساعات ألقنه كيفية حفظ مخارج الحروف صرخ بأعلى صوته ” ..لا..لا..لاتقل له أي شيء ..يجب أن تفوز أنت كي تحصل على الجائزة وبالتالي أحصل عليها منك ” . كان وقع الصدمة علي لايطاق. لم أتصور أن هذا الشاب ألأمي الذي تواً يقرأ يندفع ضدي بتلك الهمجية. حينما شاهد غضبي وتأثري تدارك الموقف وحاول أن يظهر حسن نواياه. من بعيد كان رئيس اللجنة يستمع الى ماكان يدور بيننا. بعد الفطور همس في أذني على انفراد ” ..إذا أردت أن تفوز إفعل كذا وكذا .

أخبرني أن أهتم بطريقة ألإلقاء ومخارج الحروف والحركات ألإيحائية كما لو أنني أقوم بتمثيل دور مسرحي. ألقى صديقي خطبته وكذلك فعل الشخص ألآخر . وجاء دوري ..كنتُ أستحضر مع ذاتي كل كلمة قالها لي رئيس اللجنة من نصائح. راح صوتي ينطلق في الفضاء في جنح الليل والجميع صامتين كأن الطير على رؤوسهم. كان العرق يتصبب من جبيني بغزارة كأنني أخوض أقسى معركة من معارك التاريخ. بعد نصف ساعة أعلنت اللجنة فوزي بالجائزة ألأولى والشخص ألآخر بالجائزة الثانية وصديقي الذي خذلني بالجائزة الثالثة. لم أعد أتحدث معه منذ تلك الحادثة . حاول عدة مرات أن يعتذر إلا أنني رسمت له صورة في ذاكرتي حتى هذه اللحظة بأنه انتهازي تخلى عني من أجل شيء ليس له قيمة. وكان نهج البلاغة قد كشف حقيقته ولم أعد أهتم له بعد كل هذه السنوات البعيدة.