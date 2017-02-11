– February 11, 2017

جنه بشي وصرنه بشي – حمدي العطار

منذ سنة 1990 والعراق يعيش التناقضات المضحكة واهم تلك التناقضات هي تصوير الاشياء عكس واقعها ،وخذ احتلال الكويت مثلا،حينما اعتقد البعض بأن العراق سيكون اغنى واقوى دولة في العالم بعد إضافة محافظة (الفرع) التاسعة عشر – الكويت- الى حضن الاصل (العراق).

ومنذ ذلك اليوم المشؤوم توقف التاريخ عنده وبدلا من زيادة ايرادات العراق من نفط العراق والكويت معا ! اصبح هناك حصاراً اقتصادياً ومقاطعة شراء النفط من العراق ، حتى وصل بنا الحال ان نعلن توزيع النفط مجانا لأي ناقلة نفط ترسو على موانئ العراق، ويمكن ان نعطي نحن اجرة تلك الناقلة ايضا، انخفضت قيمة الدينار العراق، واهتزت مكانة الجيش العراقي لتكون هزيمة نكراء من معركة تحرير الكويت وتدمير العراق ليكون الأعلام العراقي يتغنى بالنصر التاريخي في (ام المهالك) والرقص على جثث الشهداء لتكون انتفاضة الشعب العراقي ما هي الا حركة (للغوغاء) يستحقون المقابر الجماعية،وتعاقبت الاحداث ليكون كلنتون وبوش الابن ويبقى صدام على قلوب العراقيين ،حتى مجئ معركة (الحسم) ليكون الخلاص من صدام والتخلص من الحكم الدكتاتوري بطعم (العلقم) حيث استبداله بأحتلال الدبابة الامريكية والحاكم الامريكي المدني بريمر، وتنطلي الحيلة على الشعب العراقي لنطلق على مرحلة الاحتلال بالمرحلة الانتقالية وبدلا من تأسيس الديمقراطية والرفاهية ووحدة الشعب العراقي تم التأسيس للمحاصصة الطائفية وانتشار القتل والتهجير على الهوية وتفشي الفساد المالي والاداري وتخلف المجتمع واختراع المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية والمناطقية كأساس لتوزيع المغانم والنفوذ والسلطة،وبدلا من الرفاهية انتشر الفقر والنازحين وتم تفعيل الارهاب والجريمة المنظمة، فتم التفريط بالامان والامن والاستقرار واستنزاف الموارد المادية وضياع الهوية الاقتصادية وفسح المجال للتدخل الاقليمي العربي والاجنبي في الشأن العراق ، وليكون العراق الحديقة الخلفية لدول الجوار ،واصبح احتلال اراضيه من قبل العصابات الارهابية (داعش) ،وحينما يتماسك الجيش والحشد الشعبي والعشائري لتحرير المحافظات التي تم احتلالها من قبل داعش وتبلغ ثلث اراضي العراق نرى لا يزال السياسيون غير متوحدين للمحافظة على كيان الدولة العراقية ويتم التفريط بالملاحة على قناة خور عبد الله للكويت.

وفعلا في بلد المتناقضات تنطبق عليها حكاية (جنه بشي وصرنه بشي) “كان احد الاشخاص يردد جملة جنه بشي وصرنه بشي اثناء عمله في احد المخابز، فطلب منه صاحب المخبز ان يتوقف عن تردد هذه العبارة الغامضة او شرح اسباب هذا القول،، فقال له :- كانت امي مريضة وكان ابي فاسدا فقرر مسبقا الزواج من امرأة لعوب ! فكنت اقول لنفسي فليكن ابي معها في الليل وتكون حصتي في النهار! انقلبت علينا الآية ، فجأة مات ابي وامي صارت زينة، وتزوجت من رجل (سرسري) كان ينام معها في الليل، ويعمل معي الفاحشة بالنهار”!!!