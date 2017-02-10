– February 10, 2017

الديمقراطي الكردستاني يلوح بمقاطعة الانتخابات المقبلة

اربيل ـ فريد حسن

اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني أن حزبه يدرس مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، لافتا إلى أن بغداد تسعى لفرض مبدأ الأغلبية والأقلية في إدارة الدولة، مؤكدا عدم رغبة الحزب بالمشاركة في مجلس نواب يمارس التهميش. وقال عوني في تصريح امس إن (الديمقراطي الكردستاني يناقش موضوع مقاطعة انتخابات مجلس النواب بجدية) ، مبينا أن (الحزب سيناقش الموضوع مع الأطراف السياسية الكردستانية الأخرى بهدف مقاطعة إقليم كردستان كليا للانتخابات) . وأضاف عوني أن (الاكراد ساهموا في بناء العراق الجديد على اساس التوافق فيما تسعى بغداد الى فرض مبدأ الأغلبية والأقلية في إدارة الدولة )، لافتا إلى أنه (في هذه الحالة فإن أي قرار يتخذ في بغداد لن يكون في صالح الاكراد كما كان في السنوات السابقة). وأشار عوني إلى أنه (في السنوات الماضية مارست بغداد شتى الوسائل لحرمان الاكراد من حقوقهم الدستورية) ، موضحا أن (قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية فإن بغداد لم تصرف أية مستحقات مالية ولوجستية لها، في حين أن البرلمان سن قانونا خاصا بقوات الحشد الشعبي وتمويله وتسليحه). وتابع عوني أن (بغداد تتهرب من تطبيق المادة 140 من الدستور، كما أنها قطعت موازنة الإقليم )، لافتا إلى أن (هذا دليل على ان الحكومة لا تؤمن بحقوق الاكراد ) ، مضيفا أنه (في ظل ممارسة سياسة الأغلبية في بغداد فإن وجودنا في البرلمان لن يكون له معنى ونحن لا نرغب بالمشاركة في برلمان يهمش دورنا وحقوقنا) .