– February 10, 2017

عمليات نينوى : جاهزون لتحرير الجانب الايمن من المدينة

الموصل ـ الزمان

اكد قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يار الله ان الاستعدادات لتحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل جاهزة ، مشيرا الى ان القطعات العسكرية تنتظر أمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي . وقال يار الله في تصريح امس إن (الاستعدادات بشأن معركة الساحل الايمن جاهزة)، مضيفا (اننا ننتظر امر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للبدء بعملية تحرير غرب المدينة ) ، مشيرا الى ان (عمليات اعتقال المشتبه بهم في المحافظة تتم بأوامر قضائية) . من جهته اكد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي في تصريح امس إن (الاتهامات التي خرجت بها بعض وسائل الاعلام بشان سوء معاملة الجيش للمواطنين لا اساس لها من الصحة) . الى ذلك توقع قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند استعادة السيطرة على مدينتي الموصل والرقة من قبضة التنظيم خلال ستة أشهر. في وقت قال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان في تصريح امس إن (ما نتوقعه أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستُعزل الرقة بصورة شبه تامة ثم ستكون هناك مرحلة اتخاذ قرار بالاقتحام) ، مضيفا (لن نعطي التوقيت المحدد لمسعى السيطرة على المدينة).