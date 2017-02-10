– February 10, 2017

الجعفري يطالب التشيك بالغاء ديون العراق

بغداد ـ شيماء عادل

طالب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري التشيك بإلغاء المتبقي من الدين التشيكي على العراق، حاثا اياها على دعم ترشيح العراق لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو ، داعيا رئيس وزراء التشيك بهوسلاف سوبوتكا لزيارة العراق . وقال بيان للوزارة امس إن (الجعفري التقى برئيس وزراء التشيك بهوسلاف سوبوتكا في براغ وتم استعراض سير العلاقات الثنائـية وفتح آفاق التعاون المشترك وتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة) . وطلب الجعفري (حكومة التشيك بـإلغاء المتبقـي من الدين على العراق)، مثمناً (جهود التشيك في تقديم المساعدات العسكرية للعراق). وحث الجعفري (الجانب التشيكي على دعم ترشيح العراق لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو) ، موجهاً (الدعوة لـسوبوتكا لزيارة العراق وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين) . وأضاف الجعفري (كان لتوحيد مواقف القوى السياسية إزاء مواجهة الإرهاب دور كبير في ترجيح كفة النصر لصالح القوات المسلـحة العراقـية) . من جانبه ابدى سوبوتكا (استعداد بلاده لتلبية احتياجات العراق الأمنية والإنسانية) ، داعياً إلى (التعجيل في توقيع الاتفاقـيات ومذكرات التفاهم بين البلدين)، معرباً عن (رغبة الجانب التشيكي في مساعدة العراق بتأهيل المصافي والاستثمار في قطاع النقل).