– February 10, 2017

ترامب يدعو العبادي هاتفيا الى زيارة الولايات المتحدة

بغداد ـ قصي منذر

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمية مراجعة الولايات المتحدة للقرار الذي صدر بحق العراقيين بشأن السفر اليها، فيما اشاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالانتصارات المتحققة على داعش، مجددا دعوته للعبادي لزيارة الولايات المتحدة. وقال بيان امس ان (العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها). واكد العبادي ان (عصابات داعش الارهابية في مراحلها الاخيرة اذ اننا نقاتلهم حاليا في الموصل وحررنا الجزء الاكبر منها ومصممون على انهاء هذه المنظمة الارهابية) ، مشيرا الى (اهمية استمرار الدعم الدولي والامريكي في الحرب ضد الارهاب) ، مؤكدا (حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية على مختلف الصعد) ، لافتا الى ان (العراق دولة ذات سيادة وله مؤسسات دستورية وطنية ويتم التعامل مع الدول بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية). وشدد العبادي على (اهمية مراجعة القرار الذي صدر بحق العراقيين للسفر الى الولايات المتحدة ورفع العراق من قائمة الدول المذكورة في الامر الرئاسي). من جانبه اكد ترامب (اهمية التنسيق لايجاد حل لهذا الموضوع باقرب وقت) لافتا الى انه (سيوجه وزارة الخارجية الامريكية في هذا الاطار). وبارك ترامب (الانتصارات المتحققة على عصابات داعش)، مشيدا بـ(القوات العراقية وبالشجاعة العالية للعبادي في قيادة الحرب على الارهاب). وتابع (اننا سنعمل سوية لدحر الارهاب لان العراق حليف لنا)، مجددا دعوته للعبادي (لزيارة الولايات المتحدة الامريكية) .