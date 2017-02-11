– February 11, 2017

من يستهدف من؟ اذا كان الجميع يعيش في دائرة الإستهدافات السياسية؟ – شاكر كريم عبد

النقابات تتحدث عن استهداف سياسي، مجالس المحافظات تصرخ وتستنجد من الاستهداف السياسي، الاحزاب والكتل السياسية تذرف دموع التماسيح من هذا الاستهداف ، اعضاء البرلمان والوزراء يتباكون من الاستهداف السياسي. رئيس الجمهورية يقر بالاستهداف السياسي و رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الاعلى وحتى رجال دين وفكر وسياسة و رؤساء عشائر واسناد تابعين للحكومة والاحزاب اصابتهم عدوى هذا الاستهداف.

منذ عشر سنوات عجاف ونحن نسمع بهذه ألقوانة المشروخة ، فكلما احيل مسؤولا للاستجواب عن فشله وفساده وتقصيره تخرج زمرته او كتلته او حزبه لتقيم الدنيا ولا تقعدها بأنه استهداف للحزب او الكتلة او الطائفة او القومية او الدين حتى تفشل موضوع الاستجواب وتحافظ على بقاء الفاسد من حزبها او كتلتها في منصبه؟ ولهذا عشعش الفساد وكثر المفسدين. والسؤال: الوزراء والمحافظون واعضاء اللجان من اعضاء البرلمان الذين تشوبهم الشبهات هل هم مستقلون لا ينتمون الى حزب أوكتلة سياسية ؟ اذن من سرق اموال البلاد والعباد طيلة السنوات الماضية؟ من الذي عقد الصفقات الوهمية في بناء المشاريع التي صرفت لها مليارات دون ان ترى النور ؟ ماذا قدمت مجالس المحافظات للمواطنين رغم الميزانيات الكبيرة التي رصدت لتعمير المدن وبناء المدارس والمشافي وتوفير الماء الصالح للشرب ؟ ماذا قدمت وزارة التجارة للمواطن الفقير من الحصة الغذائية طيلة السنوات الماضية غير المواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري؟ رغم ما رصد لها من اموال طائلة في هذه الميزانيات؟ متى تنتهي لعبة تصدير الكهرباء ونحن نشتريها من دول الجوار؟ واين التحقيق بالأموال الهائلة المصروفة عليها؟ من الذي تسبب بتلكؤ مشروع قناة الجيش واين ذهبت الاموال الطائلة التي رصدت له؟ اين نتائج الاستجواب التي طالت المسؤولين في امانة بغداد عن سبب الفشل ونهب المليارات؟ من هو المقصر من وزراء التربية في بناء المدارس وتوفير القرطاسية ؟ أذن متى ينتهي هذا الاستهداف والتوصل الى الحقيقة والتخلص من الفاسدين؟…